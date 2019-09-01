赤崁樓、孔廟太大路？盤點台南九大私房景點　北門水晶教堂至浪漫

台南有許多知名古蹟，但今天要推介十大台南私房景點給你！水晶教堂、草山月世界、台南武德殿、千畦種子館、二手書店、十鼓文化村還有天空步道，都是非常特別又值得一去的私房景點。不但人流比較少，而且這些秘境都非常漂亮！去台南，除了踩遍各大熱門景點之外，別忘了來一趟私房景點之旅！

一、 台灣水晶教堂

想要去夢幻的教堂拍上一系列浪漫的打卡照嗎？來到台南當然不能錯過美麗的北門水晶教堂！走在北門，就可以遠遠看到一座浪漫的教堂。這座水晶教堂同時也是台灣第一間由公家機關規劃設計的教堂。

水晶教堂矗立在鹽田之中，十分亮眼，白天和夜晚各有不同的景緻。這座教堂的設立，同時也和台灣民國四、五十年代的烏腳病有關，有紀念醫療人員付出的用意。逛完教堂別忘了去教堂旁邊，有彩繪的北門遊客中心休息拍照。

▸ 地址：台南市北門區舊埕200號 ▸ 交通方式：台灣好行-鹽鄉濱海線南下至北門遊客中心站下車 ▸ 開放時間：9：30-16：30

二、草山月世界

草山月世界位於台南市左鎮區，為土質鬆軟荒涼的泥岩惡地景觀。這種特殊的地質景觀可不是說每個地方都有，而且在不同的季節有不同的樣貌。像是冬天時，覆蓋在嶙峋岩石上的翠綠刺竹會轉為枯黃，有一種蒼涼之感，但在春季三四月時，地貌會由橙色轉為紅色，是相當特殊的景觀，也很適合打卡。

▸ 地址：台南市左鎮區 ▸ 交通方式：搭臺鐵至臺南站下，轉搭興南客運（往岡林）至岡林站下。 ▸ 開放時間：夏季（3－10月）9：00－18：00 、冬季（11－2月）8：30－17：30 ▸ 推薦：到附近吃桶仔雞！

三、台南武德殿

在孔廟旁邊，有一座巨大美麗的日式建築物，那就是台南武德殿。武德殿是台灣目前保存最大的武德殿建築，現在隸屬忠義國小，平常是忠義國小的禮堂。想像小朋友在古蹟裏面學習、玩耍，是一種非常特別的體驗呢！武德殿有時也還有劍道課程在此進行，繼續延續崇尚武德的健身精神，如果時間允許的話，可以看看在古蹟裏進行的劍道課程！

▸ 開放時間：平日不開放，六日開放 ▸ 地址：台南市中西區忠義路二段2號（Google Map） ▸ 交通方式：由台南火車站沿中山路步行約15分鐘至圓環南門路口，再沿南門路往南步行五分鐘至友愛街右轉，沿友愛街步行三分鐘抵達忠義國小禮堂。 ▸ 【台南文青小旅行】深度玩台南包車一日遊

四、千畦種籽館

千畦種子博物館位在離台南火車站約15分鐘的車程，外觀看起來低調，推開門卻是讓人驚豔的風景！這裡由從事綠美化工程的夫妻共同經營，裡面收集了來自世界各地的種子，讓你看見綠樹與繁花的同時，思考植物之源的種子。

因為這邊是私人經營的關係，為了維持參觀品質，想一窺這個隱密所在的人，別在前往參觀前事先預約。進到種子博物館後，浸沉在特殊的自然環境之中，各種保存完整的種子展覽保證讓你大開眼界！如果幸運遇到學識淵博的男主人親自解說，還能增長不少關於植物的知識。

▸ 官方Facebook：千畦種籽館 ▸ 營業時間：每天 9：30 – 12：00｜13：30 – 17：30 ▸ 地址：台南市北區東豐路451巷29-1號 ▸ 交通方式：由台南火車站搭乘2、19、橘12、綠17，於「無障礙福利之家」下車後，步行約10分鐘即可抵達博物館。 ▸ 電話：06 – 2360035（須事先預約導覽，每人100元。）

五、餐桌上的鹿早生活食器

如果你平常流連於廚房裡的實驗，認為好菜就是要由好食具上桌，鹿早絕對會是一個讓你很難全身而退的地方！隱身在衛民街的巷弄裡，你會先注意到同一個老闆經營、有在賣餐點的鹿早茶屋，而往後看到一個民宅模樣的老屋。別懷疑，那就是「餐桌上的鹿早」。

餐桌上的鹿早由兩層樓組成，古色古香的氣氛非常迷人。店面裡頭堆疊了滿滿的瓷器，一樓以日系揉一點洋味為主，二樓則帶著淡淡的復古典雅，設計都相當獨到，重點是三件100或200台幣的價錢實在物超所值。如果想要為這趟臺南旅行帶找點紀念品，就來買幾個好看的生活食器吧！

▸ 官方Facebook：餐桌上的鹿早。。。生活食器 ▸ 營業時間：平常日13:00~16:00；例假日11:00~18:00 ▸ 地址：台南市中西區衛民街70巷30號 ▸ 交通方式：從台南火車站步行約9~10分鐘。

六、草祭二手書店

位在孔廟斜對面、窄門隔壁的「草祭二手書店」為一精心營造的老宅，因老闆蔡漢忠先生的姓氏「蔡」拆開為「草」＋「祭」而命名。走到門口，會先看到「賣書維生非禮莫入」的標語，以一種詼諧的方式軟性勸阻那些只來湊熱鬧、不因書而來的客人。

草祭二手書店的氛圍相當溫暖，進門第一眼看到、橫跨一二樓的竹梯是這裡的一大亮點，依着老宅舊有的擺設陳列的選書更是相當趣味！如果你是個愛書人，來到台南別與這家別具風味的二手書店擦肩而過了，好好在書店停留個三小時，有機會挖到寶藏！

▸ 官方Facebook：草祭二手書店 ▸ 營業時間：12：00 – 21：00（週三休息） ▸ 地址：台南市中西區南門路71號 ▸ 交通方式：於台南火車站對面鐵道飯店搭乘2號公車至孔廟下車，步行2分鐘

七、十鼓文化村

十鼓文化村過去為一座糖廠，在十鼓擊樂團接手後，變身為亞洲首座以「鼓」為主題的藝術村！ 除了不定期舉辦表演，十鼓文化村內還擁有攀岩、射擊等活動體驗，五樓高的刺激溜滑梯更是許多人走訪的重點。 而這個溜滑梯夜晚還會發光呢。 如果你有一個未有計劃的夜晚，千萬別浪費了。相當推薦來越夜越美麗的十鼓文化村走走，裡面的餐廳也相當有特色。

▸ 營業時間：週一 9：30 – 17：00、週二三四 9：30 – 21：00、週五六日 9：30 – 21：30 ▸ 地址：台南市仁德區文華路二段326號 ▸ 交通方式：台鐵保安站下車後，步行文賢路轉文華路，越過鐵軌，即至十鼓仁糖文創園區。

八、東山透明步道：174翼騎士驛站

174號公路上，有一座美麗的透明步道，是觀賞美景、放鬆的好地方。 透明步道同時也是一家咖啡廳，為了維持品質，前往透明步道一定要記得要預約。 近到店裡，木製的咖啡區，來一杯好喝的，享受大自然的美麗。 休息完之後，走上透明步道，看著蜿蜒曲折的翠綠青山，頓時覺得身心舒暢！

▸ 地址：東山區南勢里南勢庄42-1號 ▸ 交通方式：自行開車，174縣道45.8公里處 ▸ 營業時間：星期一、四 10:00–19:30，星期五六日 10:00–20:30，週二、三休息。

九、六甲夢之湖

夢之湖位在神秘的山中，烏山頭水庫的附近。 以林青霞為女主角的電影曾在此拍攝，因此聲名大噪。過去因為電影而風靡一時的夢之湖上曾經有一座小木屋，引來觀光熱潮，但現在木屋、餐廳都被拆除。 因此人潮也散去。目前夢之湖恢復寧靜，是散步、踏青的好去所。 湖面平靜，也可以在湖畔拍出夢幻的打卡照。

▸ 地點：台南市六甲區王爺里 ▸ 交通方式：公車黃2，王爺宮站下車

原來台南除了經典的孔廟、赤崁樓等景點之外，還有那麼多漂亮的特色景點。看完之後有沒有心思思準備要出發了呢？

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