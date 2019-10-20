【深圳美食】尋訪超有Heart的炒飯專業戶　必試海膽蟹黃蝦仁炒飯

深圳南山一家以型仔老闆聞名的炒飯店只賣5款炒飯走天涯，連選用的米粒都勁講究、超有要求！

我們運氣不太好，沒有遇到老闆本人…但是，店員也很陽光熱情，清一色都是年輕有魄力的男生。

店裡只賣5種炒飯，工作日剛好夠吃一周不重複。不過，每月店裡都會推出1-2款特色炒飯供選擇。而米飯是炒飯的靈魂，這裡選用的米是小編見過最細最長的，店員說是尼泊爾高寒地帶的特產大米，這種米含水量不高，拿來做炒飯最好。單睇他們拋鑊的手法，就開始流口水了！

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Top1鎮店炒飯：海膽蟹黃蝦仁炒飯

「海膽蟹黃蝦仁炒飯」是這裡的鎮店之寶，價格稍微貴一點。但是裡面有海膽、蟹黃和蝦仁，而且份量十足！飯粒上沾滿海膽和蟹黃，橙黃色的飯粒粒分明，瞬間勾起食欲。海膽被完全炒碎融合在飯裡，沒有腥味，炒飯吃起來不太乾也不過油。蝦仁色澤賣相吸引，口感十分爽甜，海膽很新鮮，搭配起來讓整份飯香甜可口，是一道很清新的炒飯，總體來說，沒有辜負它頭牌之名。

2. 店內平價之王 ：咖喱雞柳玉米炒飯

「咖喱雞柳玉米炒飯」是這裡最抵食的一款炒飯，咖喱味濃厚噴香，和米飯融合在一起，落鑊時就已經聞到廚房飄出來的咖喱味。雞柳口感不乾不韌，細嫩爽口，咖喱味不會太搶，反而有股清新的感覺。雞柳、咖喱、粟米加起來也是很討喜的味道，一切恰到好處。

3. 啱晒牛雜控、嗜辣者、佛系小清新的三款的特色炒飯

牛雜麵食得多，這裡卻有炒飯的版本。這是小編第一次吃到牛肚和肥腸組合的炒飯，口感很有彈性和嚼勁，處理得也挺乾淨，微微的辣味還挺香，很帶勁。簡單的食材卻把每個吃辣的人記憶中的味道詮釋得淋漓盡致，很開胃，食完還想打包一份帶走！

嗜辣的朋友，千萬不要錯過這道青椒回鍋肉炒飯。用上了小尖椒、青椒、酸菜、豌豆和爆香的乾辣椒，辣得過癮。辣椒的乾香給熱騰騰的炒飯充份注入了靈魂。回鍋肉肥瘦相間，邊邊還看得到被爆炒過的金色，驚喜的是店家還放了迷迭香！香料的草本氣息完美融入炒飯。

蛋鬆火腿炒飯是店內最質樸的選擇，只消簡簡單單的雞蛋火腿和香蔥，賣相已經很不錯。 米飯和配料的搭配就和家裡炒的一樣，很蓬鬆，鹹淡適中，最重要是有家的感覺。

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甜品追加：有媽媽味道的綠豆沙

原本以為只是平常的綠豆沙，結果一入口超驚豔，裡面居然有玫瑰花瓣！第一次喝到加了玫瑰花瓣的綠豆沙，還是用玫瑰糖熬出來的，綠豆的清香配上玫瑰花香，堪稱一絕，可以說是店內的點睛之筆！除了綠豆沙，還有一款玫瑰糖冰粉，玫瑰的味道很清香，上面還撒了桂花，整碗冰粉都散發着花香，只是口味比較淡。

誠逸函炒飯雖然藏在不起眼的角落，但是香噴噴的炒飯香味卻隨風飄遠。整家店雖然不大，卻乾淨整潔，沒什麼裝飾，但每一份炒飯都透着匠心和情懷，就像店家所說：煙火飯香裡，也可以有最好的時光。

誠逸函炒飯鋪（食妞授權使用）

誠逸函炒飯鋪 人均： 52元 營業時間：11:00-22:00 地址：深圳市南山區高新園站B口科發路朗峰大廈109A

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