曼谷新玩法︳登美食觀光巴士　歎米芝蓮美食遊20個景點塞車都唔怕

容易塞車的曼谷有解套玩法了，今年年中問世的「Thai Bus Food Tour泰國美食觀巴」從舊城區唐人街出發，車遊經過考山路、大皇宮、鄭王廟等20個景點，坐在車上就能輕鬆瀏覽，並摘下2家米芝蓮必比登美食餐廳，為懶得規劃行程、沒時間慢慢逛的旅客提供新選擇！

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超越傳統觀光巴士想像，從外觀到內裝即可看出「豪奢感」，「Thai Bus Food Tour」今年6月推出，是泰國第一家結合旅遊和美食體驗的高級雙層巴士，讓遊客在巴士上品嚐泰國美食的同時，聆聽解說員講解大皇宮一帶20個知名景點，車上時間一點都不無聊，反而希望塞車時間延長，才能有更多機會拍到景點的靚相。

「Thai Bus Food Tour」一共有早餐、中餐、晚餐和宵夜四個時段可選擇，價位落在1490至1890泰銖之間（約為380港幣至480港幣），美食觀光巴士開車後，服務員就開始上菜，包含柚子雞尾酒、兩道開胃前菜、粿條湯、炒河粉、咖哩雞飯、椰奶芒果糯米、烏龍茶。其中，來自陳億粿條店、鬼門炒河粉的粿條湯、炒河粉是獲米芝蓮必比登推薦的餐廳，免排隊就能「插隊」摘下星星。

一個半小時的巴士美食巡禮，從舊城區唐人街出發，途經包括崇聖牌樓、金屬廟、博物館、考山路、大運河、大皇宮之門、鄭王廟、臥佛寺、玉佛寺等20個景點，盡攬佛教國古蹟群金光閃閃的壯麗感，增添旅程更多美好回憶。

「Bus Food Tour」最早從法國出現，再到巴西、香港、新加坡等地，而泰國是亞洲區第3個推出該服務的國家。車上一共可容納24位乘客，硬體設備相當齊全，包含免費WIFI、USB充電插座等，隨車解說員以全英文簡介各景點重點，只不過無法下車拍照，僅能隔著透明窗戶取景，但1.5小時遊程濃縮曼谷的在地美食、景點精華，下次來泰國不妨試試最新玩法。

Thai Bus Food Tour 地址：River City Bangkok Building No.23 room 163 Soi Charoenkrung 24, Yotha Rd, Talad Noi, Samphanthawong, Bangkok 10100

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】