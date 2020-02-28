【卜卜遊】帶你遊世界 21款旅遊攝影風格

卜卜遊世界之帶著相機去旅行，教你21款旅遊攝影風格！每段旅程中遇見的人、經歷、風景都會是一生中的難忘回憶，只用眼睛留下這些美麗風光是絕對不夠的，何不考慮用相機好好攝影，無論多少年後都可以拿出照片一一細味，與身邊的摯愛分享旅程的快樂回憶。旅伴萬千總有些人擅長攝影、有些人有興趣卻鼓不起勇氣嘗試，其實旅遊攝影是一種很隨意的生活態度，所謂「日子有功」，只要持之以恆地不斷嘗試，一定會找到屬於自己的攝影風格。都市傳聞21天就可以培養一個全新的興趣，新手入門不妨先跟著以下21款旅遊攝影風格練習，期待下一次旅程你能夠別樹一格！

1. ﻿人像攝影

人像攝影絕對是入門級的技術，只要擁有一部單反相機，有人的地方就可以拍攝！對準人像營造景深，為你的旅伴攝下動人時光，亦可以記錄旅程中遇見的陌生人背後的小故事。

2. 食物攝影

去旅行時少不免嚐盡地道美食，「相機食先」更是時下的潮流文化，一定要好好練習這門攝影技術，把美食用鏡頭吞噬！

3. 風景攝影

旅遊時去到美麗的風景區時，總會忍不住停下腳步原地欣賞，一於用相機好好拍下，用照片留住如斯如畫的醉人美景。

4. 全景攝影

旅遊時親親大自然，壯觀的山脈、一望無際的大海視野非常廣闊，就需要用全景拍攝。雖然時下很多智能電話已有此功能，但仔細研究就會發現若手部不穩定時，全景照片中的接合位就會變得非常奇怪。而使用相機的效果則較穩定，只要預留適當的重疊部分，保持焦距一致即可。

5. 航拍攝影

航拍攝影並不是什麼新技術，卻是近年人氣大熱的攝影技術，以鳥瞰的角度捕捉了日常錯過的面貌，如建築物對稱的鏡像圖案、大海與大橋呈現鮮明的分割線、馬路的強烈色彩對比、影子、與朋友躺在地上自拍等，都會是有趣的創意攝影！

6. 野生動物攝影

動物大遷徙的豪邁狂野，絕對撼動人心，人生必看一次，在此之前一定好好練習攝影技術，準備好長焦鏡頭，捕捉野生動物的千奇百態。

7. 微距攝影

拜訪世界各地花季一向是人氣旅遊活動，盛放的花兒千嬌百媚、爭妍鬥麗，還有在花朵上飛舞的蝴蝶，彷彿都呼喚著你用鏡頭好好捕捉它們的媚態，微距攝影就可以大派上用場。微距攝影講求配合微距鏡頭、快門的速度、閃光燈、手動對焦，實屬易學難精，記得要多加練習。

8. 建築物攝影

世界各地的建築物都各具特色，有具歷史意義、藝術價值、時代感、著名地標等，非常值得用相機留下遊歷過的足跡。只要善用構圖並找出建築物的特色，就可以拍攝出屬於自己的個人風格。

9. 幾何攝影

延續建築物攝影，幾何攝影是進階版的趣味攝影，專注在建築物、場景其中一部分，尋找由點、線、三角、圓、橢圓、扇面、梯形等所組成的平面，組成對稱、重複的構圖，值得留意的是幾何攝影與顏色對比的配合，有助形成獨特的風格。

10. 黑白攝影

黑白照可以展現主題的自然美，利用強烈的對比度和陰影，令影象更迫真，不少海外婚紗攝影都會為新人拍攝一輯黑白照，顯得分外有格調！

11. 街頭隨拍攝影

街頭攝影目的是捕捉街頭上最真實的景象，通過人的表情、動作、互動，拍攝出一幅具時代感的作品，這類拍攝就最適合旅遊時，記錄身邊的人和事，亦可以為你的旅伴留下最自然的面貌。

12. 水中攝影

蔚藍的大海有種神秘的吸引力，不少人會專程到外國潛水，感受水底下的恬靜，與魚兒嬉戲。想在水中拍攝捕捉海洋生物的身影，除了基本的防水裝備外，還要注意構圖與背景、色彩的對比、反向散射等，最重要是保持距離，切勿觸碰海洋生物，注意自身安全外也要保護生態環境，不要為了拍攝打擾了水中的寧靜。

13. 極簡主義攝影

極簡主義顧名思意就是簡約風，去除畫面大部份物件的干擾，透過簡單主題捉住大家的視線，並留下大量空白引發無限的想像，這類風格就最適合小文青的你！

14. 電影風攝影

很多電影迷會專程到訪電影的拍攝場地打卡，但有沒想過自己也可以跳進電影的大銀幕，只要學懂了電影風格的攝影就可以圓夢。電影感的攝影著重於畫面的內容、氣氛、故事性，一般對審美的要求也比較高，還有一點很重要就是16:9的比例，這樣就能拍攝出屬於你個人風格的時尚大片！

15. 復古攝影

復古風照片迷人之處，在於其即使時代變遷，相片的風格也永垂不朽，有著獨特的魅力，吸引著你去翻閱它的小故事。復古攝影的重點在於構圖和色彩，主要以冷色系去營造年代感。

16. 高速攝影

高速攝影其實是快門連拍，可以拍攝出一些快速移動的景象，如拍攝運動員跑步時，可以抓拍到他們的瞬間造型，記錄精彩的畫面。下一次去海外參加馬拉松盛事，或去欣賞奧運會時，就可以派上用場了。

17. 夜景攝影

外國許多大城市的夜景都璀璨奪目、流光溢彩，魅力景致令人留下深刻印象。夜景拍攝在低光情況下並不容易掌握，講求穩定的角度及慢速快門，才可以拍攝出清晰的美麗都市夜景。

18. 慢快門攝影

慢快門攝影是一種非常獨特的攝影技術，可以透過長時間曝光來留住物件移動的軌跡，如車軌、星流跡等，有機會在外國欣賞到漫天星空的話，所拍攝出的照片將會呈現強烈的個人風格。

19. HDR攝影

HDR攝影大家耳聞得多，但其實是一門高深的攝影技術，透過將三種不同類型的相片混合成一張圖片，突出強烈對比度。HDR能突顯物件的紋理質感，所以拍攝建築物、風景等有很多細節的主題尤其適合。

20. 縮時攝影

縮時攝影是連續定時拍攝同一個場景或物件，然後將相片順序串連製作成影片所營造出來的快鏡效果，是濃縮時間精華的攝影術，用來記錄旅程的有趣點滴。

21. 紅外線攝影

紅外線攝影是近年大熱的攝影風格，利用光學原理、改裝相機及濾鏡，就能輕易令尋常風景變成夢幻的日系風格，別具詩意。

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