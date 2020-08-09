煲《三十而已》見識上海5個上流蘊味聚腳地、豪裝酒店!釣金龜有機

內地劇集《三十而已》勁Hit，不少朋友甚至在熱搜看完了整部劇。劇中三個不同性格的女生面對的瑣事，讓很多人產生共鳴。闊太們人手一個Hermes包包讓該劇出圈，掀起全網熱議。過去的週一騰訊視頻超前播放結局，不少看了的朋友都吐槽此劇高開低走，結局雖不盡如意，但很多朋友都對劇中取景地印象深刻。

作為酒店控，筆者發現劇中不少場景都選在酒店，如上海蘇寧寶麗嘉、上海外灘悅榕莊，上海外灘W酒店等等，都是外灘沿線很熱門的三家酒店。除了大家熟悉的酒店，劇中咖啡店、餐廳、酒窖、藝術館的品味也都線上。

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1. 李太太的家：雙子別墅

顧佳第一次參加太太圈的聚會，和手拿Hermes包包的太太們合照的經典場面正是在雙子別墅。雙子別墅位於淮海中路796號，由東西兩棟獨立的花園別墅組成，別墅由空中走廊連接。如今，東樓是瑞士品牌江詩丹唐之家，西樓是英國品牌登喜路之家，樓上還有香港私人會所KEE Club和香格納畫廊，是名副其實的潮流時尚地標。

兩棟樓建於1920年代，四層高的洋房，開闊的走廊和大理石柱子都是當時流行的元素。這裡是商人姜炳生的私宅，他從寧波到上海打零工，後來發跡致富，做到協隆、謙信洋行的買辦。後來，用作民航局和電影局辦公樓，直到2006年被曆峰集團買下，請來Filippo Gabbiani修繕，他重新修建了別墅內的樓梯和彩色玻璃，讓它恢復了往日風采。

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地址：上海市淮海中路796號

2. Lafite品酒會：伯衡55

王漫妮和梁正賢帶香港來的Amanda參加的Lafite品酒會正在伯衡55地下一層藏酒軒，作為上海最大的城市葡萄酒酒窖，這裡是梁正賢喜歡的地方，畢竟他很懂酒，聞一下就知道是哪一年的葡萄（劇裡說的）。

伯衡55位於上海舊法租界，純白歐式建築與周圍融為一體。除了品酒，這裡還有餐廳和藝術空間，迪奧曾在此舉辦香氛主題的展覽，當時房子內部按照迪奧先生在法國的住處進行改造。

一層花園旁的Canteen 55，前身為米其林星廚與伯衡55共同創辦的AKME法餐廳。餐廳選取優質食材，將原先的料理進行了再創造。三樓吉品軒則在《2020上海米芝蓮指南》摘得二星，提供傳統粵菜，主打海鮮、燒味和點心。

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地址：上海市烏魯木齊南路55號

3. 閨蜜下午茶：讀者書店．外灘旗艦店

劇中顧佳、王漫妮、鍾曉芹三個閨蜜經常小聚下午茶的地方是讀者書店．外灘旗艦店，書店分上下兩層，每個區域都有適合閱讀的角落。

這是國內首家讀者書店，除了書籍和報刊雜誌外，書店還有藝術品、熏香等等，同時，還出售咖啡。值得一提的是，讀者書店所在的大樓叫大生大樓，曾是大生紗廠在上海的辦公樓。整個建築受新古典主義風格影響，外觀簡潔，刻有凹凸規則的線條圖案；大樓頂部雕刻細膩，由較強殖民地新古典主義建築的特色。

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地址：上海市九江路230號一層

4. 姜辰的咖啡店：HORIGUCHI COFFEE

王漫妮的前任姜辰開的精品咖啡店HORIGUCHI COFFEE，與梁正賢分手後，漫妮常來這裡喝咖啡，薑辰親自為她沖的手沖咖啡，店裡賣98元。

這裡現實上是日本精品咖啡之父堀口俊英在海外的首家咖啡店「小山門」（The Mountain Coffee），店裡沒有美式、Latte等咖啡，只有拼配豆的手沖咖啡，隨烘焙的深淺劃分成1-9號，口感也會從酸到苦。

店裡幾乎所有東西都是從日本運來的，咖啡豆在日本烘焙好空運來；連店裡每一套咖啡杯碟都是由有田燒的大師們特別燒制的，花紋各不一樣。咖啡店所在的大樓前身是女青年會大樓，屬於外灘源區域。大樓由美籍華人建築師李錦沛設計，水泥磚外觀牆，刻有蓮花刻有石蓮瓣的須彌座式勒腳，建於1933年。

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地址：上海市圓明園路133號女青年會大樓一層

5. 二手轉賣點：Vintage Musevie中古店

這裡在劇中是顧佳為了讓許子言學習馬術不惜賣掉限量手鐲的二手店。店鋪在南京西路附近，粉色的外觀還自帶露天座位，讓人誤以為是一間甜品店，不過，這裡確實供應甜品和咖啡。

主理人以《歌劇魅影》為靈感把店內打造成歌劇復古風，CHANEL包包牆前擺著一隻話筒，這裡正是演出的舞臺。

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地址：上海市大沽路374號

其他熱門酒店

1. 柳林別業．昔舍家宅

鐘曉芹離婚後搬去的出租屋是柳林別業，就是《安家》中賣了1.5億的老洋房「龔家花園」，建造於1912年，是上海市第五批優秀歷史建築。洋房現在屬於昔舍，再保留房子原有樣貌和古董傢俱的情況下，進行了全新的分割，一樓可以舉辦各種小型的主題活動，三樓被改造成三室兩廳的客房。

地址：上海市愚園路532弄60號 參考價格：2700元／晚起

2. 上海蘇寧寶麗嘉酒店

顧佳和許幻山約王太太托關係進國際幼稚園見面的地方。被顧佳稱讚「好看的吊燈」在大堂旋轉樓梯，捷克的Lasvit水晶燈，由世界知名高定時裝設計師Maurizio Galante跨界作品。酒店內還分散著數千件來自世界各地的藝術品，它們代表著寶麗嘉的格調。

電視劇《安家》曾在酒店六層的LAGO餐廳取景，也是筆者最喜歡的意大利餐廳之一，露臺景觀極佳，可以遙望陸家嘴三件套。

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地址：上海市北蘇州路188號 參考價格：2300元/晚起

3. 上海外灘W酒店

與顧佳同樓的王太太家視野是最好的，270度落地窗將外灘景色盡收眼底，江景房樓層越高就越貴，王太太家住在頂樓三層複式豪宅，取景地是外灘W酒店的WOW套房，每晚大約16萬人民幣。（鐘曉芹離婚後，三個閨蜜狂歡的套房也是外灘W酒店，她們包下外灘雲中套房，每晚8萬。）

實際上，WOW套房300多平方米的二層複式，到了夜晚，房內明亮的色彩把W的年輕個性的風格發揮到極致。W把派對文化融入進酒店的各個地方，妖豔的燈光顏色，標誌性的W戶外泳池和大堂區域用紅、白燈光架起的天橋和摩天大樓，營造出強烈的視覺衝擊。

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地址：上海市旅順路66號 參考價格：1692元／晚起

4. 上海外灘悅榕莊酒店

梁正賢去上海找王漫妮，住的就是外灘悅榕莊酒店，特寫房卡上標誌性的榕樹圖案，我一眼認出了。酒店開業已經有點年頭，但佔據公平路碼頭的悅榕莊享有獨一無二的江景，一直是不少人鍾情的地方。兩人住的是江景客房，房內兩扇直面江景的玻璃窗，可無遮擋全景俯瞰黃江兩岸的景致。

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地址：上海市公平路19號 參考價格：2200元/晚起

《三十而已》大熱，劇中同款隨之也會火起來，筆者最喜歡每集結束時的小彩蛋，儘管討論度不高，我卻真真實實地感受到普通人平凡的一天。