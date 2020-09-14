由方東昇、李曉欣及黃曉瑩主持無綫（TVB）旅遊節目《這麼遠，那麼近》，帶觀眾看世界各地的特色交通。第7集至第10集來到美國及阿聯酋迪拜，介紹當地交通新科技、參觀交通界盛事汽車及航空展，繼續有金句王方東昇搞爛gag、爆金句！

方東昇曾在主持的節目《世界零距離》、《長命百二歲》及《世界觀》中將爛gag融入在台詞中，大受觀眾歡迎，被封為「金句王」。今次《這麼遠，那麼近》繼續大放笑彈，每集都有不少盞鬼金句。

金句王方東昇在最後三集的《這麼遠，那麼近》繼續爆出精警金句！（《這麼遠，那麼近》截圖）

🤣第7集來到美國洛杉磯，方東昇聯同採訪隊更直擊加州公路巡警「出巡」、直擊巡警如何開罰款、嘗試踩電動滑板車，更體驗自動駕駛技術。🤣🤣立即按下圖睇盞鬼金句👇👇👇

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第8集繼續探討美國的塞車問題，問題更嚴重到司機竟然要交塞車費！幾位主持們親自乘搭紐約地鐵，方東昇更加遇到「入閘困難」，連刷12次卡先成功入閘，成功超越前總統參選人希拉里的5次刷卡入閘記錄。🤣🤣🤣按下圖即睇食字金句👇👇👇

第9集就來到阿聯酋迪拜，帶大家參觀迪拜國際汽車展，體驗名車處處的奢華車展有幾豪，更加與當地的「土豪」來個親密接觸，又體驗金級地鐵車廂有幾豪氣。🤣🤣🤣立即按圖欣賞爆笑爛gag👇👇👇

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第10集繼續迪拜之旅，帶大家見識全球盛事「迪拜航空展」，更加有機會試坐「全球最佳頭等艙」，體驗超豪頭等艙有幾奢華，仲有登上仍未出廠的私人飛機，感受極盡奢華的體驗。🤣🤣🤣立即按圖睇搞笑金句👇👇👇

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受疫情影響，不少零售業、飲食業市道差，不過有些商店看起來沒有人流，但仍然屹立不倒，引起不少網民熱議。記者整理9間愈做愈頹商店，包括食店、唱片店、零售店，其中有好多間更是90後曾經幫襯過的商店🙈🙈按下圖即睇邊間有份👇👇👇

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