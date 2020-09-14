香港地節奏繁忙急促，因爲疫情又無法去旅行散心，不如在香港來一個小旅行吧！愉景灣充滿異國風情，而且有不少外國人定居，超級有去旅行的感覺！

需要乘坐渡輪前往的愉景灣，有一種異國風情，好像去了歐洲國家旅遊！除了一落船的愉景廣場，到愉景灣到底有甚麽好食好玩好買？《香港01》爲你推介7個愉景灣一日遊必到的地方，大家這趟旅程一定超充實！

【1】Hanmade Teahouse Cakes Flowers——打卡日系Cafe

Cafe裝潢走日式小清新路線，和風簡約木系，更有不少植物、花卉點綴，成爲不少人打卡必去之選！店内主要供應各款花茶、果茶，最特別是用上虹吸咖啡技術製作花茶、果茶，茶味更清醇，另外都會有蛋糕及Afternoon Tea Set，產品都是低糖和Gluten-free（無麩質）的製品，適合各類人士！

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HanMade Teahouse Cakes Flowers 地址：愉景灣湖畔路82號愉景北廣場地下G10號舖 營業時間：10:00 - 18:00 電話：2322 8558

【2】Slowood——零包裝購物模式

Slowood的愉景灣分店佔地2500呎，販售各種天然手工製護膚品、身體護理用品之外，也有其他柴米油鹽的日用品，特色是全部都是零包裝，大家可以在這裏購入可以循環再用的紙袋，或者自帶容器來購買！記者覺得全天然的護膚品及洗髮精都比較難在市面上買得到，大家來到可以一試！

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Slowood 地址：愉景灣愉景廣場1樓151號

【3】Epicland——14000呎室内遊樂場

這個室内遊樂場於去年翻新，場内有亞洲最大的室內滑梯「彩虹滑梯」，以及空中吊索漫步，另外都增設了多款遊樂設施，如VR、彈床、飛索、攀石等等，大人小朋友情侶都可以玩足一日！

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EpicLand 地點：香港大嶼山愉景灣愉景北商場地下G31 營業時間：09:30 - 19:30

【4】大白灣——全港獨有沙灘遊樂場

基本上一落船就見到大白灣！大白灣是不少家庭假日必去的地方，如果你喜愛熱鬧，大白灣就是你的選擇！沙灘上有沙灘遊樂場，有飛索、繩網、滑梯，適合小朋友玩，而且愉景灣沙灘有免費太陽傘、沙灘椅，不過就要先到先得。附近也有免費淋浴設施，十分方便。不過因應政府條例，沙灘暫時關閉至另行通知。

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【5】海濱白教堂——全港唯一白教堂

全港唯一一座純白三角形玻璃教堂，簡直是愉景灣的地標，來到怎能不打卡呢！海濱白教堂仿照教堂建成，原來並沒有任何宗教背景，所以非教徒都可以於這裏行教堂式證婚，未結婚也不要緊，和伴侶來逛逛打個卡，幻想一下以後的婚禮，也是一種浪漫！

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海濱白教堂 地址：大嶼山海澄湖畔路92號

【6】周末市集——支持本地手作

每個月都會在愉景廣場舉辦一次的周日露天市集，由愉景灣贊助並由Handmade Hong Kong 主辦，集合了不同界別的手工製產品，如手工肥皂、陶瓷、首飾、服飾等等，分分鐘可以尋到寳！市集因爲疫情而停辦了幾個月，不過記者留意到Handmade Hong Kong的網頁正招募10月市集的檔主，相信有望可以再開！

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周末市集 地址：大嶼山愉景灣廣場徑2號

【7】鐘樓——打卡必去地標

意大利式鐘樓是愉景灣北部的中心點，在這裏打卡果真有歐陸風情，分分鐘還可以騙朋友説自己出國了！附近有桌椅，可以讓途人坐下休息。

愉景灣鐘樓 地址：大嶼山海澄湖畔路92號

送一個小貼士給大家，愉景灣碼頭附近是愉景廣場及大白灣，如果要前往白教堂和鐘樓所在的愉景灣北，大家可以乘搭半小時一班的免費接駁巴士，或者收費巴士C4、C9。記者就試過行路從碼頭前往愉景灣北，行了差不多兩小時呢！（當中也有一些時間花在迷路之上），大家不要像我一樣傻豬豬。

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