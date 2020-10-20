每天都要喝上一杯咖啡提提神，已經成為很多都市人的習慣。除了到附近的咖啡店之外，近年也有不少人開始購買掛耳包咖啡，吹起一陣「掛耳包」熱潮。日本雜誌《LDK》就為市面上的掛耳包咖啡進行評測，看看哪一款才是上上之選！

（網上圖片）

走進日式超市或者DONKI，看見貨架上擺滿不同品牌和口味的掛耳包咖啡，難免會感到花多眼亂。日本女性消費雜誌《LDK》早前就找來兩位日本咖啡專家，為市面上各品牌的掛耳包進行評測，目的是希望讓消費者即使不用出門，也能品嘗到咖啡店般高水準的咖啡！是次測試以掛耳包的香氣和味道進行評分，最後分為以A、B、C三個等級，部分可以在香港買到！

👇👇即按下圖看日本雜誌推介8款掛耳包咖啡，其中有3款更是低咖啡因！👇👇

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另外，專家提醒沖泡掛耳包咖啡時，要注意以下5個沖泡步驟小貼士。就算不喝黑咖啡的你，也能享受掛耳包的樂趣！👇👇即按下圖看👇👇

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