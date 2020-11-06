秋天是日本三文魚的當造季節，雖然曾經有傳日本人不愛吃三文魚，但有調查指，日本人最愛的壽司配料就是三文魚！最近，有日本節目講解8個連日本人都未必了解的三文魚冷知識，立即看下文即Check你懂多少！

「鮭」和「三文魚」又有甚麼分別？（《ソレダメ！》截圖）

日本人會將秋天稱為「食欲之秋」，除了是微涼的天氣令人食欲大增，原來還有很多食材進入當造時節，例如栗子、秋刀魚、鰻魚飯、柿子和梨等等，其中更包括香港人最愛的三文魚！三文魚同樣作為日本家庭的必備料理，如果想煎出好吃的三文魚，應該如何挑選？想去除腥味又有甚麼方法？近日，日本綜藝節目《ソレダメ！》以秋天的三文魚為主題，講解8個關於三文魚的冷知識！

👇👇即看8個必學三文魚冷知識！👇👇

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