【1】PARKROYAL COLLECTION Pickering —— 城市裡的綠洲

酒店位於牛車水鬧區,是這區知名的地標之一。整間酒店都被滿滿的綠意圍繞,遠看就如一座森林,吸引不少外國遊客朝聖。打開窗就可以享受令人心曠神怡的綠景,非常寫意。酒店的自助早餐一向評價不錯,除了西式餐點外,還有新加坡路邊小吃炒粿條,款式豐富。

😎😎😎想知每晚房價,酒店附近有咩行,立即按圖睇睇😎😎😎

【2】Village Hotel Sentosa by Far East Hospitality —— 鄰近環球影城

酒店於2019年4月開幕,共有606間房,有4個主題泳池,包括無邊際泳池Infinity Pool,可以望到海景,夠晒放鬆,晚上會在湖畔播放電影,更會免費提供爆谷。酒店鄰近環球影城、S.E.A.海洋館和魚尾獅纜車站,步行約10分鐘即可到達。

😎😎😎想知每晚房價,立即按圖睇睇😎😎😎

Village Hotel at Sentosa by Far East Hospitality

地址:10 Artillery Avenue, #02-01 Palawan Ridge, Sentosa Island, Singapore 099951

入住時間為15:00,退房時間為12:00

交通:聖淘沙捷運Imbiah Station站步行約1分鐘