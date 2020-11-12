香港及新加坡宣布於11月22日起實施旅遊氣泡（Travel Bubble），終於可以一解旅行癮。《香港01》旅遊頻道記者精選了新加坡5大超靚打卡酒店，部分更有頂樓Infinity Pool，可以欣賞海景和日落！ （文中提及的價格以Booking.com 2021年1月21至22日為參考，並未包括酒店稅及服務費）

【1】PARKROYAL COLLECTION Pickering —— 城市裡的綠洲

酒店位於牛車水鬧區，是這區知名的地標之一。整間酒店都被滿滿的綠意圍繞，遠看就如一座森林，吸引不少外國遊客朝聖。打開窗就可以享受令人心曠神怡的綠景，非常寫意。酒店的自助早餐一向評價不錯，除了西式餐點外，還有新加坡路邊小吃炒粿條，款式豐富。

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PARKROYAL COLLECTION Pickering 地址：3 Upper Pickering St, Singapore 058289 入住時間為15:00，退房時間為12:00 交通：地鐵Clarke Quay站旁邊

【2】Village Hotel Sentosa by Far East Hospitality —— 鄰近環球影城

酒店於2019年4月開幕，共有606間房，有4個主題泳池，包括無邊際泳池Infinity Pool，可以望到海景，夠晒放鬆，晚上會在湖畔播放電影，更會免費提供爆谷。酒店鄰近環球影城、S.E.A.海洋館和魚尾獅纜車站，步行約10分鐘即可到達。

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Village Hotel at Sentosa by Far East Hospitality 地址：10 Artillery Avenue, #02-01 Palawan Ridge, Sentosa Island, Singapore 099951 入住時間為15:00，退房時間為12:00 交通：聖淘沙捷運Imbiah Station站步行約1分鐘

【3】The Outpost Hotel Sentosa by Far East Hospitality —— 無邊際泳池睇日落

酒店2019年4月開幕，共有193間房，設計以黑白為主調，風格時尚簡約。酒店與Village Hotel同屬同一集團，兩間酒店相鄰，泳池與早餐都是Village Hotel共用，另外頂樓亦有Sky Pool，可以醉人的日落。

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The Outpost Hotel by Far East Hospitality 地址：10 Artillery Ave, Sentosa island, Singapore 099951 入住時間為15:00，退房時間為12:00 交通：聖淘沙捷運Imbiah Station站步行約5分鐘

【4】Marina Bay Sands —— 頂樓Infinity Pool賞夜景

酒店是新加坡著名的地標酒店，擁有全球最大的天台無邊際泳池，甚至不少人為了在這個Infinity Pool打卡特地在這裡住一晚，更可以俯瞰新加坡美麗的夜景，很多人都表示「一生一定要去一次」。

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Marina Bay Sands 地址：10 Bayfront Ave, Singapore 018956 入住時間為15:00，退房時間為11:00 交通：地鐵Bayfront站步行約4分鐘

【5】lyf Funan Singapore by Ascott —— 設計新潮時尚

酒店於2019年9月開幕，隨即成為當地一眾KOL的打卡熱點，皆因酒店設計新潮時尚，色調配搭非常IG-able，其中4樓的洗衣房色彩繽紛，是熱門的打卡位之一。酒店交通方便，於地鐵City Hall站步行約5分鐘即可達到，十分便利。

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lyf Funan Singapore by Ascott 地址：67 Hill St., Level 4 Funan Mall, Singapore 入住時間為15:00 - 00:00，退房時間為06:00 - 12:00 交通：地鐵City Hall站步行約5分鐘

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