來自美國的即食麵達人Hans Lienesch至今品嚐過超過3000種各地的即食麵，並在網頁寫下食評，被譽為「即食麵之神」，每年都會公佈最強即食麵排行榜，今年亦不例外，日前他公佈了2021年必食的台灣即食麵Top10。

即食麵達人Hans Lienesch至今品嚐過超過3000種各地的即食麵，每年都會公佈最強即食麵排行榜。(The Ramen Rater)

台灣即食麵一向以足料著稱，拌麵則以煙韌、非油炸的麵條為賣點，有些更主打陽光日曬，不用機器烘乾，保持麵質的口感。以下10強中，有很多款都可以在759阿信屋、百佳、一田等超市買到，有時想食個懶人午餐，不妨煮包試試！按圖即睇必食台灣即食麵Top 10😋👇👇

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