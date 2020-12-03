秋意漸濃，紅葉開始出現。《香港01》旅遊頻道記者精選了3條單車路線，沿途都可以欣賞到浪漫紅葉，還可以順道到「天空之鏡」打卡，或到海濱觀賞浪漫黃昏等，是假日拍拖好活動。

秋葉一般於11月開始轉色，顏色最紅的盛放期是12月，而1月中左右變會落下。香港的紅葉其實不止楓葉，還有很多種類，如最艷紅的野漆、葉形較圓的大花紫薇、葉子細密的落羽松等。位置遍布全港，其中有些地點可以兼踏單車，推介以下3條路線。

【1】大棠——全港最大楓香林

全港最有名的紅葉勝地非大棠莫屬，楓香林佔地廣闊，紅葉最密最多。建議由元朗踏單車到大棠，路程不長尚算輕鬆，相當適合拍拖。欣賞紅葉之餘，還可以到附近參觀有機生態園，或者享受燒烤樂。

路線：元朗＞朗河路＞水蕉新村路＞大棠山道＞吉慶橋＞元朗

需時：約一至兩小時

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【2】將軍澳——最方便賞紅葉地點

要數最方便的賞紅葉單車路線則在將軍澳，近寶琳港鐵站就有大花紫薇和野漆的紅葉。路線方面，可以由香港單車館公園出發，內有租車處。踩勻寶琳、坑口、將軍澳的打卡位，可以欣賞維港海濱、隱世「天空之鏡」等景色。

路線：香港單車館公園＞寶康公園＞坑口文曲里公園＞海濱長廊＞灣畔徑＞單車館公園

需時：約一至兩小時

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【3】中文大學——湖畔紅葉恍如置身外國

香港中文大學內的湖畔的落羽松樹，每到秋冬針葉便會披上燈金色的大衣，加上湖景，即被譽為「港版加拿大」。最簡單的路線可由沙田起步踩至大埔，中途欣賞城門河風光，不過留意進入大學時，有機會要放下單車後才能內進遊覽。

路線：沙田公園＞馬場＞大學未圓湖＞沙田科學園＞大埔海濱公園

需時：約一至兩小時

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😋同場加映：租艇郊遊好去處😋

香港還有很多隱世郊遊好去處，例如以下推介的外島，自行租艇、租水上的士便可到達👇👇👇按圖看景色有多美👇👇👇

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