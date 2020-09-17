鬼節｜從《粽邪》看台灣十大邪門儀式　送肉粽、觀落陰未係最恐怖

近年來台灣的恐怖片相當喜愛加入台灣在地的文化習俗與元素，像是《粽邪》就有了「送肉粽」跟「跳鍾馗」兩項，而到了續集《馗降：粽邪2》還加入了「椅仔姑」、拜「鬼師父」等！然而除了台灣中部海線特有的「送肉粽」，其實類似的儀式還有如雲林口湖的「牽水狀」；拜「鬼師父」的歪風也有如過去的「養小鬼」；找「椅仔姑」問事其實也與「碟仙」有異曲同工之妙……那我們現在就來看看台灣恐怖影視作品中，有哪些常見的宗教習俗或是較邪門的儀式吧…… 文： Daniel Hsu／GQ Taiwan

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一、跳鍾馗

傳說鍾馗原本是為狀元，內心善良、才華出眾、武藝超群，但相貌兇惡醜陋，皇帝受到奸臣影響，打算以其貌不揚為理由，剝奪其狀元資格，鍾馗感慨昏君昏官誤國，便在殿前自盡，鍾馗因節操甚高受到玉皇大帝的嘉許，遂封為「驅魔真君」，統領無數鬼卒，並為人世驅除邪魔。

雖然說「鍾馗」是道教信仰中為降妖伏魔的神祇，但其實「跳鍾馗」的儀式卻是閩南以及台灣民間特有的信仰，在發生意外之處，或者是節慶、法會上，常會有道士或藝師打扮成鍾馗的模樣，手持寶劍比劃，有驅除邪魔之意；另外也有不以真人表演，操弄鍾馗之懸絲傀儡的方式呈現。

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二、椅仔姑

台灣相傳「椅仔姑」是被嫂嫂家暴虐待至死的三歲女童，因為死亡的時候還坐在竹椅上，所以得其名。後來也流傳出了「關椅仔姑」的儀式（閩南語的「關」引申兩個意思，一指陰陽間的關卡，進入陰間與鬼神聯絡；二是與「觀」同義，如「關三姑」、「觀落陰」），即迎接椅仔姑「問事」，這個習俗源於廣東、福建，後來也雖著移民來到台灣，不過也有許多民俗學者認為是「紫姑」信仰發展的延伸。

「關椅仔姑」需要準備特定祭品（通常是古代女性喜歡的小物，如胭脂、水粉、香花等，詳細內容就不一一列舉了，因為各地流傳的版本也都有所不同），並由兩名女子分提四個凳腳，輕輕同聲反覆咒唱招喚椅仔姑的唸謠，《馗降：粽邪2》採用的版本為：「椅仔姑，椅仔姐，請您姑姑來坐椅，坐椅定，坐椅正，正正有名聲，水桶頭扣三下來作聖。」（招喚椅仔姑的唸謠一般有七種不同的主要版本）直到感到椅子沉重時，便是椅仔姑降臨，此時身旁的便可問事，椅子會以敲擊表示回答……

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三、鬼師父

《馗降：粽邪2》中的「鬼師父」並非原創橋段，而是真實的存在，是泰國毒品販子、人蛇集團等非法產業必拜的偏門邪神，「鬼師父」泰文音譯為「皮啵」，皮啵的神像以人「走火入魔」為基礎設計，紅色雙眼開過光代表走火入魔，外突獠牙代表從人變鬼，而且神像還是由骨灰、墳土等物組合作成的。

而這個邪神雖然發源於泰國，但其實在泰國也很少見，而且也不僅僅只是泰國，相傳東南亞一帶的非法產業也會拜這樣的邪神，2018年在台灣宜蘭內埤海灘就有人意外發現被遺棄的「鬼師父」神像……

《馗降：粽邪2》中的「鬼師父」並非原創橋段，而是真實的存在。（《馗降：粽邪2》劇照）

四、養小鬼

說到從泰國影響台灣的靈異儀式，除了上述的拜鬼師父，「養小鬼」也是一種。以養鬼來說，主要以泰國為多，但東南亞多半會以兒童型態的雕像來「收養」夭折嬰兒或早逝的小孩的靈魂，然後以食物餵養，並用符咒法術來控制祂們。但來自閩南一代「茅術」（也流傳至台灣）認為更加「有效」的方式則是直接使用實際的「童屍」修煉，並以「人血」餵養。

「養小鬼」的主題在許多香港恐怖片中也有出現，台灣恐怖片的部分最經典的則是2005年的《宅變》。

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五、送肉粽

「送肉粽」習俗來自泉州移民，早期較常於彰化鹿港一帶執行，後來也流傳影響廣及整個中部海線，甚至遠達新竹竹北。一般相信上吊自殺的死者怨氣最重，所以需要從屍體發現處鄰近的廟宇開始，規劃一條路線，將「煞氣」（即與亡者有關，最主要是上吊時所用繩索，以及其他遺物）送出海。

而在活動開始之前，廟宇會通知當地居民路線及時間，居民各家各戶緊閉門窗，足不出戶，並在門窗上張貼符令，以免吊煞受逐而遁入。如果不小心遇到送肉粽隊伍，就一定要跟著隊伍走完全程。

網民以為「送肉粽」係台灣小吃，其實是形容上吊死者似肉粽，要用儀式化煞。（資料圖片）

六、牽水狀

「牽水狀」其實應該是要寫作「牽水（車藏）」，最後一個字應該是為「車」為部首並與「藏」合成一個字，確切讀音同「狀」，但該字無法輸入和顯示，所以媒體會以「牽水藏」或「牽水（車藏）」表示，不過這個儀式於2008年雲林縣政府以登錄為地方無形文化資產，並成立「雲林縣口湖鄉萬善同歸牽水狀維護學會」，所以「牽水狀」會是比較正式的官方簡稱方式。

「牽水狀」源自於台灣清領時期，主要是為了超渡「溺死者」的亡魂，除有道士、僧侶超渡、放水燈外，最特別的是家家戶戶在路旁放置的「水狀」，那是高約四尺（台尺，四台尺約121.2公分），以竹子為支架的空心三層紙塔，並在上面書寫亡者姓名以及貼上儀式需要的紙糊神像，並從廟宇開始數以千計的水狀沿著公路排列擺放，場面十分壯觀。

「牽水狀」源自於台灣清領時期，主要是為了超渡「溺死者」的亡魂。（ 屏東縣政府傳播暨國際事務處）

七、燒王船

「燒王船」其實是外地人的說法，屏東當地會稱「迎王」，完整的儀式是先迎接「代天巡狩」的五位王爺神（千歲爺，分別為大千歲、二千歲、三千歲、四千歲、五千歲，以大千歲為領導者），由祂們前來掃蕩瘟疫、驅除惡靈，最後會以「燒王船」為整個「迎王平安祭典」的壓軸，也就是所謂的「送王」，不僅是恭送五位王爺神，同時也送走被王爺神驅除的瘟疫與惡靈；但因為是壓軸，而且場面壯觀，所以外地人將整場儀式的焦點放在「燒王船」上，並且以為「燒王船」是為了「送瘟神」，但並不完全如此。

而「迎王祭典」其實必須耗時一整個月，首先要先「進表」、「設置代天府」，最後正式的八天儀式中，第一日「請水」、「過火」，第二至第五日為「出巡遶境」、第六日為「王船法會」、「祀王、敬王」，第七日「遷船遶境」、「宴王大典」、「添儎」、「和瘟押煞」，第八日才是「送王」。

「燒王船」其實是外地人的說法，屏東當地會稱「迎王」。（ 屏東縣政府傳播暨國際事務處）

八、觀落陰

前面提到，「關椅仔姑」的儀式某程度上與「觀落陰」原理相同，而且恰巧《馗降：粽邪2》也有「觀落陰」的橋段（而且確實與椅仔姑有關！）此外，台灣恐怖片《驚夢49天》也是以「觀落陰」為主題，甚至恐怖遊戲《還願》中也有「觀落陰」的環節！

「關椅仔姑」的儀式某程度上與「觀落陰」原理相同。（《驚夢49天》劇照）

九、碟仙

「碟仙」其實是道教「扶乩」儀式的簡化版，其實也與「關椅仔姑」類似，是以召喚神靈的方式問事占卜，衍生的其他玩法還有如筆仙、錢仙、筷仙……等。碟仙曾在1960年代風靡台灣民間，特別是校園，最後由政府下令查禁碟仙，嚴禁製造及販賣。而於2020年12月開播的《返校》影集版也會出現關於當時學生玩筆仙的橋段。

《返校》影集版也會出現關於當時學生玩筆仙的橋段。（《還願》劇照 ）

十、鍾馗嫁妹

「鍾馗嫁妹」是關於鍾馗的另一個民間傳說，雖然鍾馗其貌不揚，但祂的妹妹卻非常貌美，傳說鍾馗成神以後，以神通感應到惡人要強娶其妹；鍾馗為保護妹妹，於是下凡，將惡霸喝退，命鬼卒迎親，平安送妹妹出嫁。而在電影《馗降：粽邪2》中也巧妙的將這個民間傳說帶入劇情中。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ科普】除了「送肉粽」、「椅仔姑」！台灣還有哪些恐怖片愛用的特有習俗傳說？】