每逢聖誕節走在日本街頭上，很容易就可以欣賞到亮麗奪目的聖誕燈飾，各大小商店亦會為聖誕節做好準備，節日氣氛相當濃厚。不過，你知道日本人是怎樣過聖誕節的嗎？除了開派對和交換禮物，他們原來有一套獨有的聖誕節文化，讓不少外國人都大呼：「很奇怪！」

聖誕節原本是西方基督教徒們的重大宗教節日，不過其實日本的基督教徒比例不算高，為何會成為而聖誕節傳到日本的起源可追溯至明治年間，經過多年的流傳發展，逐漸建立出一套日本人獨有的聖誕節文化和習俗。相信很多人都知道，西方人在聖誕節會吃火雞大餐慶祝，而日本卻竟然偏愛快餐店的炸雞，起源全因為一個突如其來的夢境？

另一方面，不少日劇在講述聖誕節的相關情節時，都會加入一些象徵意義，例如節日燈飾和聖誕節蛋糕等，而日本的聖誕節蛋糕又與西方國家的不一樣。明明有著同樣濃厚的節日氣氛，但種種種獨特的文化習俗讓很多初次到日本過聖誕節的外國人感到大惑不解！

👇👇按下圖看5個「日本限定」聖誕節文化👇👇

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同場加映：居日外國人熱數最衝擊文化！

據日本傳媒報道，截至2020年1月1日為止，居日外國人數目相比前一年增加約20萬，佔日本全國人口百分之2.25，總人口達到286萬。作為身處異鄉的外國人，在習俗文化迥異的日本生活，自然會有很多不習慣的地方，而在他們眼中最受文化衝擊的一件事又是甚麼？

👇👇按下圖看外國人眼中的日本文化衝擊👇👇

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有旅日外國人表示ATM竟然都會放假？即看全文：日本人仲用Fax機？ATM竟然會放假？居日外國人熱數16個文化衝擊！