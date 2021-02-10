K11 Artus入住體驗︳恍如置身高奢美術館　波浪露台盡覽維港景緻

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-02-10 18:21

如今，酒店已不只是供人短暫居停的住所，更是一個可以用心感受其獨特內在與氣質的空間。好的酒店往往會講故事，圍繞其主題而展開一場時空之旅。出色的藝術品裝點其中，也會引發想像，提升整間酒店的氛圍和品味。K11 ARTUS寓館就是這樣一座富有藝術氣息的城市地標，它不僅僅是一座匠心打造的酒店式公寓，更是一處非凡的藝術空間。

維港旁升起的燦爛明珠

伴著維港文化匯（Victoria Dockside）旁吹拂的海風，你的目光一定會被流光溢彩的K11 ARTUS寓館吸引。

K11 ARTUS寓館不僅僅是一座匠心打造的酒店式公寓，更是一處非凡的藝術空間。（K11 ARTUS官網）

維多利亞港，對於香港乃至世界的地位都是重磅的。百年之前，遠東的海上貿易事業由此開啟，香港的歷史和文化因此而改變，「東方之珠」的美稱，也因五光十色的維港夜色而得名。

如今，維港在香港人眼中依舊是城市地標，曾一手創辦文化品牌K11的鄭志剛，花了10年時間，將維港最為臨海的黃金位置打造成為維港文化匯（Victoria Dockside），周邊有香港藝術館、香港太空館、星光大道，無論文化、藝術還是娛樂，都能給予市民和遊客頂級的體驗，讓這裡一躍成為香港乃至大灣區備受矚目的藝術文化朝聖地。

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K11 ARTUS 正坐落在此，融貫中西和古今，同時屹立潮頭，展望世界。

作為高端寓館，這裡不僅僅有奢華的裝潢和一流的服務，現在，她已成為古老維港全新的時尚、藝術地標，更是香港這座國際化都市的創意樞紐。K11 ARTUS 的整體建築，凝聚著多位享譽業界的建築設計師的心血，讓不同領域的創意共冶一爐，在同一個語境中對話。居住在其中的每個細節，都是令人難忘的藝術體驗。

從低調私密的一層入口乘上電梯，到達位於10層的K11 ARTUS「Social Salon」的公共空間。這裡並不是傳統的大堂。顏色明快的梳化和地毯，整整一面牆的落地玻璃，不僅讓視野更加開闊，也將維港的壯美景色24小時展現無遺。

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對於注重不同文化、藝術體驗的新貴們來說，K11 ARTUS是再合適不過的居住空間，這裡也是許多年輕精英在香港常駐時的住宿選擇。

辦理入住時，無需像傳統酒店那樣在大堂排隊等候，會有專門的管家帶你熟悉客房中的各種設施，並直接在房間內辦理入住手續。在每間客房門口，都有一個類似藝術品展台的裝置，擺放著各不相同的瓷器、雕塑等，這不僅是裝飾，也是刷卡進門的密鑰所在。洗手間提供的備品，是詩意而充滿文化氣息的Aesop，每間客房裡都配備能快速做出造型的Dyson風筒。

K11 ARTUS 的藝術氣質，還體現在它獨一無二的住客歡迎上。在茶几上，擺著一副彩色鉛筆與小畫板，還有一張寫著「Find Poetry in ARTUS」（在K11 ARTUS找到詩意）的小卡片，鼓勵每個人都可以隨心創作出屬於自己的藝術。

中西古今文化藝術的交匯，形成了K11 ARTUS獨特又令人難忘的設計語言，我們也感受到鄭志剛對此在許多細節處的心思：若不是發自內心的喜愛，很難花費如此心力去呈現這無法被複製的美。

藝術家靈感的寶藏之地

K11 ARTUS令人遐想的浪漫細節，為藝術家們提供了創作靈感，繼而帶來了圍繞此地衍生的巨大商業、文化價值。一改傳統中對於藝術作品的高冷印象，K11 ARTUS如此佈置，是想讓人人都能感受、看懂藝術，就如「ARTUS」可被拆成「Art」和「Us」，鄭志剛也希望藉此拉近普通人與藝術之間的距離。

不只有來自世界各地的名作，「The Gallery」中專門展出的中國的傳統手工藝，這也是K11 ARTUS整體藝術氛圍中的一大亮點，如果有興趣想了解，可以申請他們的Art Tour。

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曾在18-19世紀廣受歐洲宮廷喜愛的廣州彩瓷瓷器（廣彩），以「百寶嵌」工藝製作的木質家具，在中國有千餘年曆史的螺鈿鑲嵌工藝，都被K11 Craft & Guild Foundation工藝文化基金會悉心挑選，在K11 ARTUS的公共空間和各式客房裡，你都能發現幾件精美的「中國風」器物。

如果你中意這些由傳統藝術家們製作的工藝品，更可以將其買下，所有工藝品的售賣所得，將由K11 ARTUS捐贈予工藝文化基金會，用作支持及扶植更多工藝匠人，繼而讓這些將要消失的精緻工藝得以延續和普及。

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設計精英們帶來的細節之美

但凡去過香港的人，都會對這裡「寸土寸金」的酒店面積留下難忘印象，但步入K11 ARTUS 的任一間房間，都能讓你有「回到寬敞明亮的家」的感覺，其名中「ARTUS」便是融合了英文「Art」（藝術）和拉丁文「Domus」（家）。

整棟K11 ARTUS大樓的外觀設計，出自屢獲殊榮的紐約設計工作室Kohn Pedersen Fox 之手。如同海浪的曲線形陽台，錯落不一的綠植點綴在其中，與不遠處流動的維港交相輝映，融為一體，頗有四時之美。

最近，身兼藝術家與古書畫複製師雙重身份的王赫，以K11 ARTUS標誌性的「波形陽台」為靈感，並用南宋畫家趙伯駒的著名畫作《江山秋色》為原型，創作了《balcony:江山秋色》。這幅畫作由兩幅畫面構成，描繪的是站在K11 ARTUS波形陽台上的兩種視角：眺望遠山，品味深秋美景。景緻和風格的轉換，彷彿藝術的時空在眼前豁然開朗。

同樣靈感來自「波形陽台」，另一位插畫藝術家程鵬的作品《今夜月色真美》就充滿浪漫情懷。「今夜月色真美」原本是一句含蓄的情話，程鵬將這一意義賦予在如詩般的畫面中，以在「波形陽台」邊賞月為意境，描繪了維港的煙花和皎潔寂靜的月色，一動一靜。

《balcony:江山秋色》由兩幅畫面構成，描繪的是站在K11 ARTUS波形陽台上的兩種視角：眺望遠山，品味深秋美景。景緻和風格的轉換，彷彿藝術的時空在眼前豁然開朗（K11 ARTUS）

藝術家們在K11 ARTUS的創作，融合了當代藝術與古代的藝術典藏，形成別具一派的獨特風尚，也是K11 ARTUS「中西交融」的獨特美學。

大樓外觀的綠植景觀，則由來自曼谷的園藝設計公司P Landscape(PLA)規劃。遠遠看上去，K11 ARTUS就像是水泥森林中古巴比倫的空中花園，將自然的綠意與建築的線條輕柔融合，形成對比，也在不經意間讓人感受到蓬勃的生命力。

K11 ARTUS的室內設計，由知名華人設計師傅厚民（André Fu）及其工作室AFSO 擔當，這也是他的首個酒店式公寓作品。（André Fu Studio官網）

K11 ARTUS的室內設計，由知名華人設計師傅厚民（André Fu）及其工作室AFSO 擔當，這也是他的首個酒店式公寓作品。如果你熟悉傅厚民的作品風格，便能在K11 ARTUS 內部的許多地方發現他的匠心。

傅厚民熱愛原木色系，走在K11 ARTUS中，深色的橡木地板帶來經典沉靜之感，人字形的拼接紋路在地板上形成富有表現力的精緻線條。溫暖，踏實的赤陶色，本屬於土地，但用在客房之中，便能烘托出家的溫暖感。

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除了常規房間，K11 ARTUS還擁有三套獨立設計的頂層住宅，由來自香港、英國和紐約的設計師Joyce Wang、Fiona Barratt-Campbell 和nemaworkshop 操刀設計。

K11 ARTUS 的美，與藝術是相輔相成的。鄭志剛十年磨一劍，讓這個在維港旁煥發新貌的匠心寓館，一躍成為精英新貴們的理想居所。

無論是藝術熱愛者還是注重細節的酒店控，都能在此沐浴在這樣的藝術氛圍中，留下難忘的居住體驗。

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