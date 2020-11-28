酒店必吃｜今年香港人對本地酒店都多了認識，原來文華、半島、帝苑、四季、君悅等酒店都有不少名物，大家一定要試試！

今年流行本地酒店旅行，但你真的懂得各間酒店的出名名物嗎？除了現在個個打卡的Rosewood拿破崙、四季肉桂卷、文華1963芝士餅外，還有甚麽你不知道的名物？

瑰麗酒店的拿破侖十分出名！（eatwifju@instagram）

幾乎每一間酒店都有自己的招牌菜，未吃過的話就唔好話自己去過！即刻看看自己吃過多少款！

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@monsoon.bagel——人氣Bagel店多款新奇口味

只要是Bagel愛好者，應該都有聽過monsoon的大名！並不是想買就能買，要集合天時地利人和，碰巧遇上不定期開團才可以買，還要和其他買家鬥手速！記者就有朋友表示，試過搶三四次都沒有成功過，可見有多受歡迎！這間店的口味十分特別，有芝麻手撕雞口味、泰式九層塔打抛豬味、辣蕃茄鹹乳酪培根等等。

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