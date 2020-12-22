近日氣溫急降，各位打工仔又是時候面對寒冷冬天最大的難關：早上起床上班！要離開溫暖的被窩的確需要無比的勇氣，加上如果睡魔不肯離開便容易睡過頭導致遲到！日本節目最近找來醫生和睡眠專家，實測除了聲音之外，用氣味來做鬧鐘又是否可行？哪種氣味成功令人秒速起床？

為了證實氣味是有效的起床方法，日本綜藝節目《林先生の初耳学 》最近請來醫生和睡眠專家，當人們陷入深層睡眠時，分別用儀器在房間裡散發出3種不同氣味，實測哪一種最有效可以令人秒速清醒！

不只聲音可以做鬧鐘，原來氣味都可以！（《林先生の初耳学 》截圖）

今次實驗的對象是有「最爛瞓男藝人」之稱的日本藝人松丸亮吾。節目工作人員假藉拍攝醫療節目為由，邀請他到酒店睡一晚，並為他設置監測腦電波的儀器，實際上是用來觀察他的睡覺狀態。

（《林先生の初耳学 》截圖）

當松丸入睡之後，工作人員首先試用聲音來叫醒他！以往節目曾經找來製作地震警報音效的專家，製作一條可以令人瞬間清醒的音效，號稱「最強鬧鐘」來嘗試叫醒他。結果，松丸卻毫無清醒的跡象，宣告失敗，最後連這位音效專家也舉手投降！

無論如何也叫不醒的松丸，連地震音效專家也舉手投降！（《林先生の初耳学 》截圖）

接下來就開始進行是次實測的主題：「氣味起床法」！今次專家用的三款氣味分別是早餐的香味、垃圾的惡臭味和一種常見的調味料味道！👇👇即按下圖及影片看實驗結果！👇👇

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如果有機會，不知道大家又會不會想試這款「鬧鐘」呢？

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同場加映：日本達人教8步手洗羽絨

日本的冬天比香港更加寒冷，氣溫隨時低至只有零下數度，因此保暖舒適的羽絨可謂日本人的冬季必備Item！因此，有不少日本家務達人都會教大家如何用正確方法清洗羽絨，只要有清水、中性清潔劑及洗衣機，就能簡單學會「洗羽絨8步曲」！比起到洗衣店乾洗，在家用洗衣機也能將羽絨洗得乾乾淨淨，甚至延長羽絨的壽命！

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