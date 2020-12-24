近日，日本網民發現富士山仍然是一片黑沉沉，只有山側部分可見少量積，雪比起往年這個時候，山頂應該早就被白芒芒一片的白雪覆蓋。積雪量少得不太尋常，網民紛紛表現震驚：「明明天氣這麼寒冷，富士山卻沒有雪，實在太奇怪了！」而且亦有人憂心這個現象與早前在關東地區發生的地震有關，甚至成為火山爆發的先兆？

日本關東地區上星期受到暴雪侵襲，在新潟縣發生積雪太厚導致過千輛汽車被困高速公路上，足足兩天不能動彈的罕見意外。另一方面，兵庫縣和鳥取縣則發生雪災引發的停電，寒冷天氣下顯得更為嚴峻。

12月23日的富士山仍未見有積雪。（圖片來源：weathernews）

在如此寒冷天氣下，12月下旬的富士山山頂卻仍然保持著夏天的模樣。加上近日關東地區地震頻生，12月18日在伊豆諸島附近更發生5級地震，令不少網民感到非常擔心是發生地震和火山爆發的先兆，究竟原因為何？

👇👇按下圖看日本氣象廳對此現象的解釋！👇👇

+ 6 + 6 + 6

同場加映：日本達人教你8步手洗羽絨！

日本的冬天比香港更加寒冷，氣溫隨時低至只有零下數度，因此保暖舒適的羽絨可謂日本人的冬季必備Item！因此，有不少日本家務達人都會教大家如何用正確方法清洗羽絨，要有清水、中性清潔劑及洗衣機，就能簡單學會「洗羽絨8步曲」！比起到洗衣店乾洗，在家用洗衣機也能將羽絨洗得乾乾淨淨，甚至延長羽絨的壽命！

👇👇在動手之前，必看以下5大注意位！👇👇

準備好，就可以學「洗羽絨8步曲」：羽絨水洗最好？日本達人教8步手洗羽絨 1招晾乾不變形屋企做到！