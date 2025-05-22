蓮塘咖啡一條街7間Cafe推介　¥9麻薯布丁+手沖咖啡　這間甜品必吃

蓮塘咖啡一條街｜蓮塘口岸美食｜近年來，蓮塘成為了年青人聚集的文化創意區，不僅有藝術氛圍，更因一條獨特的「咖啡一條街」而成為咖啡愛好者的朝聖地！這裡匯聚了不同風格的咖啡店，從手沖咖啡到特色創意飲品，每一間都擁有獨特魅力。香港01「好食玩飛」記者帶大家走進這條飄散著咖啡香氣的街道，探索7間不容錯過的咖啡店，以及它們的招牌菜品和價格，即看下文啦！



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蓮塘Cafe｜【1】龍加利咖啡館——田園風裝修／手沖咖啡

「龍加利咖啡館」在蓮塘區內是一家老牌咖啡館，以獨特的田園風裝修和美式餐食而聞名，而位置在居民住宅樓下，有種隱世的感覺！店內掛滿了藝術畫作，滿滿的文藝氣息！店內除了有咖啡，例如熱門的手沖咖啡（¥38）、Dirty（¥32）、燕麥拿鐵（¥25）之外，還有美式餐食，例如伯爵茶千層蛋糕（¥48）、肉醬意粉（¥52）、牛肝菌西班牙肉腸意粉（¥88）等。

龍加利咖啡館

地址：羅湖區鵬興路鵬基蓮塘工業區701棟1樓

交通：深圳地鐵2號線仙湖路站C1岀口步行約610米



蓮塘Cafe｜【2】心水咖啡——Combo／氮氣美式

「心水咖啡」以專業咖啡師和提供獨特咖啡體驗而聞名！店家由2名咖啡師Biu和小綠主理，店內除了有常見的咖啡飲品，還有特色飲料「Combo」（¥55），咖啡師將一支或幾支咖啡豆進行拼配，做成美式、奶咖、特調三種不同形式，讓客人一次品嚐到不同風味。此外，還有店內Top3飲料「氮氣美式」（¥24），在美式中注入氮氣，讓咖啡豆的香氣更加突出，減輕酸澀感，非常易入口！

心水咖啡

地址：羅湖區蓮塘街道國威路121-1號1層

交通：深圳地鐵蓮塘口岸站D岀口步行約100米



蓮塘Cafe｜【3】Limtaste綠門頭甜研究所——藍莓撻／盆子開心果蛋糕

「Limtaste綠門頭甜研究所」由一對夫婦主理，他們對甜點製作充滿熱情，在食客面前還會細心講解每款甜點的吃法和特色，讓食客感受到溫馨和專業。店家主打甜品，例如藍莓撻（¥48），藍莓飽滿新鮮，中間搭配果醬和花瓣，餅底牛油味香濃，層次豐富；盆子開心果蛋糕（¥38），是店主推薦的甜點，建議「垂直下叉」品嚐，可以同時感受到開心果的清香和覆盆子的酸甜；檸檬撻（¥42），層次感豐富，頂部是酸酸的檸檬果凍，底部是檸檬奶油，口感清新，適合喜歡檸檬酸甜的你。

Limtaste綠門頭甜研究所

地址：羅湖區仙湖路108-2號

交通：深圳地鐵2號線仙湖路站C2岀口步行約230米



蓮塘Cafe｜【4】唐萌街咖啡・精釀・茶——肥媽雞翼／香濃冰美式

「唐萌街咖啡・精釀・茶」最大的特色是飲品選擇多元化，涵蓋了咖啡、精釀啤酒和茶飲，能滿足不同顧客的需求！店家結合了工業風和文藝氣息，磚牆、金屬元素搭配柔和的燈光和綠色植物，營造了一種現代感！記者發現網民竟然最喜歡店家的「肥媽雞翼」（¥36），口感酥脆，再加上一杯香濃冰美式（¥23），足以嘆一整天！

唐萌街咖啡・精釀・茶

地址：羅湖區蓮塘街道國威路72號高新產業第一園103棟168號

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站D岀口步行約260米



蓮塘Cafe｜【5】山江咖啡店——¥9麻薯布丁

麻薯布丁（¥9）和美式咖啡（¥20）是「山江咖啡店」的人氣推薦產品，尤其是麻薯布丁，據說蛋撻液是獨家秘方，口感滑嫩，搭配Q彈的麻薯外殼，奶味濃郁。美式咖啡則口感清爽又解膩！

山江咖啡店

地址：羅湖區蓮塘街道國威路蓮威二巷蓮馨園鹿鳴閣商舖

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站D岀口步行約120米



蓮塘Cafe｜【6】花房時光・COFFEE——¥12抹茶奶酥碱水棒

「花房時光」的店內隨處可見鮮花、綠植，在品嚐咖啡的同時，也能感受到大自然的美好與清新，如同置身於花園溫室般的浪漫氛圍，打卡一流！ 店家提供各種經典咖啡，例如意式濃縮、美式咖啡、拿鐵、泡沫咖啡、Flat White等。而美食方面，抹茶奶酥碱水棒（¥12）是必點！抹茶味香濃！

花房時光・COFFEE

地址：羅湖區聚財路與聚寶路交叉口西

交通：深圳地鐵2號線仙湖路站B2岀口步行約310米



蓮塘Cafe｜【7】Moment coffee莳光里咖啡——開心果巴斯克

「Moment coffee莳光里咖啡」的店主和咖啡師非常細心，他們會親自炒豆，根據顧客喜好調整咖啡豆的味道，特別照顧到香港人可能不喜歡太酸的咖啡口味，提供甜度均衡的咖啡豆。開心果巴斯克（¥38）是店家的熱門菜式，口感綿密軟糯、甜而不膩！

Moment coffee莳光里咖啡

地址：羅湖區蓮塘街道蓮塘路174-12莳光里

交通：圳地鐵2號線蓮塘站D岀口步行約460米



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