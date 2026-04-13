蓮塘Cafe10間推介｜深圳米芝蓮推薦！中式蓋碗咖啡／奶油小狗甜品

蓮塘咖啡一條街｜蓮塘口岸美食｜近年來，蓮塘成為了年青人聚集的文化創意區，不僅有藝術氛圍，更擁有許多咖啡店，成為咖啡愛好者的朝聖地！《香港01》「好食玩飛」記者帶大家走進這條飄散著咖啡香氣的街道，探索10間不容錯過的咖啡店，以及它們的招牌菜品和價格，即看下文啦！



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蓮塘Cafe推介【1】喘口氣——深圳米芝蓮推薦！必試combo咖啡

「喘口氣·咖啡·精釀」在深圳南山及蓮塘均有分店，而位於南山的分店則曾入選深圳米芝蓮指南的入選餐廳推薦！蓮塘店樓高兩層，融合工業廢土及韓式風格，餐點特色在於將咖啡與精釀啤酒結合，並提供融合風味的料理。必點推薦有combo，分別提供冰美式及熱拿鐵，可選草莓卡士、茉莉綠、可可世濤等，還有一系列巴斯克芝士蛋糕也值得一試！

喘口氣

地址：羅湖區蓮塘路鵬興花園2期外圍商舖290-2室

交通：蓮塘站步行4分鐘



蓮塘Cafe推介【2】自在Zcoffee——中式蓋碗咖啡

自在Z·COFFEE是一家融入中式風格的創意咖啡店，提供一系列咖啡及輕食，尤其推薦話梅美式、紅棗拿鐵、黑芝麻拿鐵及油潑麵。除了咖啡味道特別，食客亦可以選擇用中式蓋碗或普通咖啡杯承載咖啡，更可以搭配拉花及潮玩圖案，例如近期爆紅的LABUBU、Hello Kitty等，十分打卡able！

自在Zcoffee

地址：蓮塘蓮塘路350號703棟101室

交通：蓮塘站步行5分鐘



蓮塘Cafe推介【3】All in coffee——奶油小狗造型甜品／高顏值拿鐵

All in coffee 是在蓮塘擁有高人氣復古風咖啡館，憑著懷舊的西式家具裝潢及高顏值的咖啡甜點吸引了不少人前來打卡！咖啡店的推薦飲品及甜品包括生椰拿鐵、濃情朱古力捲、Oreo海鹽蛋糕捲、開心果巴斯克蛋糕、太妃焦糖餅拿鐵等，點選咖啡上更有可愛的圖案點綴；點選蛋糕捲更有奶油小狗造型！

All in coffee

地址：羅湖區蓮塘街道第一工業區104棟一單元B16戶

交通：蓮塘站步行6分鐘



蓮塘Cafe推介【4】龍加利咖啡館——田園風裝修／手沖咖啡

「龍加利咖啡館」在蓮塘區內是一家老牌咖啡館，以獨特的田園風裝修和美式餐食而聞名，而位置在居民住宅樓下，有種隱世的感覺！店內掛滿了藝術畫作，滿滿的文藝氣息！店內除了有咖啡，例如熱門的手沖咖啡、Dirty、燕麥拿鐵之外，還有美式餐食，例如伯爵茶千層蛋糕、肉醬意粉、牛肝菌西班牙肉腸意粉等。

龍加利咖啡館

地址：羅湖區鵬興路鵬基蓮塘工業區701棟1樓

交通：深圳地鐵2號線仙湖路站C1岀口步行約610米



蓮塘Cafe推介【5】心水咖啡——特色Combo／氮氣美式

「心水咖啡」以專業咖啡師和提供獨特咖啡體驗而聞名！店家由2名咖啡師Biu和小綠主理，店內除了有常見的咖啡飲品，還有特色飲料「Combo」，咖啡師將一支或幾支咖啡豆進行拼配，做成美式、奶咖、特調三種不同形式，讓客人一次品嚐到不同風味。此外，還有店內Top3飲料「氮氣美式」，在美式中注入氮氣，讓咖啡豆的香氣更加突出，減輕酸澀感，非常易入口！

心水咖啡

地址：羅湖區蓮塘街道國威路121-1號1層

交通：深圳地鐵蓮塘口岸站D岀口步行約100米



蓮塘Cafe推介【6】Limtaste綠門頭甜研究所——藍莓撻／覆盆子開心果蛋糕

「Limtaste綠門頭甜研究所」由一對夫婦主理，他們對甜點製作充滿熱情，在食客面前還會細心講解每款甜點的吃法和特色，讓食客感受到溫馨和專業。店家主打甜品，例如藍莓撻，藍莓飽滿新鮮，中間搭配果醬和花瓣，餅底牛油味香濃，層次豐富；覆盆子開心果蛋糕，是店主推薦的甜點，建議「垂直下叉」品嚐，可以同時感受到開心果的清香和覆盆子的酸甜；檸檬撻，層次感豐富，頂部是酸酸的檸檬果凍，底部是檸檬奶油，口感清新，適合喜歡檸檬酸甜的你。

Limtaste綠門頭甜研究所

地址：羅湖區仙湖路108-2號

交通：深圳地鐵2號線仙湖路站C2岀口步行約230米



蓮塘Cafe推介【7】唐萌街咖啡・精釀・茶——肥媽雞翼／香濃冰美式

「唐萌街咖啡・精釀・茶」最大的特色是飲品選擇多元化，涵蓋了咖啡、精釀啤酒和茶飲，能滿足不同顧客的需求！店家結合了工業風和文藝氣息，磚牆、金屬元素搭配柔和的燈光和綠色植物，營造了一種現代感！記者發現網民竟然最喜歡店家的「肥媽雞翼」，口感酥脆，再加上一杯香濃冰美式，足以嘆一整天！

唐萌街咖啡・精釀・茶

地址：羅湖區蓮塘街道國威路72號高新產業第一園103棟168號

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站D岀口步行約260米



蓮塘Cafe推介【8】山江咖啡店——獨家秘方麻薯布丁

麻薯布丁和美式咖啡是「山江咖啡店」的人氣推薦產品，尤其是麻薯布丁，¥9的價格平絕蓮塘！據說蛋撻液是獨家秘方，口感滑嫩，搭配Q彈的麻薯外殼，奶味濃郁。美式咖啡則口感清爽又解膩！

山江咖啡店

地址：羅湖區蓮塘街道國威路蓮威二巷蓮馨園鹿鳴閣商舖

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站D岀口步行約120米



蓮塘Cafe推介【9】花房時光・COFFEE——¥12抹茶奶酥碱水棒

「花房時光」的店內隨處可見鮮花、綠植，在品嚐咖啡的同時，也能感受到大自然的美好與清新，如同置身於花園溫室般的浪漫氛圍，打卡一流！ 店家提供各種經典咖啡，例如意式濃縮、美式咖啡、拿鐵、泡沫咖啡、Flat White等。而美食方面，抹茶奶酥碱水棒是必點！抹茶味香濃之餘更只需¥12！

花房時光・COFFEE

地址：羅湖區聚財路與聚寶路交叉口西

交通：深圳地鐵2號線仙湖路站B2岀口步行約310米



蓮塘Cafe推介【10】Moment coffee莳光里咖啡——開心果巴斯克

「Moment coffee莳光里咖啡」的店主和咖啡師非常細心，他們會親自炒豆，根據顧客喜好調整咖啡豆的味道，特別照顧到香港人可能不喜歡太酸的咖啡口味，提供甜度均衡的咖啡豆。開心果巴斯克是店家的熱門菜式，口感綿密軟糯、甜而不膩！

Moment coffee莳光里咖啡

地址：羅湖區蓮塘街道蓮塘路174-12莳光里

交通：圳地鐵2號線蓮塘站D岀口步行約460米



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