旅遊展2025攻略｜23大優惠！門票獨家$13　免費機票＋報團減$5000

香港國際旅遊展2025｜香港國際旅遊展2025將於6月12日起一連四日於灣仔會展舉行，將有來自世界各地的參展商參展，規模超盛大，旅遊產品應有盡有！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合旅遊展入場攻略，包括免費禮品及參展商優惠，現在買飛更享有獨家優惠$13起！



香港國際旅遊展2025 6月12至15日灣仔會展開鑼

香港國際旅遊展將於2025年6月12至15日在灣仔會展中心舉行，將有500家來自60個國家和地區的參展商參展，包括中國、日本、台灣、南韓、泰國、澳洲、冰島等國家及小眾旅遊城市，更有郵輪公司及本地旅遊公司等參展！

今年香港國際旅遊展預計將有70000人進場（官方圖片）

為期四天的展覽設有有不同富有當地特色設計的展位，分為夜市、冰雪旅遊、可持續旅遊、遊學、新興目的地等主題專區，更有約80場免費公眾講座、頒獎禮、拍照打卡位及民俗表演、互動工作坊、GEN Z市集、親子遊戲或體驗項目等不同內容及活動等你參與！

第39屆香港國際旅遊展

日期：2025年6月12日至15日（展覽首一日半為專業日）

時間（公眾日）：

6月13日：14:00 – 18:00

6月14日：10:00 – 19:00

6月15日：10:00 – 17:00

地點：香港灣仔博覽道1號灣仔會議展覽中心1號館



香港國際旅遊展2025 公眾日門票獨家$13起

展覽首一日半（6月12日整日及6月13日上午）為專業日，僅對旅遊業界、商界以及專業人士開放，後兩日半則為公眾日，市民可以購票後直接進場參觀。公眾日門票原價$25，於6月5日至12日，買飛即可享獨家快閃買1送1優惠，門票低至$13，其餘日子亦可享早鳥8折優惠$20！

香港國際旅遊展2025｜門票獨家半價

快閃買1送1門票｜票價：$25/2張（原價$50/2張）

👉🏻快閃買1送1🎟️ 人均$13

獨家8折｜票價：$20起（原價$25）

👉🏻公眾日門票🧳人均$20🎟️

旅遊展2025著數23大推介 免費影人生四格、抽獎贏機票

旅遊展2025著數推介【1】韓國觀光公社｜免費影人生四格、鑰匙圈工作坊、抽獎

韓國觀光公社於旅遊展攤位預備了多個韓國流行體驗活動，只要需要追蹤KTOHK IG及FB，並完成簡單問卷調查，即可免費影特色人生四格、參加鑰匙圈工作坊及進行抽獎，可以拍半透明相紙的韓式四格相、DIY Kingdom Friends圖案鑰匙圈，還有機會贏得K-pop韓流精品或別注旅行好物！

攤位：Q101



旅遊展2025著數推介【2】泰國政府旅遊局｜遊戲贏免費來回機票

泰國政府旅遊局攤位將有免費遊戲可以玩，有機會贏取免費泰國手工藝小禮品、Centara酒店集團免費住宿、華欣及布吉水上樂園門票等豐富獎品，大獎更有香港至蘇梅島的來回機票！

攤位：M120



旅遊展2025著數推介【3】中國旅遊集團｜$20現金券、$1遊迪士尼樂園

中國旅遊集團將設趣味互動體驗， AI智能照相館、通關達人挑戰賽！只要登記成為ctgo會員並參與現場互動遊戲，即可免費領取$20現金券及精美禮品！此外，成為會員更可以搶$280景點及酒店優惠券，在攤位消費滿額即可以$1遊迪士尼樂園！

中國旅遊集團｜$20現金券、$1遊迪士尼樂園（圖片來源：myctgo＠Facebook）

攤位：H125



旅遊展2025著數推介【4】商船三井｜免費贏日本渡輪船票

只要於商船三井攤位完成簡單任務即可參加抽獎，更保證人人有獎！除了有旅遊相關的精美禮品，大獎更會送出3套雙人單程大阪來往別府及3套雙人單程東京來往北海道的渡輪船票！

攤位：W108



旅遊展2025著數推介【5】越南航空公司｜免費派發精美禮品

越南航空將有一系列精美禮品免費派發，即場登記Lotus Miles微笑蓮花會員更可獲得額外越南航空機票優惠！

攤位：P119



旅遊展2025著數推介【6】三通旅遊｜免費單程市區至機場商務車

三通旅遊將免費送出100張$388單程機場接送車券優惠，另外更有4個免費單程市區至機場商務車名額！

攤位：L122



旅遊展2025著數推介【7】南番順旅遊聯盟｜免費玩工作坊

南番順旅遊聯盟由南海、番禺同順德三地旅遊局合作打造，將帶來一系列免費活動及體驗，包括龍舟主題套色印章、手拼龍舟模型及彩繪小木槳，大小朋友都啱玩！

南番順旅遊聯盟｜免費玩工作坊（圖片來源：ITEHK 香港國際旅遊展＠Facebook）

攤位：J119



旅遊展2025著數推介【8】大昌行（汽車租賃服務）｜免費夾公仔

大昌行（汽車租賃服務）推出展場限定優惠，只要於現場掃瞄QR Code回答簡單問卷以及讚好Facebook專頁，即可免費獲得夾公仔機會一次。此外，展場亦有其他早鳥優惠，只需要$768即可搶先預約「豪華轎車機場來回接送服務」，以及自駕8天套餐7折優惠！

攤位：N111



旅遊展2025著數推介【9】新怡旅遊｜張家界六天團$1,249

新怡旅遊展位設有夾公仔機、每小時旅遊推介同會場限定震撼優惠！此外，報名暑期純玩直航張家界六天團只需$1,249起！

攤位：V108



旅遊展2025著數推介【10】香港永安旅遊｜現場報名減高達$5000

香港永安旅遊將推出展場限定優惠，全線產品於現場報名即享會場限定優惠，當中更包括長線郵輪假期、亞洲線旅行團，可以勁減高達$5,000！

攤位：N112



旅遊展2025著數推介【11】深度遊（香港）｜非洲、伊朗行程減$1000

於深度遊（香港）展位現場報名非洲行程及伊朗行程團費即減$1,000！

攤位：M110



旅遊展2025著數推介【12】新華旅遊｜旅行團勁減高達$5000

新華旅遊呈獻2大展場優惠，報名「12天波羅的海三國、芬蘭（聖誕老人村、破冰船、玻璃屋、追蹤北極光、探索小國文化）團」或「11天墨西哥（探索瑪雅文化、年度盛典亡靈節）團」，勁減高達$5,000！

攤位：Q113



旅遊展2025著數推介【13】始運（香港）國際旅行社｜中山2天團$399

只要於始運（香港）國際旅行社現場報名旅行團即減高達$500，此外，中山美食2天純玩團只需$399！

攤位：N120



旅遊展2025著數推介【14】傲行｜報名專享會場限定優惠

傲行推出會場限定優惠，報名專享會場限定優惠，指定郵輪船費亦可享有9折優惠。

攤位：N119



旅遊展2025著數推介【15】國商旅遊｜VIP精品小團減$500

國商旅遊專營4-6人VIP精品小團，只要於會場交意向金高度訂製行程，即享現場報團優惠減$500！

攤位：J109



旅遊展2025著數推介【16】黃刀旅遊｜旅遊套餐95折優惠

於黃刀旅遊攤位即場報名旅遊套餐即享95折優惠。

攤位：T108



旅遊展2025著數推介【17】極光夢之旅｜極光旅行團8折優惠

只要於極光夢之旅攤位即場報名極光套餐團，及可享有8折優惠！

極光夢之旅｜極光旅行團8折優惠（圖片來源：Aurora Dream Tours 極光夢之旅＠Facebook）

攤位：T113



旅遊展2025著數推介【18】冰島易遊及夢旅人｜冰島團減$1,888

冰島易遊推出展場優惠，只要在展場內訂購2026年玩轉冰島系列即減$1,888！此外，4人同行每位減$600；6人同行每位減$800！

攤位：T108



旅遊展2025著數推介【19】沙巴旅遊局｜機票即買即減 $200起

沙巴旅遊局推出3大機票優惠，即場買即減$288，香港飛往亞庇只需$200起；香港飛往鬥湖$525起；香港飛往山打跟$510起，CP值非常高！

沙巴旅遊局｜機票即買即減 $200起（官方圖片）

攤位：U101



旅遊展2025著數推介【20】陽光土地埃塞俄比亞旅遊和旅行社｜埃塞俄比亞行程85折

來自小眾旅遊目的地埃塞俄比亞的陽光土地埃塞俄比亞旅遊和旅行社將推出現場優惠，除了可以預訂訂製旅遊，預訂埃塞俄比亞行程更享有85折，4人以上旅行團贈送亞的斯亞貝巴市區觀光！此外，首50名報名者即贈埃塞俄比亞原生咖啡豆！

攤位：R115



旅遊展2025著數推介【21】株式會社 BIBI JOURNEY｜汽車租賃8折

株式會社 BIBI JOURNEY提供包車服務、汽車租賃、摩托車租賃及沙灘車體驗，於現場預訂即享8折優惠。

攤位：W109



旅遊展2025著數推介【22】Kamaniiya 巴里島酒店與別墅｜酒店每晚

$265起

Kamaniiya 巴里島酒店與別墅展場2大優惠包括酒店客房每晚低至$265，預訂私人別墅每晚$2,500起。

攤位：L121



旅遊展2025著數推介【23】El Galleon Dive Resort & Asia Divers｜即場報名9折優惠

喜歡潛水的人一定不能錯過菲律賓潛水渡假村！只要於El Galleon Dive Resort & Asia Divers展會即場報名，即享9折優惠！

攤位：L112



香港國際旅遊展2025｜門票獨家半價

快閃買1送1門票｜票價：$25/2張（原價$50/2張）

👉🏻快閃買1送1🎟️ 人均$13

獨家8折｜票價：$20起（原價$25）

👉🏻公眾日門票🧳人均$20🎟️

香港國際旅遊展2025

日期：2025年6月12日至6月15日

地址：香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心1A-1E館



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