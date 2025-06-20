深業上城攻略｜歐陸小鎮＋Jelly Cat必買　5美食推介｜附住宿推介

深業上城食玩買攻略｜位於福田中心區的深業上城於2018年開業，其中商場部分的面積179萬呎，最吸引人打卡的部分當然是歐陸小鎮彩色牆，場內還擁有超過300個品牌進駐，當中有部分更是全球首店，選擇多到令人眼花撩亂！《香港01》「好食玩飛」為大家精選15大食玩買及打卡推介，還有交通住宿全攻略！



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深業上城網紅打卡必去！ 歐陸式Loft小鎮+大型商場

深業上城於2018年開幕，坐落於福田中心區，以國際城市綜合為定位，結合購物、工作、休閒、餐飲、酒店及公園等空間，與蓮花山公園、筆架山公園、中心公園三大中央公園相連，全球首家無印良品酒店亦落戶於此。

深業上城佔地面積達到1億2千萬平方呎，其中商場部分就佔179萬呎，擁有多達300個國際及中國本地品牌進駐。此外，深業上城更打造了別具特色的「戶外歐陸式Loft小鎮+品牌街+購物中心」的超大型商業空間，吸引不少年輕一代前來打卡！

深業上城

地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城

交通：深圳地鐵10號綫「冬瓜岭站」直達



深業上城2大打卡必去！ 歐陸小鎮特色牆／超人氣復古照相館

【1】歐陸小鎮彩色牆

深業上城的L3層擁有一座戶外的歐陸式Loft小鎮，到處都是红、黄、橙等五顏六色的Loft建築，吸引不少人在這裡拍照留念。此外，小鎮上亦有不少店家在門口設置了十分IG-able的打卡裝置，例如仙人掌花園、電梯花朵牆等，非常適合打卡！

地址：深業上城L3層戶外小鎮



【2】PHOTOWITH

PHOTOWITH是在深圳極具人氣的復古自拍館，每天都有不少人特地去打卡！店舖提供3台自拍機器，可以拍攝彩色、黑白或復古彩色的照片。拍照價錢由¥199起，可以任意取用道具，不限拍攝張數，還可以免費取走電子版照片！完成拍攝後還可以將照片製作成CD盒、印章貼紙、吊墜、日曆小卡等！非常精緻，而且在香港找不到！

地址：深業上城L3層戶外小鎮T3036號



深業上城5大抵買小店 Jelly Cat款式齊全、Winter同款潮鞋都搵到！

【3】Jelly Cat

雖然Jelly Cat近年在香港爆紅，但目前香港尚未有Jelly Cat實體店，想搵到最齊全、最新款的Jelly Cat公仔，就一定要去深業上城內的Jelly Cat店！這間店不但是全福田最大的Jelly Cat實體店，而且款式夠齊全、上新速度快、價錢更比香港平！

地址：深業上城L2老佛爺百貨



【4】UNDERBOBO & BOBO's Cafe

源自於英國倫敦的UNDERBOBO & BOBO's Cafe在深業上城開設了全國首家分店！店舖自開幕後就吸引不少人到訪，除了可以打卡可愛的麵包伯伯公仔，店內更有許多搞怪有趣的文創商品，例如杯麵造型咖啡杯、牛奶造型公仔、印有吉祥物的服飾及袋仔等，價錢更十分親民！店內Cafe更提供精緻的咖啡、烘培及甜品，在這裡待一整天都無問題！

地址：深業上城L3層戶外小鎮T3017A鋪



【5】OLD ORDER

OLD ORDER是中國首家國潮球鞋品牌店，極年輕一族歡迎！品牌經常與知名品牌合作出聯乘球鞋，例如迪士尼、反斗奇兵、Sanrio等，多元化又有特色，更呼應復古熱潮，連韓國女團aespa成員Winter、王嘉爾、王鶴棣都有穿過！在深業上城的OLD ORDER除了售賣球鞋、服飾、包包等外，更設有特色主題概念空間，還可以打卡門口的超大型球鞋！

地址：深業上城L3層戶外小鎮T3068B&3073舖



【6】sànsè

sànsè是來自中國的選物店，產品涵蓋日常運動、通勤、穿搭、寵物用品、玩具盲盒等，除了有adidas Originals、NIKE、Onitsuka Tiger等國際知名品牌，還有AJPG、On A Daily Basis、LVXWA等來自世界各地且香港找不到的潮流品牌，以及近期在香港爆紅的「醜萌」公仔Fuggler！sànsè的商品價格親民而且款式齊全，絕對值得到訪！

地址：深業上城（南區）商業綜合大樓2棟T3010號商店



【7】番茄囗袋

番茄囗袋是2019年創立的全品類新零售品牌，在深業上城開了全廣州首家分店！番茄囗袋以「販賣快樂」為核心，產品涵蓋潮玩、文創、美妝、配件、家居、食品等，還有自家製及設計師聯乘商品，任何年齡層都適合逛，有不少小紅書網民更指因為價格太便宜，進店後都沒有辦法空手離開！

地址：深業上城B1層M26號商店



【8】clásico

clásico是廣州設計師和日本工作室合作開創的品牌，主打帽子、手工髮帶等頭飾。店內的帽子及髮帶都是自家設計，款式種類很多，而且非常有設計感，價格也不貴，不少內地當紅明星私下都擁有他們的帽子！位於深業上城的分店更有一整面的帽子牆可以盡情打卡！

地址：深業上城南區第一期商業L3層T3069號商店



深業上城美食5大推介—$100歎米芝蓮川菜、超高質Omakase¥350！

【9】金鴨季·北京烤鴨（深業上城店）

金鴨季·北京烤鴨（深業上城店）是深業上城的人氣排隊店，建議可以先取號碼牌，然後在附近邊逛邊等位！金鴨季·北京烤鴨主打精緻粵菜及正宗北京果木烤鴨！招牌北京烤鴨以果木烤製，鴨肉皮脆肉嫩，帶有柴香，而且夠熱又多汁！除了北京烤外，金橘櫻桃鵝肝、秘制黑豬醬排、蒙特利焗牛排也值得一試，而且人均不用$200都可以吃得飽！

地址：深業上城L3層T3089鋪



【10】榕意·川味之美（深業上城店）

榕意·川味之美（深業上城店）曾連續六年入選《廣州米芝蓮指南》推介餐廳，是深業上城超人氣的川菜館，主打創意川菜，提供辣與不辣的川菜選擇，招牌菜有榕意藤椒魚、靈魂豬油炒飯、菌香口水雞、話梅小番茄、宮保茉莉蝦丸子等。人均只需$100多就可以歎到米芝蓮級數，雙人套餐更只需¥248，價錢超值！

地址：深業上城L3層T3086鋪



【11】KCOOKING概念韓餐

KCOOKING概念韓餐開設深圳首家分店，一開業隨即爆紅，高峰時期更需要排4小時才可入座！主打韓式起司排骨、鳳梨年糕起司火辣雞、炙烤牛五花、火山石烤牛立方、墨魚起司飯糰等一系列邪惡又打卡able的韓式料理！除了主食外，餐廳的雪冰甜品同樣極具人氣，滿瀉的水果又甜又清爽，搭配細膩的冰沙絕對是夏天必吃！人均更只需約¥120！

地址：深業上城南區THE STREET L2層S228號



【12】ONIONIO le four

ONIONIO le four是以法國南部莊園為概念的咖啡店，餐廳有許多綠植裝飾，充滿復古浪漫氣息，處處都是打卡位！餐廳主打南法傳統窯烤披薩，披薩即叫即做，保證新鮮出爐，帶有淡淡炭香！此外，奶油黑松露意麵、辣子海鮮奶油意麵、迷迭香烤雞也是人氣餐點。餐廳更還原南法風格管家式甜品推車，將甜品放在巨型酒杯內即場挖給顧客，別具特色！

地址：深業上城南區THE STREET L2層S234號



【13】壽司処·小志（深業上城店）

壽司処·小志被譽為「窮鬼omakase」，靠著平價而精緻的半廚師發辦日本料理而打響名堂！餐廳選用ipad點餐，3位師傅會根據餐點於席前即時準備料理，保證夠新鮮！必點推介有三文魚壽司、鮪魚大腹海膽壽司、火炙碟魚裙邊壽司、三層蝦壽司。除了套餐外，食客亦可以單點海膽甜筒、丼飯、刺身等，人均約¥350就食到，CP值超高！

地址：深業上城L3層T3088鋪



深業上城2大親子玩樂推薦 27種室內運動體驗／$183起玩足全日！

【14】GJump 運動樂園

GJump 運動樂園是華南首家大型室內運動樂園，提供多達27項室內運動體驗，如VR互動、自由彈跳、充氣互動足球、低空飛索等親子友善的放電活動，亦有專業抱石攀岩區、藝術攀挑戰區、信仰之躍等適合大人遊玩的冒險及競技運動！只需$183起即可全日自由出入不限時遊玩，價錢超值！

地址：深業上城L2層234B



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【15】MELAND CLUB

MELAND CLUB是中國室內遊樂頭號品牌，擁有集「玩樂、遊學、美育、運動、派對」於一體的親子遊玩勝地，更被譽為是新一代「國民樂園」！MELAND CLUB內設有親子劇場、超級迷宮、大型波波池、體感蹦床、VR賽車、模擬超市、巨型攀爬區、瀡滑梯等100多個遊樂場景，園區亦配備親子餐廳，親子套票$238起不限時遊玩，更送¥50餐券！

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深業上城2大星级酒店 全球最高文華東方酒店、首間無印良品酒店

【1】深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）於2022年開幕，位於福田區深業上城大樓高層，是全球最高的文華東方酒店。酒店供應178間客房及套房，房間面積寬敞，部分設有落地大玻璃，坐擁開揚的深圳灣及周邊城市繁榮景色。此外，酒店共設有8間餐廳及酒吧，還有一個位處高層的水療中心，以及室內游泳池、健身室等，極盡奢華便利！

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）

房價：人均HK$1,283起（豪華大床房；包早餐）

地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城A座

交通：冬瓜嶺地鐵站步行11分鐘

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【2】深圳無印良品酒店（MUJI HOTEL SHENZHEN）

深圳無印良品酒店（MUJI HOTEL SHENZHEN）於2018年開業，雖然已經開業數年，但人氣及討論度仍然不減！酒店坐落於深圳市中心的城市綜合體深業上城商圈內，吃喝玩樂均非常方便！酒店是全球第一家無印良品酒店，客房家具皆出自無印良品，部分客房更有大大的落地玻璃向著公園景，景觀開揚，採光度及空間感十足！酒店亦設有餐廳、酒吧、咖啡店及閱讀空間，讓旅客沉浸式感受極致的無印氛圍！

深圳無印良品酒店（MUJI HOTEL SHENZHEN）

房價：人均HK$644起（A房型；包早餐）

地址：深圳福田區皇崗路5001號深業上城

交通：冬瓜嶺地鐵站步行6分鐘

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深業上城3大交通方法 福田口岸搭地鐵10分鐘直達

從福田口岸出發，搭乘地鐵10號綫，坐5個站即可到達「冬瓜岭站」，車站更連接深業上城，非常方便！此外，香港市區更有跨境巴士可以直達深業上城，於觀塘、尖沙咀、旺角、荃灣等熱門地點都可以上車！

深業上城交通方法（圖片來源：深業上城）

如果搭乘高鐵，於福田站搭乘地鐵11號綫，坐1個站到「崗廈北站」後轉乘10號綫到「冬瓜岭站」，或於深圳北站搭乘地鐵4號綫，坐2個站到「五和站」後轉乘10號綫到「冬瓜岭站」，同樣可以輕鬆到達深業上城，交通十分方便！

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