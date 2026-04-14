搭飛機千萬不要亂調位　專家列5大致命原因　隨時令飛機失控

飛機調位｜飛機揀位｜搭飛機時，你是不是也曾因為想坐得更舒服、更靠近朋友，或是想避開嘈雜的鄰座而隨意更換座位？可是要三思而行！隨意調位看似只是小動作，但背後卻隱藏著你意想不到的巨大風險，輕則影響個人聲譽，重則甚至可能危及飛行安全，導致飛機失控！《香港01》好食玩飛頻道記者為大家整理了5大原因，告訴你為什麼在飛機上不能隨意調位，即看下文啦！別讓自己和他人陷入不必要的危險之中！



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搭飛機勿調位｜原因【1】影響自己聲譽

根據《紐約郵報》報導，美國康乃狄克州一名空服員莉安娜（Leanna Coy）在TikTok上以「為什麼你不該在飛機上換座位」為標題上傳了一支影片，獲得逾1.9萬人觀看！莉安娜表示，她最近搭乘聯合航空飛往約旦的班機時，一名女子請求與她交換同樣是走道位的座位，一向堅持不換位子的她在這次心軟答應，事後卻感到後悔了！

她突然在想，「如果那名女性乘客在飛機上做出任何異常行為，像是跑去廁所抽煙，可能都會算在我頭上，因為登機記錄上會是我的名字。」因此她從起飛開始便感到焦慮了！所以如非必意，千萬不要跟陌生人換位置，以免因他人怪異行為而影響自己聲譽！

千萬不要跟陌生人換位置，以免因他人怪異行為而影響自己聲譽！（資料圖片）

搭飛機勿調位｜原因【2】使飛機重心偏移、增加飛行風險

知名旅遊搜尋網站Skyscanner曾引用外國航空安全專家的建議，指出隨意調位可能破壞飛機的重量分佈，對小型飛機尤為重要，因為重量平衡直接影響飛行穩定性。

此外，亦有資深機長Magnar Nordal曾在問答網站Quora上回應網民的提問，解釋為何乘客不應隨意調換飛機座位。他指出，座位分配對飛機的重量平衡至關重要！飛機的重量和平衡設定是由機長根據乘客座位安排進行調整的，若乘客擅自調位，可能導致機長誤判飛機重心，進而影響飛行控制系統，甚至導致飛機失控或墜毀。

若乘客擅自調位，可能導致機長誤判飛機重心，進而影響飛行控制系統，甚至導致飛機失控或墜毀。（Getty image）

搭飛機勿調位｜原因【3】使航班營運混亂

一般而言，航空公司系統會將乘客姓名與其分配的座位綁定，這樣做對於安全追蹤、識別緊急情況下的乘客以及機上服務的精確性至關重要！如果乘客私自更換座位，一旦有特殊協助的乘客，包括孕婦或老年人需要協助的話，空服員難以提供快速和正確的協助，影響服務效率和安全性。

搭飛機勿調位｜原因【4】拖慢逃生效率

《華盛頓郵報》中曾在一則報導提及，在緊急狀況下，空服員需迅速確認乘客位置以執行疏散程序，因為航空公司會根據座位安排預先分配緊急出口責任給特定乘客，例如是身體健全的成人。所以若乘客擅自換位，可能導致混亂，延誤逃生時間。

搭飛機勿調位｜原因【5】侵犯已付費乘客的權益

根據印度《經濟時報》中的一則報道所指，有不少外國的航空公司都提供預付功能或綁定信用卡的服務，方便乘客支付費用來選擇特定座位，例如靠窗、靠走道、腿部空間較大的座位，或是為了與同行者坐在一起，這些付費的座位選擇是乘客購買機票時所享有的權利。如果有乘客要求其他乘客更換到他們不想要或價值較低的座位，這不僅會讓他們感到不公平，也會造成侵犯已付費乘客的權益。

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