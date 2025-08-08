柏林酒店10間推介｜全部9分以上！近地鐵站+可租單車　人均$338起

柏林酒店推介2025｜柏林是德國首都及最大城市，擁有豐富的歷史資源及電影底蘊，其中柏林大教堂更是人氣韓劇《淚之女王》的取景地，每年吸引不少人到訪！《香港01》「好食玩飛」整合10間高評分的柏林酒店，部分酒店配備室內泳池，而且提供租借單車服務，人均只需$338起！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

柏林酒店推介【1】柏林麗笙精選酒店（Radisson Collection Hotel, Berlin）

柏林麗笙精選酒店（Radisson Collection Hotel, Berlin）於2004年開幕，距離東德博物館、柏林大教堂、柏林舊博物館等全部不過5分鐘步程，來往車站亦只需步行7分鐘。酒店擁有427間客房，房間設有小露台、浴缸、咖啡機等設施，大部分客房坐擁教堂景觀。酒店同時配備室內游泳池、健身室、Spa、餐廳及酒吧，整體格調奢華，CP值超高！

柏林麗笙精選酒店（Radisson Collection Hotel, Berlin）

房價：人均HK$547起（收藏房）

地址：Karl-Liebknecht-Strasse 3, 10178 Berlin, Germany

交通：哈克市場站步行7分鐘

柏林麗笙精選酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

柏林酒店推介【2】SO/柏林達斯施圖酒店（SO/ Berlin Das Stue）

SO/柏林達斯施圖酒店（SO/ Berlin Das Stue）前身是丹麥皇家大使館，這座歷史建築建於1940年，並於2012年以酒店形式重新開幕。酒店鄰近動物園和水族館，擁有76間客房，房間配備半開放景觀浴室，大部分客房亦設有露台，可以欣賞楓葉及山林景色。酒店另設室內游泳池、健身室、餐廳、酒吧等，並提供托兒、自行車租借及接送機服務。

SO/柏林達斯施圖酒店（SO/ Berlin Das Stue）

房價：人均HK$1,003起（SO斯圖景觀房）

地址：Drakestraße 1, 10787 Berlin, Germany

交通：動物園站步行15分鐘

SO/柏林達斯施圖酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com

柏林酒店推介【3】Telegraphenamt

Telegraphenamt坐落於柏林中心地段，步行前往博物館建築群不過3分鐘步程，地理位置極佳！酒店於2022年開幕，擁有97間客房，房間以工業風設計，用上大量水泥，極具時尚感，而且設備齊全、奢華舒適。酒店同時配備健身室、桑拿、餐廳及酒吧，亦提供穿梭巴士服務。

Telegraphenamt

房價：人均HK$805起（庭院景觀房）

地址：Monbijoustraße 11, 10117 Berlin, Germany

交通：Berlin Oranienburger Straße station 站步行3分鐘

Telegraphenamt搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com

柏林酒店推介【4】柏林施柏閣酒店（Steigenberger Hotel am Kanzleramt）

柏林施柏閣酒店（Steigenberger Hotel am Kanzleramt）於2014年開幕，坐落於柏林火車總站旁邊，漢堡火車站美術館、德國國會大廈、勃蘭登堡門等景點均步行可達。酒店提供339間客房，房間寬敞舒適，且配備咖啡機、特大睡床、迷你吧等基本設備。酒店亦提供洗衣間、健身室、Spa、餐廳等休閒設施。

柏林施柏閣酒店（Steigenberger Hotel am Kanzleramt）

房價：人均HK$387起（高級房）

地址：Ella-Trebe-Strasse 5. Berlin, Germany 10557

交通：柏林火車總站步行3分鐘

柏林施柏閣酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

柏林酒店推介【5】柏林洲際酒店（InterContinental Berlin）

柏林洲際酒店（InterContinental Berlin）於1958年建成，前身是二戰後由美國軍方出資興建的「洲際酒店」，也是冷戰時期柏林的地標之一。酒店於2023年翻新，現提供558間客房，房間設計簡約舒適，配備浴缸，最大的房型更有私人健身室！酒店亦設有室內游泳池、健身室、Spa、餐廳等設施，並提供托兒及自行車租借服務。

柏林洲際酒店（InterContinental Berlin）

房價：人均HK$485起（經典雙床房）

地址：Budapester Strasse 2, 10787 Berlin, Germany

交通：Wittenbergplatz站步行11分鐘

柏林洲際酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

柏林酒店推介【6】柏林市中心萬怡酒店（Courtyard by Marriott Berlin City Center）

柏林市中心萬怡酒店（Courtyard by Marriott Berlin City Center）坐落於昔日報業區，步行可達博物館島、憲兵廣場、Quartier 206購物中心等景點。酒店於2005年開幕、2025年翻新，擁有267間客房，客房明亮通透，配備隔音窗、娛樂系統等設施。酒店亦設有24小時大堂商店、健身室、洗衣間、餐廳等設施。

柏林市中心萬怡酒店（Courtyard by Marriott Berlin City Center）

房價：人均HK$397起（豪華雙床房）

地址： Axel Springer Strasse 55, Berlin, Germany,

交通：Spittelmarkt站步行8分鐘

柏林市中心萬怡酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

柏林酒店推介【7】柏林庫達姆麗笙紅酒店（Radisson RED Berlin Kudamm）

柏林庫達姆麗笙紅酒店（Radisson RED Berlin Kudamm）位於市中心，步行前往選帝侯大街、柏林動物園、柏林水族館等只需10分鐘步程內，地理位置極佳！酒店於1990年開幕、2024年翻新，擁有133間客房，房間雖然不算大，但設計具時尚感，配備平板電視、咖啡機、景觀窗等設備。酒店另設健身室、餐廳、酒吧等設施。

柏林庫達姆麗笙紅酒店（Radisson RED Berlin Kudamm）

房價：人均HK$338起（標準雙人間）

地址：Axel Springer Strasse 55, Berlin, Germany

交通：Kurfürstendamm站步行6分鐘

柏林庫達姆麗笙紅酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com

柏林酒店推介【8】斯萊柏林（Sly Berlin）

斯萊柏林（Sly Berlin）於2023年開幕，坐落於柏林腓特烈斯海因，酒店雖然遠離觀光區，但勝在旁邊都是民居，環境寧靜舒適。酒店提供150間客房，房內配備加熱地板、咖啡機、高級音響等設備，淋浴間空間相當大，部分房間亦設有露台。酒店同時配備健身室、Spa、桑拿、餐廳、便利店等設施。

斯萊柏林（Sly Berlin）

房價：人均HK$458起（狡猾的房間）

地址：Petersburger Straße 16, Berlin, Germany

交通：Frankfurter Tor站步行14分鐘

斯萊柏林搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

柏林酒店推介【9】東邊美術館洛克酒店（Locke at East Side Gallery）

東邊美術館洛克酒店（Locke at East Side Gallery）位於施普雷河旁邊，鄰近東邊畫廊、O2世界、奧伯鮑姆橋等景點。酒店於2023年開幕，提供176間公寓式客房，劃分了小廚房、客廳、飯廳及臥室空間，配備智能電視、落地窗及小露台。酒店亦設有健身室、洗衣坊、餐廳及酒吧，並提供自行車租借服務。

東邊美術館洛克酒店（Locke at East Side Gallery）

房價：人均HK$369起（城市一室房）

地址：Mühlenstraße 61-63, 10243 Berlin, Germany

交通：柏林東站步行9分鐘

東邊美術館洛克酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

柏林酒店推介【10】高爾基公寓酒店（Gorki Apartments）

高爾基公寓酒店（Gorki Apartments）坐落於柏林市中心，步行可達柏林武士博物館、哈克庭院及柏林牆遺址紀念公園等景點。酒店於2013年開幕、2024年翻新，現提供36間公寓式客房，配備廚房、客廳、飯廳、臥室及浴室，空間寬敞舒適，設備齊全。酒店亦設有餐廳、酒吧及咖啡室。

高爾基公寓酒店（Gorki Apartments）

房價：人均HK$713起（公寓3）

地址：Weinbergsweg 25, 10119 Berlin, Germany

交通：Rosenthaler Platz站步行2分鐘

高爾基公寓酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略