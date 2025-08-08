馬德里酒店10間推介｜高評分！無邊際泳池／有露台／人均$280起

馬德里酒店推介｜馬德里是西班牙首都及最大都市，至今仍然保留著許多古老的建築、宮殿和教堂等文化遺產，非常適合深度遊！《香港01》「好食玩飛」整合10間馬德里酒店，酒店評價全部達９分以上，大部分更配備泳池、健身室、高爾夫球場等休閒娛樂設施，人均只需$280起！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

馬德里酒店推介【1】瑰麗麥格納別墅酒店（Rosewood Villa Magna）

瑰麗麥格納別墅酒店（Rosewood Villa Magna）於2021年開業，坐落於薩拉曼卡，鄰近哥倫布廣場、馬德里蠟像館、西班牙國家考古博物館等景點。酒店提供154間客房，房間奢華寬敞，坐擁無敵市景，設施及家具均選用高級品牌。酒店同時配備健身室、Spa、洗衣間、餐廳及酒吧等設施，並提供托兒服務。

瑰麗麥格納別墅酒店（Rosewood Villa Magna）

房價：人均HK$2,703起（豪華房；包早餐）

地址：Paseo de la Castellana 22, 28046 Madrid, Spain

交通：Colón站步行10分鐘

瑰麗麥格納別墅酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

馬德里酒店推介【2】馬德里JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Madrid）

馬德里JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Madrid）於2022年開幕，坐落於馬德里中心，附近有太陽門廣場、格蘭大道、馬德里凱納雷宮購物中心等景點。酒店擁有139間客房，房間設計簡約舒適，均配備寬敞露台，部分客房更坐擁天際線景觀！酒店另設健身室、Spa、餐廳及酒吧。

馬德里JW萬豪酒店（JW Marriott Hotel Madrid）

房價：人均HK$1,622起（豪華內部，客房）

地址：Sevilla, 2, Madrid, Spain

交通：Sevilla站步行2分鐘

馬德里JW萬豪酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

馬德里酒店推介【3】馬德里艾迪遜酒店（The Madrid Edition）

馬德里艾迪遜酒店（The Madrid Edition）於2022年開幕，坐落於市中心，距離太陽門廣場和格蘭維亞大道不到5分鐘步程。酒店擁有200間客房，房間以簡約白色為主調，配備平板電視、咖啡機、迷你吧及特大睡床等奢華設備，部分房型另設露台。酒店同時提供天台游泳池、健身室、桌球室、餐廳及酒吧等設施。

馬德里艾迪遜酒店（The Madrid Edition）

房價：人均HK$1,332起（高級房）

地址：Plaza de Celenque, 2, 28013 Madrid, Spain

交通：Sol站步行4分鐘

馬德里艾迪遜酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

馬德里酒店推介【4】馬德里桐森酒店，凱悦旗下（Thompson Madrid, Part of Hyatt）

馬德里桐森酒店，凱悦旗下（Thompson Madrid, Part of Hyatt）於2022年開幕，鄰近熊和樹莓雕像、太陽門廣場、皇家歌劇院等景點。酒店擁有174間客房，大部分客房配備露台，採用智能房間控制系統，客房設計舒適奢華。酒店同時配備無邊際游泳池、健身室、餐廳、酒吧等設施。

馬德里桐森酒店，凱悦旗下（Thompson Madrid, Part of Hyatt）

房價：人均HK$999起（美景特大床間）

地址：Calle de Montera, 45, 28013 Madrid, Spain

交通：Sol站步行3分鐘

馬德里桐森酒店，凱悦旗下搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

馬德里酒店推介【5】英格爾斯大酒店（Gran Hotel Inglés - the Leading Hotels of the World）

英格爾斯大酒店（Gran Hotel Inglés - the Leading Hotels of the World）前身是1886年開業的「Café Inglés」，於2018年以酒店模式重新開業，並在2025年被評選為全球最佳酒店之一。酒店擁有48間客房，提供迷你吧和意式濃縮咖啡機，設施舒適奢華。酒店另設健身室、Spa、餐廳及酒吧。

英格爾斯大酒店（Gran Hotel Inglés - the Leading Hotels of the World）

房價：人均HK$1,486起（豪華房）

地址：Calle de Echegaray, 8, 28014 Madrid, Spain

交通：Sevilla站步行5分鐘

英格爾斯大酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

馬德里酒店推介【6】馬德里公爵府盛美利亞酒店（Palacio de Los Duques Gran Meliá）

馬德里公爵府盛美利亞酒店（Palacio de Los Duques Gran Meliá）位於Habsburg區，鄰近皇宮、大教堂、歌劇院和格蘭大道。酒店建在19世紀格拉納達公爵的宮殿內，擁有183間客房，大部分配備景觀浴缸及露台，空間舒適寬敞。酒店另設健身房、天台泳池、健身室、餐廳等設施，並提供定時專車接送機服務。

馬德里公爵府盛美利亞酒店（Palacio de Los Duques Gran Meliá）

房價：人均HK$1,208起（經典房）

地址：Cuesta de Santo Domingo, 5-7, 28013 Madrid, Spain

交通：Ópera站步行4分鐘

馬德里公爵府盛美利亞酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

馬德里酒店推介【7】莫內特拉馬德里酒店，希爾頓格芮精選（Hotel Montera Madrid, Curio Collection by Hilton）

莫內特拉馬德里酒店，希爾頓格芮精選（Hotel Montera Madrid, Curio Collection by Hilton）於2023年開幕，坐落於馬德里市中心、Gran Vía地鐵站旁，交通十分方便。酒店提供93間客房，房內配備小露台、咖啡機、寬敞的淋浴間，奢華感十足！酒店同時設有室外游泳池、健身室、餐廳、酒吧等設施。

莫內特拉馬德里酒店，希爾頓格芮精選（Hotel Montera Madrid, Curio Collection by Hilton）

房價：人均HK$853起（Cobalto特大床房）

地址：Calle Montera 47, Madrid, 28013, Spain

交通：Gran Vía站步行1分鐘

莫內特拉馬德里酒店，希爾頓格芮精選搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

馬德里酒店推介【8】馬德里機場假日鉑爾曼酒店（Pullman Madrid Airport & Feria）

馬德里機場假日鉑爾曼酒店（Pullman Madrid Airport & Feria）於2025年翻新，距離IFEMA Feria de Madrid及地鐵站僅三分鐘路程，地理位置優越。酒店擁有179間客房，均設有智能電視、迷你吧、咖啡機等設施。酒店同時配備室外游泳池、健身室、高爾夫球場、餐廳及酒吧等設施。

馬德里機場假日鉑爾曼酒店（Pullman Madrid Airport & Feria）

房價：人均HK$280起（經典雙床房）

地址：Avda. Capital De España, 10, 28042 Madrid, Spain

交通：Campo de las Naciones站步行4分鐘

馬德里機場假日鉑爾曼酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

馬德里酒店推介【9】布拉赫馬德里 - Evok收藏（Brach Madrid - Evok Collection）

布拉赫馬德里 - Evok收藏（Brach Madrid - Evok Collection）是米芝蓮精選的精品旅館，坐落在1922年建成的建築內，並於2024年翻新為酒店。酒店提供57間客房，客房設計融入懷舊特色，配備露台、迷你吧及智能電視，浴室設計奢華，非常值得打卡！酒店另提供室內游泳池、健身室、Spa、餐廳及酒吧。

布拉赫馬德里 - Evok收藏（Brach Madrid - Evok Collection）

房價：人均HK$1,536起（高級房；包早餐）

地址：Calle del Marqués de Riscal, 11, 28010 Madrid, Spain

交通：Gran Vía站步行4分鐘

布拉赫馬德里 - Evok收藏搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

馬德里酒店推介【10】英賽德由Meliá酒店管理馬德里瓦爾德貝巴斯（Innside Madrid Valdebebas）

英賽德由Meliá酒店管理馬德里瓦爾德貝巴斯（Innside Madrid Valdebebas）於2024年開幕，位於馬德里霍爾塔勒薩。酒店擁有273間客房，房間舒適寬敞、設備齊全，部分房間亦配備露台。酒店同時配備室外游泳池、公共浴池、健身室、餐廳等設施，並提供免費定時專車接送機及免費穿梭巴士服務。

英賽德由Meliá酒店管理馬德里瓦爾德貝巴斯（Innside Madrid Valdebebas）

房價：人均HK$391起（怡思得房）

地址：C.de Jose Antonio Fernandez Ordonez 55. Madrid, Spain 28055

交通：San Lorenzo站步行10分鐘

英賽德由Meliá酒店管理馬德里瓦爾德貝巴斯搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略