梵蒂岡城酒店10間推介｜新開幕／近車站／無邊際泳池／人均$593起

梵蒂岡城酒店推介｜梵蒂岡城是位於羅馬的內陸城邦，為世界領土面積最小的國家。梵蒂岡城不設酒店住宿，如要前往梵蒂岡城就要住在羅馬市區。《香港01》「好食玩飛」整合10間鄰近梵蒂岡城的酒店，有酒店更是由宮廷改建而成，十分奢華，人均只需$593起！



梵蒂岡城酒店推介【1】AC酒店由萬豪Clodio羅馬（AC Hotel Clodio Roma）

AC酒店由萬豪Clodio羅馬（AC Hotel Clodio Roma）在2024年5月開幕，坐落在羅馬市中心，鄰近國立二十一世紀藝術博物館及羅馬奧林匹克體育場，距離梵蒂岡城則約12分鐘車程。酒店擁有115間客房及套房。房間配有花園景、咖啡機、書桌等，大部分房間位於高樓層且配備露台，景觀朝開揚！酒店亦附設健身室、酒吧、餐廳等設施。

AC酒店由萬豪Clodio羅馬（AC Hotel Clodio Roma）

房價：人均HK$593起（標準大床房）

地址：Via Di Santa Lucia 10 Rome, Italy 00195

交通：屋大維站步行19分鐘

AC酒店由萬豪Clodio羅馬搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

梵蒂岡城酒店推介【2】羅馬霍克斯頓（The Hoxton, Rome）

羅馬霍克斯頓（The Hoxton, Rome）於2019年開幕，坐落於拉齊奧大區，距離梵蒂岡城車程約20分鐘。酒店擁有192間客房，以復古風格設計，空間寬敞舒適，部分房型亦配備露台。此外，由於周邊是住宅區，環境十分安靜、治安不錯。酒店同時配備2間餐廳及酒吧。

羅馬霍克斯頓（The Hoxton, Rome）

房價：人均HK$615起（Cosy客房）

地址：Largo Benedetto Marcello, 220, 00198 Rome, Italy

交通：Liegi/Bellini站步行4分鐘

羅馬霍克斯頓搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

梵蒂岡城酒店推介【3】羅馬梵蒂岡春宮酒店， 希爾頓啟繽精選酒店（The Spring House Hotel Rome Vatican, Tapestry Collection by Hilton）

羅馬梵蒂岡春宮酒店， 希爾頓啟繽精選酒店（The Spring House Hotel Rome Vatican, Tapestry Collection by Hilton）於2024年翻新，坐落於梵蒂岡博物館旁邊，距離梵蒂岡城則約14分鐘步程。酒店擁有73間客房，設施新穎乾淨，大部分客房更配備大露台！酒店同時配備健身室、Spa、餐廳等設施，並提供托兒及自行車租借服務。

羅馬梵蒂岡春宮酒店， 希爾頓啟繽精選酒店（The Spring House Hotel Rome Vatican, Tapestry Collection by Hilton）

房價：人均HK$725起（標準大床房）

地址：Via Mocenigo 7, 00192 Rome, Italy

交通：Cipro站步行7分鐘

羅馬梵蒂岡春宮酒店， 希爾頓啟繽精選酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

梵蒂岡城酒店推介【4】第一音樂（The First Musica - Preferred Hotels & Resorts）

第一音樂（The First Musica - Preferred Hotels & Resorts）於2022年開業，地處羅馬中心，鄰近聖天使堡、人民廣場、破船噴泉等景點，來往梵蒂岡城車程約10分鐘。酒店僅提供24間客房，環境舒適寧靜、私隱度高。房內配備咖啡機、迷你吧、暖氣、50寸智能電視、落地窗等奢華設備。酒店另設餐廳及酒吧，並提供托兒服務。

第一音樂（The First Musica - Preferred Hotels & Resorts）

房價：人均HK$1,428起（客房）

地址：Lungotevere dei Mellini, 27, 00193 Rome, Italy

交通：Flaminio – Piazza del Popolo站步行14分鐘

第一音樂搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

梵蒂岡城酒店推介【5】W 羅馬酒店（W Rome）

W 羅馬酒店（W Rome）開業於2021年，位處拉齊奧大區，鄰近聖三一教堂、西班牙階梯、共和國廣場、博爾蓋賽美術館等景點，距離梵諦岡城13分鐘車程。酒店擁有162間房，外部採用富有歷史韻味的宮殿風格設計，內部裝潢精緻豪華，部分房間設有露台或戶外平台。酒店亦附設室外游泳池、健身室、餐廳、酒吧、夜店等設施。

W 羅馬酒店（W Rome）

房價：人均HK$1,165起（絕妙雙床房）

地址：26/36 Via Liguria, Rome, Italy

交通：Barberini – Fontana di Trevi站步行5分鐘

W 羅馬酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

梵蒂岡城酒店推介【6】羅馬標誌性萬神殿酒店，傲途格精選（The Pantheon Iconic Rome Hotel, Autograph Collection）

羅馬標誌性萬神殿酒店，傲途格精選（The Pantheon Iconic Rome Hotel, Autograph Collection）於2018年開幕，坐落於萬神殿及四河噴泉旁邊，距離梵蒂岡城車程約9分鐘。酒店擁有79間客房，大部分客房配備露台或窗台，且作用萬神殿景觀，房內大部分設施用品更是採用奢侈品牌！酒店同時設有餐廳及酒吧，並提供托兒服務。

羅馬標誌性萬神殿酒店，傲途格精選（The Pantheon Iconic Rome Hotel, Autograph Collection）

房價：人均HK$1,793起（經典特大床房）

地址：Via di Santa Chiara, 4/A, 00186 Roma, Italy

交通：Venezia站步行10分鐘

羅馬標誌性萬神殿酒店，傲途格精選搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

梵蒂岡城酒店推介【7】羅馬奈迪宮安納塔拉酒店（Anantara Palazzo Naiadi）

羅馬奈迪宮安納塔拉酒店（Anantara Palazzo Naiadi）前身是1705年建成的梵蒂岡糧倉及戴克里先浴場遺址，其後於2018年以酒店形式重開，更成為「House of Gucci」的取景地。酒店擁有232間羅馬式古典客房，配備大理石浴室、落地窗、平板電視等設施，大部分房型另設露台。酒店同時配備室外無邊際泳池、健身室、Spa、餐廳及酒吧等設施。

羅馬奈迪宮安納塔拉酒店（Anantara Palazzo Naiadi）

房價：人均HK$1,884起（甄選房；包早餐）

地址：Piazza della Repubblica, 47, 00185 Rome, Italy

交通：Repubblica – Teatro dell Opera站步行2分鐘

羅馬奈迪宮安納塔拉酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

梵蒂岡城酒店推介【8】羅馬艾迪遜酒店（The Rome Edition）

羅馬艾迪遜酒店（The Rome Edition）在2023年7月開業，坐落在威尼託大街，附近有共和國廣場、羅馬歌劇院、西班牙廣場等景點及車站。酒店配備91間房，房間設計間約舒適，配備咖啡機、迷你吧、特大床、大面積景觀窗等，部分房間亦設有浴缸。酒店另設戶外泳池、健身室、餐廳及酒吧。

羅馬艾迪遜酒店（The Rome Edition）

房價：人均HK$1,703起（城景客房）

地址：Salita di San Nicola da Tolentino 14, Rome, Italy, 00187

交通：Barberini – Fontana di Trevi站步行4分鐘

羅馬艾迪遜酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

梵蒂岡城酒店推介【9】謝迪爾宮殿（Palazzo Shedir）

謝迪爾宮殿（Palazzo Shedir ）是全球頂級酒店之一，前身為1678年建成的波格賽宮殿畫廊，由十七世紀歐洲最有權勢的王朝擁有。酒店僅提供3間客房，房內至今仍然保留著宮廷風設計，浴室則採用奢華的現代風格，空間舒適寬敞。酒店同時配備室內游泳池、健身室、Spa、餐廳及酒吧等設施，更有宮廷風庭園及宮廷風格用餐區，處處都是打卡位！

謝迪爾宮殿（Palazzo Shedir）

房價：人均HK$3,250起（禮拜堂房間）

地址：Via di Ripetta, 117, 00186 Rome, Italy

交通：Spagna站步行13分鐘

謝迪爾宮殿搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

梵蒂岡城酒店推介【10】羅馬六善酒店（Six Senses Rome）

羅馬六善酒店（Six Senses Rome）於2023年2月開幕，羅馬聖依納爵堂、威尼斯宮、威尼斯廣場、羅馬聖馬可教堂等大部分景點均在10分鐘步行距離內，地理位置優越！酒店無論是公共空間還是客房都超級打卡Able！房內配備衣帽間、景觀浴缸、戶外平台等，空間十分寬敞。酒店附設健身室、桑拿、Spa、土耳其浴、足浴、酒吧及餐廳等設施。

羅馬六善酒店（Six Senses Rome）

房價：人均HK$4,087起（高級房）

地址：P.za S. Marcello, 40, Trevi, Rome, Lazio, 00186, Italy

交通：Barberini – Fontana di Trevi站步行15分鐘

羅馬六善酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

