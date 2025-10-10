福田飲茶推介12間｜口岸附近！¥43食足6款點心　一間早茶有5折

福田飲茶推介｜不少人專程北上飲茶，其中以福田口岸較多人選擇，貪其一過關就有地鐵前往各處。深圳茶樓不但點心的款式多，而且價錢比香港便宜一大截，以下為大家推介12間福田茶樓，當中除了有連續4年獲得米芝蓮推介的陶陶居，還有超高性價比的茶樓，平日早茶時段於指定時間前結帳就有5折優惠，詳情即睇下文！



福田飲茶推介【1】點都德——90年歷史老字號／金沙海蝦紅米腸必試

已有逾90年歷史的廣州老字號茶樓「點都德」，在深圳有多間分店，不但價格實惠，而且款式繁多，有約50多種粵式點心，如沙嗲金錢肚、百合醬蒸鳳爪等等任君選擇，而且茶樓還會不時推出新式點心，例如抹茶柚子包、酥皮流心糯米糍、金沙海蝦紅米腸等等。其中金沙海蝦紅米腸更是本地人都大讚的名物，軟糯的紅色外皮，包裹著一層脆皮和彈牙的蝦仁，口感超豐富！

點都德

地址及交通：

福田區華強南路2002號南華花園二樓（華強南站A出口）／

福田區中康路卓悅匯商場一、二樓（上梅林地鐵站A出口）／

福田區皇崗村下圍二村66號2-3樓（福民地鐵站C出口）／

福田區深南大道1003號大中華希爾頓飯店D座四樓（崗廈北A出口）／

福田區沙頭街濱河大道9289號KK ONE京基百納時代負一樓（下沙站B出口）



福田飲茶推介【2】悦景酒家——原創油炸鬼手臂咁長

深圳悅景酒店在羅湖及福田均有分店，是深圳本地人熟知的酒樓，即使是早茶也要提早預約，可見受歡迎程度相當高！酒樓裝修優雅，且設有包廂，適合一家大細聚餐。熱門點心有水晶蝦餃、脆皮乳鴿、蘿蔔糕、紫菜脆皮鮮菇腸粉、鳳爪等。

不過要留意，茶樓的「原創現炸大油炸鬼」足足有手臂那麼長，份量非常大，一份已足夠3-4人吃，要注意不要點多！

悦景酒家

地址：

福田區福華一路117號華安保險大廈3樓（福田店）／

羅湖區深南東路1121號國賓大酒店2-3樓（羅湖店）

交通：

地鐵購物公園站（H出口）下車，步行約10分鐘／

黃貝嶺站（G1出口）下車，步行約5分鐘。



福田飲茶推介【3】喜薈·粵菜·海鮮·茶點·宴會——人均¥35有7道菜／早茶有5折

「喜薈·粵菜·海鮮·茶點·宴會」的招牌菜水晶蝦餃皇，大粒又飽滿，可說是必點菜式，而其他點心和粵菜都非常足料。套餐「4人點心套餐」只售¥143，人均只需¥35.7便有7道菜，包括6款點心加1道菜，即¥20左右就有一款，足料又抵食，性價比高。裝修走傳統大酒樓的風格，有些老茶客長駐，適合一家大細。

喜薈·粵菜·海鮮·茶點·宴會

地址：福田區深南中路2038號（愛華停車場內）

交通：地鐵1號線華強北站步行5分鐘



福田飲茶推介【4】悅得閒廣式點心茶樓（中航城君尚店）——新派茶樓、人均¥89歎6款點心

悅得閒廣式點心茶樓坐落於福田區的中心地帶。環境雅致、裝潢別具特色，是連本地人都稱讚的粵式茶樓。點心精緻創新，例如有柚子菠蘿包，翡翠海苔腸，脆皮香蕉等，而且還有套餐選擇，雙人餐僅需¥178，就有金沙海蝦紅米腸、百合醬蒸鳳爪、金牌乳鴿、鮮蝦韭菜餅、四喜蝦餃以及香芒夾心椰汁糕，非常抵食！

悅得閒廣式點心茶樓

地址：福田區中航路1號中航城君尚購物中心A區L3層L317

交通：地鐵1號線華強路站B出口步行7分鐘左右／2號線華強北站C出口步行約4分鐘



福田飲茶推介【5】鳳凰樓——開業逾20年的老字號

鳳凰樓為一間開業逾20年的老字號茶樓。茶樓包廂掛有山水畫、懷舊的牆紙等，保留了老廣東的韻味。招牌菜式包括水晶露筍蒸蝦餃、XO牆蒸鳳爪、金枕飄白榴槤酥。皮薄的蝦餃包裹著蝦仁內餡，搭配瘦肉、竹筍等食材，口感十分豐富。另外豉汁蒸排骨也值得一試！

鳳凰樓

地址：福田區紅荔路2012號

交通：華新站 （C口出） 下車，步行約2-3分鐘。



福田飲茶推介【6】金皇廷（福田店）——會展中心附近／人均¥43歎6款點心

金碧輝煌的大堂，氣派十足。金皇廷是一間老字號酒樓，點心份量足料，而且上菜效率高，5分鐘就上菜。最大優勢在於位置方便又多座位，而且還有少見的點心，例如煙韌軟糯的香蘭糕，黑椒蒸大腸等。值得一提，酒樓正推出平日早茶5折優惠，早上10:30前結帳即可享，超級抵！

此外，茶樓現時更有套餐優惠，其中「金皇廷網紅2-3人點心餐」，人均¥43可歎足6款點心，可選蝦餃、牛肉球、蒸排骨、叉燒腸、流心奶黃包、皮蛋瘦肉粥及豆漿等，選擇相當多！

金皇廷

地址：福田街道金田路3037號金中環商務大廈裙樓5樓（近會展中心）

交通：地鐵1/4號會展中心站步行180米（5分鐘左右）



福田飲茶推介【7】陶陶居酒家（卓悦中心店）——連續4年米芝蓮廣州美食地標

陶陶居是真正的老字號，於2006年被商務部認定為中華老字號企業，更於2021起獲得米芝蓮認證為廣州美食地標，絕對值得一試！不少人大讚冰鎮咕嚕肉、卡珍芝士糯米雞等菜式，因為大受歡迎的關係，建議先預約或較早到達。

陶陶居酒家

地址：福華路卓悅中心東區2樓L233-234號

交通：地鐵1號線崗廈站B出口步行120米



福田飲茶推介【8】蔡瀾港式點心（卓悅中心店）——港式口味

由著名美食家蔡瀾開設的點心餐廳「蔡瀾港式點心」位於卓悅中心，地點方便之餘，點心更是主打港式口味，深受港人歡迎。相比平時的茶樓，餐廳氛圍更像茶餐廳，走新式路線，亦常有新菜品，適合喜歡新口味的大家。必食有酥皮山楂叉燒包、馬拉糕、賽螃蟹風眼餃子。

蔡瀾港式點心（卓悅中心店）

地址：福華路與彩田路交叉口卓悅中心東區L1層L148

交通：地鐵1號線崗厦站步行160米福田茶樓



福田飲茶推介【9】點粵軒·手工茶點·經典粵菜——新派茶樓／福田口岸坐地鐵15分鐘直達／¥18一款點心

點粵軒·手工茶點·經典粵菜前身為茶樓匠傳，這間新派茶樓主打著實惠的粵式點心美食，而且鄰近福田口岸，由口岸坐地鐵站到上梅林站，步行約1分鐘便到，相當方便。

茶樓的點心由40多位經驗豐富的師傅手工現做，必嘗美食包括百醬蒸鳳爪、參湯鮮蝦餃皇、鮮蝦紅米腸等等。餐廳環境融合了中式傳統與現代設計的元素，氛圍溫馨舒適！而茶樓現時正推出早市優惠2人套餐，僅¥89便可吃到5款點心，即¥18就有一款！

匠傳（上梅林店）

地址：福田區中康路73-4號（上梅林地鐵B出口對面）

交通：地鐵4號線上梅林站B出口步行約3分鐘



福田飲茶推介【10】蘩樓（華強北店）——大眾點評熱門榜

蘩樓可說是近年來人氣旺盛的茶樓，長期霸佔大眾點評熱門榜，十分受歡迎！這間茶樓共有9間分店，每一間在假日都會人潮洶湧，建議可提早到大眾點評取飛。點心方面，選擇甚多，而且有經典菜式，亦有創新菜式，其中香脆明蝦紅米腸、XO醬山椒蒸鳳爪、艇仔粥、金錢肚、順德大良雙皮奶、金枕飄香榴蓮酥、傳統手工油炸鬼、豉汁蒸新鮮排骨更是招牌菜，而且都是即叫即製！

蘩樓

地址：深圳振華路118號華麗裝飾大廈1樓（平安銀行旁）

交通：地鐵8號線華強北站A出口下車，步行約3分鐘。



福田飲茶推介【11】佳寧娜潮州菜——滷味拼盤＋潮式香煎蠔餅到家

佳寧娜潮州菜是不少深圳人從小到大的家鄉味道，在福田好日子皇冠假日酒店設有分店，雖然裝修不算最新但依然舒適。不僅有精緻早茶點心，更有豐富的潮州特色菜，，最多人推薦其包括皮薄餡大的蝦餃皇、軟糯入味的鮑汁鳳爪，以及地道的滷味拼盤和香氣四溢的潮式香煎蠔餅，另外也有功夫湯、黃金甜醋麵等少見菜式。早茶點心2至3人餐大眾點評團購價¥138，人均約¥46。

佳寧娜潮州菜

地址：福華一路深圳好日子皇冠假日酒店3樓

交通：深圳地鐵1號線福田站3A出口步行260米



福田飲茶推介【12】悅點鮮點心粵菜——面一般大菠蘿包

悅點鮮點心粵菜在大眾點評上好評如潮，強調點心即叫即做，小菜即叫即炒。其中最受歡迎的點心有悅點鮮蝦餃皇、金沙一品紅米腸、面一般大的巨型神灣菠蘿包及豬油撈麵，最平¥65就可以嘗到9道菜連茶芥，難怪周末都需要排隊，推薦大家善用美團排隊功能慳時間！

悅點鮮點心粵菜

地址：深南中路2001號深圳中信國際大廈信悅匯商場L303-L305號

交通：深圳地鐵1號線科學館站C出口步行70米



