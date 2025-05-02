深圳海景酒店42大｜福田、南山都有!近商場+落地玻璃　人均$129起

深圳海景酒店推介2025｜不少港人會選擇在長假期於深圳玩樂順便過夜，看著海景或者鄰近沙灘就更寫意！《香港01》「好食玩飛」整合深圳各區酒店，分別位於福田、寶安、鹽田、南山等，全部都擁有海景或灣景房，部分亦鄰近沙灘，人均最平$129！



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深圳海景酒店｜福田區

深圳海景酒店【1】深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）於2022年開幕，位於福田區深業上城大樓高層，供應178間客房及套房，房間面積寬敞，部分更設有落地大玻璃，坐擁開揚的深圳灣及周邊城市繁榮景色。此外，酒店共設有8間餐廳及酒吧，還有一個位處高層的水療中心，以及室內游泳池、健身室等，極盡奢華便利！

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）

房價：人均HK$1,283起（豪華大床房；包早餐）

地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城A座

交通：冬瓜嶺地鐵站步行約12分鐘

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深圳海景酒店【2】深圳柏悦酒店（Park Hyatt Shenzhen）

深圳柏悦酒店（Park Hyatt Shenzhen）於2019年開業，提供195間客房，位於福田中央商務區的中心，旁邊就是購物中心，吃喝玩樂都非常方便。房間雲石浴室超打卡able，部份客房更設有能遠眺深圳灣的景觀浴缸！酒店設施一應俱全，有恆溫游泳池、健身室、SPA、餐廳等，餐廳更被Trip.com評定為深圳美食酒店第1名！

深圳柏悦酒店（Park Hyatt Shenzhen）

房價：人均HK$973起（柏悦雙床間）

地址：深圳福田區益田路5023號

交通：購物公園站步行5分鐘

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深圳海景酒店｜南山

深圳海景酒店【3】深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）可謂是南山人氣高級酒店之一，與香港僅一水之隔，大約30分鐘車程就可抵達中環！酒店客房非常寬敞有貴氣，從落地大玻璃窗可以遠眺美麗海景，設有超美浴缸，每個角落都非常打卡able！酒店內部更有泳池、健身室等，並且會提供中西式美食，住客可以於70樓的雲璟，足不出戶都可以邊欣賞景致邊歎佳餚！

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）

房價：人均HK$1,093起（豪華城景雙床房）

地址：深圳南山區中心路3008號深圳灣1號

交通：人才公園站步行11分鐘

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深圳海景酒店【4】深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）

深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）交位於高達300米的中洲控股中心內，房間景觀開揚，且配有半開放浴室及浴缸、音響、智能房間控制系統等設備，部分房型更坐擁灣景及海景！酒店另設免費停車場、健身室、餐廳及Spa等，更擁有南山最高的室內泳池，以及打卡able的特式旋轉樓梯！

深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）

房價：人均HK$635起（豪華城市景觀大床客房）

地址：深圳南山區海德一道88號中洲控股中心A座

交通：後海站步行11分鐘

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深圳海景酒店【5】深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）於2024年開幕，步行3分鐘可達地鐵站。酒店擁有272間房，盡覽城市或深灣美景，房內配備浴缸及音響設備，套房更設有獨立客廳和飯廳。酒店提供的室內泳池更坐擁無敵市景，可以坐在窗前躺椅盡情打卡！酒店餐廳還設有奢華的旋轉樓梯，在這裡拍照絕對出片！

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）

房價：人均HK$951起（豪華城景雙床房；包餐飲折扣）

地址：深圳南山區白石三道深灣滙雲中心五期J座

交通：紅樹灣南站步行3分鐘

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深圳海景酒店【6】深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）

深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）位於深圳灣萬象城，購物之後可以直接步行回酒店，十分方便！酒店有逾200間客房，整體設計明亮簡潔，空間寬敞且精緻奢華，令人彷如置身度假村一樣，部分房型可欣賞深圳灣海景。酒店設有5間餐廳及酒吧，亦有游泳池及健身室。不少住客亦給予好評，認為酒店設計得富有藝術感，而且食物質素甚高！

深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）

房價：人均HK$1,931起（海景大床房）

地址：深圳市南山區科苑南路2600號

交通：後海地鐵站步行約15分鐘

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深圳海景酒店【7】深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）

深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）於2023年2月開幕，距離前灣地鐵站僅6分鐘步程。酒店供應369間房，房內配備卡啦OK、電子遊戲等玩樂設施，部分房型坐擁海景。酒店更設有一個佔地2,300平方米、橫跨4個樓層的健身中心，當中包括兩個恆溫泳池及一個果汁吧，全天候24小時開放，全面配合住客的生活方式。

深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）

房價：人均HK$409起（特大雙人床單房公寓）

地址：深圳市南山區前海深港合作區前灣一路399號

交通：前灣地鐵站步行6分鐘

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深圳海景酒店【8】深圳南山深鐵皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen Nanshan）

深圳南山深鐵皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen Nanshan）於2020年開幕，鄰近太古購物廣場及地鐵站，吃喝玩樂都方便！酒店擁有307間客房，房間配備全景落地窗、半開放浴室及浴缸等，部分房型作用海，同時設有親子主題房，最多可容納6人入住。酒店亦提供健身中心、瑜伽房、空中室內恆温泳池、按摩池、4間餐廳及酒吧。

深圳南山深鐵皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen Nanshan）

房價：人均HK$325起（高級雙床房）

地址：深圳南山區深南大道9819號

交通：深大站步行7分鐘

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深圳海景酒店【9】深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）

深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）位於深圳灣旁，從酒店能夠觀賞到深圳灣醉人美景！酒店提供541間房，均配備浴缸、落地景觀窗、基本洗漱用品等，部分房型另設客廳及露台。酒店亦設有健身房、籃球場、網球場、兒童遊樂場、室內及室外游泳池等設施，以及免費穿梭巴士來往蛇口郵輪中心，超方便！

深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）

房價：人均HK$432起（望海翼城景標準雙床房）

地址：深圳南山區望海路1177號

交通：海上世界站步行約9分鐘

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深圳海景酒店【10】深圳灣木棉花酒店（Hotel Kapok Shenzhen Bay）

深圳灣木棉花酒店位置優越，處於深圳灣體育中心西門入口內，非常近深圳灣的購物商場，如海岸城、科技園、深圳灣口岸等，到萬象城更只需2分鐘。酒店房間以木製家具為主，感覺自然柔和，且有採光感十足的大窗，讓深圳灣的海景景觀盡收眼底。酒店提供早餐外，更有酒吧、健身室、餐廳等配套一應俱全。

深圳灣木棉花酒店（Hotel Kapok Shenzhen Bay）

房價：人均HK$483起

地址：深圳南山區濱海大道3001號

交通：後海站步行約7分鐘

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深圳海景酒店【11】深圳後海木棉花酒店（Mumian Hotel Shenzhen Houhai）

深圳後海木棉花酒店（Mumian Hotel Shenzhen Houhai）位於南山，鄰近太古城購物中心，離地鐵站5分鐘步程，來往深圳灣口岸約8分鐘車程。酒店提供281間房，房間均配備大面積的衞生間及浴缸、免費迷你吧、智能系統等，部分房型坐擁海景。公寓另設完善的廚電設施。酒店亦設有餐廳、健身房、圖書館等設施，古典風格的圖書館超打卡able！

深圳後海木棉花酒店（Mumian Hotel Shenzhen Houhai）

房價：人均HK$391起（豪華大床房）

地址：深圳南山區岸灣三街5號

交通：海月地鐵站步行5分鐘

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深圳海景酒店【12】深圳第一太平戴維斯賽嘉服務式公寓（Savills Residence）

深圳第一太平戴維斯賽嘉服務式公寓位於深圳南山後海濱路，靠近海岸城購物中心、寶能購物中心及海上世界，無論飲食還是玩樂都非常便利。每套公寓均配有寬敞的陽台，可在陽台觀望到深圳灣的海景，公寓設施齊全、廚具、餐具、冰箱、洗衣機和烘乾衣機等等一應俱全，更有兒童遊樂場，可帶小朋友到這裡放電。

深圳第一太平戴維斯賽嘉服務式公寓（Savills Residence）

房價：人均HK$370起

地址：深圳南山區後海濱路1168號

交通：灣廈站步行約5分鐘

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深圳海景酒店【13】深圳漢普斯酒店（Hamps Hotel ShenZhen）

深圳漢普斯酒店（Hamps Hotel ShenZhen）坐落於南山區科技園CBD地段，距離深圳灣口岸車程約11分鐘。酒店於2021年開業，擁有349間客房，坐擁深圳灣美景，部分房型配備乾濕分離浴室及廚房。酒店亦配備全日制中西餐廳、自助洗衣房、健身房等設施。

深圳漢普斯酒店（Hamps Hotel ShenZhen）

房價：人均HK$196起（精品客房；17歲或以下不加床可免費入住）

地址：深圳南山區白石路3818號

交通：粵海門站步行6分鐘

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深圳海景酒店｜鹽田（大梅沙）

深圳海景酒店【14】大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）

大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）面朝南海，三面環山，步出酒店即到金色沙灘。酒店客房坐擁迷人海景及庭園景色，設有露台及浴缸，讓你度過美好時光！酒店亦有提供6個室內及户外游泳池隨心暢泳，當中更有無邊際游泳池！小童游泳池則設有水上滑梯和水上娛樂設施，另外亦有餐廳、酒廊等休閑設施。

大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）

房價：人均HK$607起（豪華海景客房；包1份早餐）

地址：深圳鹽田區鹽葵路9號

交通：羅湖口岸約35分鐘車程

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深圳海景酒店【15】深圳大梅沙灣遊艇度假酒店（Shenzhen Marina Club）

深圳大梅沙灣遊艇度假酒店（Shenzhen Marina Club）位於有金色海岸之稱的鹽田大梅沙，深圳十大最美海邊圖書館—聽海圖書館同樣坐落在酒店內！酒店客房配有特色海景、山景、船景，部分客房更配備露台！酒店沙灘吧連接大梅沙海灘，可以觀賞一望無際的大鵬灣，遠眺香港島嶼，水上運動中心亦提供遊艇帆船、潛水浮潛、直立板等一系列水上活動，碰上日落時分，景色更是美不勝收！

深圳大梅沙灣遊艇度假酒店（Shenzhen Marina Club）

房價：人均HK$271起（日落山景雙床房）

地址：深圳市鹽田區鹽梅路89號

交通：大梅沙站步行15分鐘

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深圳海景酒店【16】深圳大梅沙京基海灣大酒店（Kingkey Palace Hotel Shenzhen）

深圳大梅沙京基海灣大酒店（Kingkey Palace Hotel Shenzhen）位於大梅沙，鄰近華僑城、大梅沙海濱公園、大梅沙遊艇會等。酒店客房坐擁奢華海景和葱鬱園林，裝修典雅時尚、寬敞舒適，糅合現代風格打造出和諧自然的格調。酒店亦設有海濱浴場、室內恆温泳池、室外景觀泳池、健身中心以及多間餐廳，絕對能滿足你的全方位需求！

深圳大梅沙京基海灣大酒店（Kingkey Palace Hotel Shenzhen）

房價：人均HK$307起（豪華雙床房；包早餐）

地址：深圳市鹽田區鹽梅路90號

交通：大梅沙站步行12分鐘

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深圳海景酒店｜鹽田（小梅沙）

深圳海景酒店【17】深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）於2024年5月開幕，鄰近地鐵站及沙灘。酒店以海洋為主題，提供專屬海灘區、2個室外游泳池、親子樂園、空中庭院、健身室、托兒服務、生態之旅、燒烤、晚間M秀、主題派對等玩樂設施及活動。酒店提供321間全海景客房及套房，當中亦有親子主題房。房間均配備海景露台、圓形大浴缸、音響設備等，最小的房型也有50平方米，空間超寬敞！

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）

房價：人均HK$1,068起（豪華海景大床房）

地址：深圳鹽田區鹽梅路33號

交通：小梅沙地鐵站步行7分鐘

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鹽田（其他）

深圳海景酒店【18】深圳鹽田凱悦酒店（Hyatt Regency Shenzhen Yantian）

深圳鹽田凱悦酒店（Hyatt Regency Shenzhen Yantian）於2019年開幕，位於鹽田海濱沙頭角，鄰近有海洋特色圖書館、大型購物中心、黃金海岸木棧道等景點。酒店擁有288間客房，位於35至50層，房間景觀超開揚，大部分坐擁海景，部分房間亦配備景觀浴缸。酒店附設大型健身中心、室外露天恆温泳池、餐廳及酒吧等設施。

深圳鹽田凱悦酒店（Hyatt Regency Shenzhen Yantian）

房價：人均HK$374起（山景標準大床房）

地址：深圳鹽田區海景二路1025號1-6層、30-50層

交通：海山站步行8分鐘

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深圳海景酒店【19】深圳鹽田藍汐酒店（OCT Bay Breeze Hotel）

深圳鹽田藍汐酒店（OCT Bay Breeze Hotel）是2024年開幕的酒店，鄰近金色海岸。酒店擁有客房及親子房，部分房間坐擁海景並設有露台及浴缸，可以看到整個鹽田港！酒店亦附設日光浴場、公共海灘、洗衣服務、小食吧等。

深圳鹽田藍汐酒店（OCT Bay Breeze Hotel）

房價：人均HK$144起（舒適大床房；包下午茶）

地址：深圳鹽田區海鮮街66號三樓

交通：鹽田墟站步行10分鐘

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深圳海景酒店【20】蜜悦·深圳天麓祕野仙蹤度假美宿（Oct East Horizon）

蜜悦·深圳天麓祕野仙蹤度假美宿（Oct East Horizon）於2022年開幕，位於東部華僑城天麓別墅，建於山海之上，環境清幽開揚。酒店只有17間客房，最大的別墅可供多達12人入住。房間均採用乾濕分離浴室，配備免費迷你吧、電視、雪櫃等，部分房間更坐擁海景，配備大露台及戶外泡池，房間處處都是打卡位！酒店亦附設免費公共停車場，非常方便。

蜜悦·深圳天麓祕野仙蹤度假美宿（Oct East Horizon）

房價：人均HK$246起（C棟·梧枝園景大床房；包早餐及下午茶、20分鐘美拍、伴手禮）

地址：深圳鹽田區東部華僑城八區二號崗24棟

交通：小梅沙站車程14分鐘

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深圳海景酒店【21】8號小院海景美宿（深圳鹽田墟地鐵站海鮮街店）

8號小院海景美宿（深圳鹽田墟地鐵站海鮮街店）坐落在金色海岸旁邊，樓下便是沙灘，非常方便！酒店於2023年開幕，擁有15間客房，房間均有不同主題，配備100寸投影機、桌上遊戲、棋牌桌等娛樂設施，部分房間亦設有海景露台及景觀浴缸。酒店附設高爾夫球場、網球場、遊戲室、家庭影院、免費私人停車場等設施。

8號小院海景美宿（深圳鹽田墟地鐵站海鮮街店）

房價：人均HK$129起（豪華棋牌山景大床房）

地址：深圳鹽田區海鮮街56號

交通：鹽田墟站步行8分鐘

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深圳海景酒店【22】吾鄉LOFT海景度假美宿（深圳壹海城V公館店）

吾鄉LOFT海景度假美宿（深圳壹海城V公館店）鄰近鹽田中央公園、糖果果小童樂園、燈塔圖書館、海景公園等景點，地理位置優越。酒店於2023年全新開幕，設有20間房，房間均為套房房型，另有家庭套房，最多可供5人入住。房間均坐擁海景，配備廚房、串流媒體服務、迷你吧、特長睡床等設施。

吾鄉LOFT海景度假美宿（深圳壹海城V公館店）

房價：人均HK$215起（LOFT精緻海景大床套房）

地址：深圳鹽田區海山街道海景二路壹海城三區2期B座1404室

交通：海山站步行4分鐘

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龍崗區（南澳）

深圳海景酒店【23】海島日記·半山私湯莊園

海島日記·半山私湯莊園於2024年開幕，坐落在南澳的凱旋灣半山之上，坐擁無敵山景及海景！酒店配有10間客房，其中9間為全海景帶陽台泡池，另1間則為帶有大露台的山景房，空間寬敞舒適。酒店亦提供各類療愈活動，包括茶藝時光、情緒繪畫、花藝療愈、香道療、SPA按摩等，並配備美景游泳池、洗衣間、餐廳等設施。

海島日記·半山私湯莊園

房價：人均HK$414起（澄月·山景大床房；包早餐）

地址：深圳龍崗區南澳街道海濱北路凱旋灣63棟

交通：深圳坪山站車程48分鐘

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深圳海景酒店【24】蜜悦·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿

蜜悦·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿分為L、J、K三棟，房間採用低飽和色調。入住酒店包早餐、下午茶及糖水，還有20分鐘免費攝影服務。乾淨環境，設計風格叫人舒心，屋內有自動化設備，泡池很大及舒服。特別要注意的是，泡池房型為冷熱水可以自行調節，泳池房型只有常溫水。

蜜悦·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿

房價：人均HK$292起（K棟·側海景大床房K205；包早餐、下午茶、甜湯、迷你吧、店內20分鐘旅拍）

地址：深圳市龍崗區南澳街道海濱南路33號D棟

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車步行約13分鐘

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深圳海景酒店【25】蜜悦·深圳聖託里尼海景度假美宿

蜜悦·深圳聖託里尼海景度假美宿依山而建，錯落有致，極有外國度假風情。設計風格融入現代主義的簡約和希臘傳統的建築元素與樸靜的自然風光相互呼應。客房的浴池正正處於露台，可以一邊浸浴一邊欣賞迷人的日落景致！

蜜悦·深圳聖託里尼海景度假美宿

房價：人均HK$136起（M棟·依亞·園景雙床房·102；包早餐、下午茶、甜湯、迷你吧）

地址︰深圳市龍崗區海濱南路33號e11-e12棟

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約10分鐘

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深圳海景酒店【26】蜜悦·深圳託斯卡納海景度假美宿

蜜悦·深圳託斯卡納海景度假美宿具有直面大海的綠地，水池和獨立沙池。酒店融入純正的託斯卡納風格，主打「自然主義」，採用大量火山石、老木頭、實木等天然材料，有如步入夏日的熱帶島嶼。酒店客房同樣帶有法式度假風情，除了設有私人庭院外，部分更附有庭園浴缸，有私隱度的同時更可以享受在日光下浸浴，超級寫意！

蜜悦·深圳託斯卡納海景度假美宿

房價：人均HK$197起（G棟·閑時園景大床房；包早餐、下午茶、甜湯、迷你吧）

地址：深圳大鵬新區南澳街道海濱南路33號B3棟101

交通：惠陽站車程51分鐘

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深圳海景酒店【27】蜜悦·深圳波西塔諾懸崖海景美宿

蜜悦·深圳波西塔諾懸崖海景美宿坐落於懸崖之上，猶如置身在意大利風情小鎮波西塔諾，將絕美的藍白海景。巖石花園、Lounge Bar、海邊户外餐廳滿足了對度假的美好想象。酒店於Trip.com的評分中獲得4.9/5高分，有網民表示，客房的環境衞生，令人放鬆，而且客戶可以欣賞到無敵大海景，步行10分鐘就可以到達藍寶石沙灘。

蜜悦·深圳波西塔諾懸崖海景美宿

價格：人均HK$217起（G棟·嫻識園景大床房G103；包早餐、下午茶、甜湯、迷你吧）

地址：南澳街道南隆社區海濱南路33號海貝灣度假村F8棟

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約13分鐘

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深圳海景酒店【28】蜜悦·深圳莫奈瓦夏海景度假美宿

蜜悦·深圳莫奈瓦夏海景度假美宿海景超絕！房間設計舒服，管家貼心熱情。另外，客房一樣可以看到絕美的海景，而酒店更將一樓的區域都分配給了公共空間，獨立接待區、whisky酒吧。室內的餐桌與室外的蔚藍大海相接，鼓勵人們走出房間，享受明媚的陽光和海風的親撫。酒店同樣包早餐、下午茶、攝影服務、車位。很近海鮮街，吃飯方便。

蜜悦·深圳莫奈瓦夏海景度假美宿

價格：人址HK$259起（波嵐·海景陽台雙床房；包早餐、下午茶、甜湯、迷你吧、店內20分鐘旅拍）

地址：南澳街道南隆社區富民路150號101

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約20分鐘

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深圳海景酒店【29】深圳趣墅HAJANA海邊民宿

深圳趣墅HAJANA海邊民宿坐落於南澳沙灘，擁有絕美的一線海景和僻靜的林蔭小道。酒店以古巴風情為設計風格，由一片彩色小屋民宿區組成，加上古樸陳舊的街燈路牌、老爺車等復古裝飾，彷如穿越時空回到舊時代．有特色之餘更值得打卡留念！酒店客房同樣採用復古設計，大部分客房設有露台和海景浴缸，可以飽覽海天一色的美景，CP值超高！

深圳趣墅HAJANA海邊民宿

房價：人均HK$68起（綻放·沙洲園景親子房；3人入住）

地址：深圳大鵬新區南澳街道水頭沙社區188號

交通：蓮塘口岸乘搭公交車E11路，於「南澳辦事處公交站」下車步行約13分鐘

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深圳海景酒店【30】空與海美宿

空與海美宿坐落在深圳南澳第一沙灘旁邊，可以放慢腳步好好享受陽光與海灘！除了到海邊走走，更可以享用酒店的戶外泳池。酒店客房以北歐風格打造，有超大觀景窗及海景露台，部分更設海景浴缸！豪華套房更擁有巨大滑梯和波波池，最多可供7人入住。此外，酒店房價亦包含免費早餐，可以邊感受海風邊享受歐陸風格早餐！

空與海美宿

房價：人均HK$130起（精選海景大床房·時嶼；包早餐）

地址：南澳街道水頭沙社區銀沙路3號10號

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路，於「南澳辦事處」站下車步行約5分鐘

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深圳海景酒店【31】苫也·深圳不若林度假民宿（Sanyea · Shenzhen Bu Ruolin Resort B&B）

苫也·深圳不若林度假民宿（Sanyea · Shenzhen Bu Ruolin Resort B&B）於2022年開業，建於南澳半山，只有24間客房。部份客房面向大海，擁有同時擁有山景及無敵大海景。每間房間都備有景觀浴缸，部份更會有泡池、私人泳池！房價包含下午茶及攝影師美拍30分鐘，可以盡情享受！酒店亦設有2個游泳池、日光浴場、健身室、餐廳等設施。

苫也·深圳不若林度假民宿

房價：人均HK$441起（柏露·山景露台大床房；包下午茶、攝影師美拍30分鐘&5張精修）

地址：深圳大鵬新區南澳街道南隆社區濱海南路12號1棟

交通：深圳坪山站車程57分鐘

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深圳海景酒店【32】熹遇·見島私藏度假美宿（Hey Villa • Private Spring Resorts）

熹遇·見島私藏度假美宿（Hey Villa • Private Spring Resorts）位於深圳龍崗區玫瑰海岸，於2023年開業，已獲得Trip.com深圳精品民宿第2名！民宿僅提供2間客房，房型坐擁海景，配備私湯、陽台、免費迷你吧等設施，房間非常精緻。不少住過這裏的網民都大讚民宿內的接待熱情，房價更包含雙人浪漫晚餐及沙灘騎馬代金券，超適合打卡！

熹遇·見島私藏度假美宿（Hey Villa • Private Spring Resorts）

房價：人均HK$1,113起（海景私湯圓床房；包早餐、沙漠綠洲雙人浪漫晚餐、沙灘騎馬代金券、日本名湯温泉包、迷你吧）

地址：深圳龍崗區玫瑰海岸西門西南200米

交通：小梅沙站車程15分鐘

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深圳海景酒店【33】深圳桔釣沙萊華度假酒店（Lavenna Resort Judiao Sha Shenzhen）

深圳桔釣沙萊華度假酒店（Lavenna Resort Judiao Sha Shenzhen）位於深圳東部大鵬半島東岸，獨享1公里天然海岸及15萬平方米東南亞熱帶花園，為住客帶來無敵靚景！酒店提供253間客房，當中包括6棟豪草海景三房獨棟別墅，每間客房都設有陽台。酒店附設室外無邊際泳池、室內泳池、海上運動中心、健身中心等，絕對能滿足度假需要！

深圳桔釣沙萊華度假酒店（Lavenna Resort Judiao Sha Shenzhen）

房價：人均HK$660起（豪華園景大床房；包早餐）

地址：深圳大鵬新區南澳街道新東路28號

交通：惠陽站車程約1小時

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深圳海景酒店｜龍崗區（其他）

深圳海景酒店【34】深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿

深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿風格唯美簡約，吸引很多民宿愛好者前來打卡。客房方面，所有房間都可以看到180度海景無敵大海景及海景浴缸，部分房型更設有私享泡池，非常寫意！酒店亦附設美景游泳池、浮潛、餐廳、池畔酒吧、免費自行車租借、免費私人停車場等設施及服務。

深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿

房價：人均HK$560起（山嵐｜精緻海景陽台大床房）

地址：深圳龍崗區大鵬街道下沙社區下沙大澳灣紫濤閣101

交通：惠陽站車程46分鐘

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深圳海景酒店【35】深圳六月海度假酒店（June Sea Hotel）

深圳六月海度假酒店（June Sea Hotel）於2020年開業，提供64間客房，酒店坐落於大鵬灣旁，陽台可以看到海景日落，房間面積由35平方米至108平方米不等，部份房間的浴缸有面海的大片圓形玻璃窗，可以一邊泡澡，一邊欣賞到漂亮的海景，更可以打卡留念。旁邊還有一個沙灘，去沙灘玩也很方便。

深圳六月海度假酒店（June Sea Hotel）

房價：人均HK$257起（海景日落·榻榻米庭院雙床房）

地址：深圳大鵬新區大鵬街道下沙社區

交通：深圳坪山站車程58分鐘

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深圳海景酒店【36】深圳官湖祕野礁石海景酒店（Secret Field · Shenzhen Kamakura Maze Reef Sea View Hotel）

深圳官湖祕野礁石海景酒店（Secret Field · Shenzhen Kamakura Maze Reef Sea View Hotel）於2024年全新開幕，酒店坐落在被譽為「深圳小鎌倉」的官湖沙灘上，背山面海。酒店提供22間客房及套房，全部房間均坐擁海景且有景觀浴缸，部分房型配備露台。套房房型另設私人泳池，最多可供6人入住。酒店亦附設無邊際泳池、公共浴池、健身室及免費停車場等設施，並提供水上活動體驗服務。

深圳官湖祕野礁石海景酒店（Secret Field · Shenzhen Kamakura Maze Reef Sea View Hotel）

房價：人均HK$545起（璞雲·海景大床房B201；包下午茶、糖水、20分鐘專屬攝影服務、專屬私人管家服務）

地址：深圳市龍崗區葵涌街道官湖村官湖西路7號1號樓

交通：小梅沙站車程37分鐘

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深圳海景酒店【37】慢可可在海邊沙灘度假美宿（深圳較場尾店）

慢可可在海邊沙灘度假美宿（深圳較場尾店）是慢可可旗下於2024年全新落成的酒店。酒店前方便是沙灘，地理位置優越。酒店擁有25間客房及套房，部分房間可以俯瞰整片海灣，更配備超大露台、景觀浴缸、投影機、音響、電影等，亦提供免費迷你吧、桌上遊戲等。酒店更附設專屬海灘區、水上樂園、遊戲室、溫泉、游泳池等超多休閒娛樂設施！

慢可可在海邊沙灘度假美宿（深圳較場尾店）

房價：人均HK$365起（落日青山·城景露台家庭雙床房-遙望古城；包下午茶、20分鐘旅拍攝影套餐）

地址：深圳市龍崗區海濱路18號

交通：惠陽站車程69分鐘

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深圳海景酒店【38】深圳辰禮精品酒店（Shenzhen CHANLEE Boutique Hotel）

深圳辰禮精品酒店（Shenzhen CHANLEE Boutique Hotel）位於深圳龍崗大鵬鎮較場尾海邊較山西七巷，酒店樓下就是沙灘，客房的觀海效果更是一絕！民宿裏更有音響可以看着大海聽爵士樂，客房內的設計溫馨簡約，現代偏日式的整體建築讓人感到非常舒服，床頭部分設有各種規格的電源插座，部分客房設有海景露台。如果人數眾多，更可以選擇「包場」，最多可供10人入住！

深圳辰禮精品酒店（Shenzhen CHANLEE Boutique Hotel）

房價：人均HK$267起（日式榻榻米影院大床房；包早餐）

地址：深圳大鵬新區深圳龍崗大鵬鎮較場尾海邊較山西七巷二號

交通：惠陽站車程52分鐘

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金沙灣

深圳海景酒店【39】深圳金沙灣佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）

深圳金沙灣佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）坐落在「中國八大醉美海岸之一」的金沙灣、以海島風打造。酒店設計帶有東南亞風情，大部分客房面向海景，更設有露台！酒店除了步行1分鐘可以直達沙灘外，更擁有室內及室外游泳池、模擬高爾夫球、網球場、足球場、兒童遊樂場等休閒娛樂設施，絕對可以好好度假！

深圳佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）

房價：人均HK$399起（高級大床房）

地址：深圳大鵬新區棕櫚大道33號

交通：惠陽站車程45分鐘

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寶安

深圳海景酒店【40】深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）

深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）於2023年開幕，位於深圳西部會展新城，來往地鐵站10分鐘步程，距離深圳灣口岸車程約40分鐘。酒店提供359間客房、套房以及親子主題房，均設大面積採光窗、浴缸、特大睡床等，部分房型亦坐擁福海河景觀。酒店亦有無邊際室內泳池、健身室、大型兒童遊樂場等休閒娛樂設施。

深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen WECC）

房價：人均HK$377起（豪華大床房）

地址：深圳寶安區福園二路93號會展灣東城廣場二期7棟101

交通：國展北站步行11分鐘

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深圳海景酒店【41】深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）

深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）坐落於寶安區，鄰近地鐵站及福海河，部分房型坐擁海景。酒店提供免費租借帳篷、自行車、手持泡泡機等露營及野餐器具。酒店亦附設室內泳池、模擬高爾夫球、兒童遊樂場、健身室等休閒設施，更有室外高空透明泳池等你盡情打卡！

深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）

房價：人均HK$338起（高級房）

地址：深圳寶安區展雲路8號

交通：國展南站步行4分鐘

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深圳海景酒店【42】深圳寶安京基華邑酒店（HUALUXE Shenzhen Bao'an）

深圳寶安京基華邑酒店（HUALUXE Shenzhen Bao'an）於2024年開幕，鄰近銀田創意園、碧海灣公園、海濱公園等景點。酒店共有242間客房，房間配備超大浴缸及景觀窗，部分房型更可以遠眺海景！酒店同時配備室內游泳池、健身室、3家餐廳等設施。

深圳寶安京基華邑酒店（HUALUXE Shenzhen Bao'an）

房價：人均HK$251起（高級房超大床浴缸）

地址：深圳寶安區,西鄉街道寶安大道4560號

交通：固戌站步行20分鐘

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