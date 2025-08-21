里斯本酒店10間推介｜市中心交通方便+新開幕+高評分！人均$305起

里斯本酒店推介2025｜里斯本是葡萄牙的首都及最大城市，保留著中世紀的風貌及文化底蘊，擁有許多特色建築及景點。《香港01》「好食玩飛」整合10間評分9分以上的里斯本酒店，人均$305起就可以住到有露台、有廚房的奢華酒店，部分酒店更配備室內及戶外無邊際泳池，娛樂設施超豐富！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

里斯本酒店推介【1】美利亞里斯本酒店（ME Lisbon）

美利亞里斯本酒店（ME Lisbon）於2025年初全新開幕，坐落於愛德華七世公園旁邊，鄰近自由大道及龐巴爾侯爵廣場。酒店擁有239間客房，房間明亮舒適，配備落地窗、特大睡床、半開放浴室等，部分房型亦配備浴缸，且坐擁全景視野！酒店同時配備室內及戶外無邊際泳池、健身室、餐廳及酒吧等休閒設施。

美利亞里斯本酒店（ME Lisbon）

房價：人均HK$1,164起（Always Me）

地址：Av. António Augusto de Aguiar, 2, 1050-010 Lisbon, Portugal

交通：Parque站步行5分鐘

美利亞里斯本酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

里斯本酒店推介【2】POSTCODE 自由大道（POSTCODE Liberdade）

POSTCODE 自由大道（POSTCODE Liberdade）坐落於里斯本市中心，可以步行前往龐巴爾侯爵廣場、自由大道、愛德華七世公園等景點。酒店於2025年全新開幕，僅提供25間公寓式客房。房間非常有居家感，提供開放式廚房及飯廳，廚房設備齊全，臥室及浴室空間寬敞，最多可容納5人入住。

POSTCODE 自由大道（POSTCODE Liberdade）

房價：人均HK$726起（花園景豪華一室公寓）

地址：Rua do Conde de Redondo, 147 1150-294 Lisboa, Portugal

交通：Marquês de Pombal站步行9分鐘

POSTCODE 自由大道搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com

里斯本酒店推介【3】努瑪里斯本安若斯（Numa Lisbon Anjos）

努瑪里斯本安若斯（Numa Lisbon Anjos）於2025年開幕，坐落於里斯本中心，鄰近有多家購物中心及咖啡店，地理位置優越。酒店提供72間公寓式客房，房間設計色彩繽紛，配備智能電視、簡易廚房、露台、咖啡機等設施，部分房型亦配備露台，最多可供4人入住。

努瑪里斯本安若斯（Numa Lisbon Anjos）

房價：人均HK$455起（大型一室公寓）

地址：Rua Passos Manuel 2, Arroios, Lisbon, 1150-260, Portugal

交通：Anjos站步行4分鐘

努瑪里斯本安若斯搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com

里斯本酒店推介【4】聖塔霍安娜洛奇（Locke de Santa Joana）

聖塔霍安娜洛奇（Locke de Santa Joana）於2024年開幕，坐落於市中心，步行前往自由大道、龐巴爾侯爵廣場、愛德華七世公園等景點均不用10分鐘步程。酒店擁有370間客房，房間設計復古、空間寬敞、設備齊全，大部分房型亦配備廚房及露台。酒店另設室外游泳池、健身室、2間餐廳、酒吧等設施。

聖塔霍安娜洛奇（Locke de Santa Joana）

房價：人均HK$407起（洛克客房）

地址：Rua de São Pedro de Alcântara, 1250-238 Lisboa, Portugal

交通：Marquês de Pombal站步行5分鐘

聖塔霍安娜洛奇搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

里斯本酒店推介【5】DUO酒店裡斯本，希爾頓Curio精選系列（DUO Hotel Lisbon, Curio Collection by Hilton）

DUO酒店裡斯本，希爾頓Curio精選系列（DUO Hotel Lisbon, Curio Collection by Hilton）於2024年開幕，鄰近里斯本上城、聖洛克教堂、卡爾莫修道院等景點。酒店擁有75間客房，房間設計融入葡萄牙風格，提供落地窗、寬敞淋浴間、特大睡床等舒適的設施。酒店另提供酒吧、餐廳及咖啡廳等設施。

DUO酒店裡斯本，希爾頓Curio精選系列（DUO Hotel Lisbon, Curio Collection by Hilton）

房價：人均HK$614起（高級特大床房）

地址：18 Rua Dom Luís I, 1200-151 Lisbon, Portugal

交通：Cais do Sodré站步行8分鐘

DUO酒店裡斯本，希爾頓Curio精選系列搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com｜Klook

里斯本酒店推介【6】Haws Lisboa

Haws Lisboa於2024年開幕，坐落於里斯本大區，鄰近山上聖母觀景台、聖若熱城堡、恩寵觀景台等景點。酒店擁有19間可容納4至8人入住的公寓式客房，設有廚房、客廳、露台、臥室等區域，房間樓底相當高，空間寬敞舒適。酒店亦設有酒吧，並提供24小時前台服務。

Haws Lisboa

房價：人均HK$305起（單卧室公寓；4人入住）

地址：Rua de Andrade 12, Arroios, 1170-015 Lisbon, Portugal

交通：Intendente站步行3分鐘

Haws Lisboa搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

里斯本酒店推介【7】Palácio do Governador

Palácio do Governador坐落於貝倫，鄰近貝倫塔花園、貝倫塔及博物館，地理位置優越。酒店於2004年開幕、2024年翻新，現提供60間客房，房間內提供寬敞的起居室及浴室，部分房間亦設有景觀浴缸。酒店另配備室內及戶外泳池、健身室、Spa、兒童游泳池、餐廳及酒吧等設施。

Palácio do Governador

房價：人均HK$736起（豪華房）

地址：Rua Bartolomeu Dias, Nr. 117, Lisbon, Portugal

交通：Intendente站步行3分鐘

Palácio do Governador搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

里斯本酒店推介【8】巴洛奧爾多酒店（Bairro Alto Hotel）

巴洛奧爾多酒店（Bairro Alto Hotel）地處里斯本中心，距離法朵表演、卡爾莫修道院、里斯本上城等不過10分鐘步程，非常方便。酒店被評選為里斯本奢華酒店第4名，擁有87間客房，房間設備奢華有格調，配有意式濃縮咖啡機、傳統葡萄牙風格浴室及浴缸、寬敞露台等。酒店同時配備健身室、Spa、餐廳、酒吧等設施，並提供托兒服務。

巴洛奧爾多酒店（Bairro Alto Hotel）

房價：人均HK$1,690起（Classic Chiado；包早餐）

地址：Praca Luis de Camoes No. 2, Lisbon 1200-243 Portugal

交通：Baixa-Chiado站步行4分鐘

巴洛奧爾多酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

里斯本酒店推介【9】王儲花園梅莫設計酒店（Memmo Príncipe Real - Design Hotels）

王儲花園梅莫設計酒店（Memmo Príncipe Real - Design Hotels）於2016年開幕，坐落於阿爾坎塔拉聖伯多祿花園旁邊，鄰近聖洛克教堂及里斯本上城。酒店擁有42間客房，房間均配備戶外平台或露台，設施奢華、景觀開揚。酒店同時配備室外游泳池、餐廳、酒吧等設施。

王儲花園梅莫設計酒店（Memmo Príncipe Real - Design Hotels）

房價：人均HK$1,220起（城景高級房）

地址：Rua D. Pedro V, 56 J, 1250-094 Lisbon, Portugal

交通：Restauradores站步行12分鐘

王儲花園梅莫設計酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

里斯本酒店推介【10】里斯本酒和書店酒店（Wine & Books Lisboa Hotel）

里斯本酒和書店酒店（Wine & Books Lisboa Hotel）於2021年開幕，坐落於阿茹達，鄰近總統博物館和總統府。酒店擁有24間客房，大部分客房配備露台及玻璃浴室，空間舒適寬敞。酒店同時配備健身室、Spa、餐廳、酒吧及圖書館等設施。特別的是，酒店大堂有一整面金燦燦的紅酒及圖書牆，十分打卡able！

里斯本酒和書店酒店（Wine & Books Lisboa Hotel）

房價：人均HK$521起（標準雙人房）

地址：56 Travessa da Memória, Ajuda, Lisbon, Portugal

交通：Belem站步行13分鐘

里斯本酒和書店酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

