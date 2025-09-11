琵琶湖酒店10間推介｜新開幕！私人溫泉／一泊二食／人均$344起

琵琶湖酒店推介2025｜琵琶湖位於日本滋賀縣，是日本最大、世界上最古老的湖泊之一，鄰近更有雄琴溫泉，可以泡著溫泉觀賞花火大會！《香港01》「好食玩飛」整合10間鄰近琵琶湖的滋賀縣酒店，大部分配備私人天然溫泉，人均更只需$344起！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

琵琶湖酒店推介【1】琵琶湖萬豪酒店（Lake Biwa Marriott Hotel）

琵琶湖萬豪酒店（Lake Biwa Marriott Hotel）坐落於守山市，鄰近琵琶湖、第一海濱公園及中洲大橋，距離京都站約30分鐘路程，酒店亦有提供免費穿梭巴士。酒店於2017年開幕，擁有274間日式及西式客房，大部分客房坐擁湖景，且配備私人溫泉。酒店亦設有24小時健身中心、室內泳池、溫泉、網球場、兒童遊樂場、餐廳及酒吧等設施。

琵琶湖萬豪酒店（Lake Biwa Marriott Hotel）

房價：人均HK$344起（高級房）

地址：滋賀縣守山市今濱町十軒家2876

交通：JR堅田站車程11分鐘

琵琶湖萬豪酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

琵琶湖酒店推介【2】琵琶湖港塞特里酒店（Setre Marina Biwako）

琵琶湖港塞特里酒店（Setre Marina Biwako）於2013年開幕，坐落於守山琵琶湖大橋旁邊。酒店僅提供14間客房，房間設計融入大自然元素，配備湖景大露台、打卡吊床、平板電視、浴缸等設施，空間寬敞舒適。酒店同時配備餐廳及酒吧，部分客房房價亦包含免費歐陸式早餐及西式晚餐，不少住客大讚餐點奢華美味，絕對要試！

琵琶湖港塞特里酒店（Setre Marina Biwako）

房價：人均HK$969起（湖景高級雙床間；包早餐）

地址：滋賀縣守山市瑞穗町1380-1

交通：JR堅田站車程9分鐘

琵琶湖港塞特里酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

琵琶湖酒店推介【3】倉之湖邸 彥根（Aonokotei Biwafront Hikone）

倉之湖邸 彥根（Aonokotei Biwafront Hikone）於2023年開幕，位於彥根市，鄰近礒崎神社及琵琶湖。酒店擁有50間西式及和洋室客房，房間配備戶外平台、浴缸、提供串流媒體服務的平板電視，部分客房另設私人露天溫泉，可容納多達6人入住。酒店同時配備溫泉、公共浴池、網球場、兒童遊樂場、餐廳，並提供車站接送服務。

倉之湖邸 彥根（Aonokotei Biwafront Hikone）

房價：人均HK$1,048起（中等雙床房B；包早餐）

地址：滋賀縣彥根市松原町1435-91

交通：JR彥根站車程11分鐘

倉之湖邸 彥根搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

琵琶湖酒店推介【4】和之靜養 ひといき（Wa No Retreat Hitoiki）

和之靜養 ひといき（Wa No Retreat Hitoiki）於2025年開幕，坐落於長濱市，鄰近琵琶湖湯、大通寺、黑壁廣場等景點。酒店僅提供9間客房，客房採用無印風格設計，配備簡易廚房、飯廳、免費迷你吧、名牌洗護用品、乾濕分離浴室及浴缸，部分房型亦配備私人桑拿。酒店另設野餐區及免費停車場。

和之靜養 ひといき（Wa No Retreat Hitoiki）

房價：人均HK$665起（高級雙人房）

地址：滋賀縣長濱市元濱町17-2

交通：JR長濱站步行15分鐘

和之靜養 ひといき搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

琵琶湖酒店推介【5】奧琵琶湖 四季亭（Okubiwako Shikitei）

奧琵琶湖 四季亭（Okubiwako Shikitei）位於高島市琵琶湖旁邊，鄰近願慶寺、海津大崎湖岸園地、福善寺等景點。酒店僅提供5間日式房間，房間配備私人檜木風呂、小廚房、露台及寬敞的榻榻米等，最多可容納16人入住，更可以在露台看著海景吃燒烤！

奧琵琶湖 四季亭（Okubiwako Shikitei）

房價：人均HK$1,668起（Shikitei Lake Biwa Directly Connected To Lake）

地址：滋賀縣高島市牧野町海津448-1

交通：JR牧野站車程6分鐘

奧琵琶湖 四季亭搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com

琵琶湖酒店推介【6】暖燈館菊野屋奧格託温泉日式旅館（Dantokan Kikunoya）

暖燈館菊野屋奧格託温泉日式旅館（Dantokan Kikunoya）位於大津市雄琴，鄰近雄琴神社及雄琴溫泉。酒店於1965開業、2010年翻新，僅提供16間日式及和洋室客房。和洋室客房配備半露天私人温泉浴池、免費迷你吧、舒適睡床等；日式客房另配備小露台。酒店同時設有大眾溫泉、餐廳、免費私人停車場及免費車站接送服務。

暖燈館菊野屋奧格託温泉日式旅館（Dantokan Kikunoya）

房價：人均HK$648起（現代日式客房；包早餐）

地址：滋賀縣大津市雄琴六丁目6-1-29

交通：雄琴溫泉站車程5分鐘

暖燈館菊野屋奧格託温泉日式旅館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

琵琶湖酒店推介【7】琵琶湖花街道（BIWAKO HANAKAIDO）

琵琶湖花街道（BIWAKO HANAKAIDO）坐落於大津中心地段，鄰近雄琴溫泉、琵琶湖、雄琴神社等景點。酒店於1941開幕、2019年翻新，擁有43間客房。房間配備私人湖景露台，部分房型另提供私人露天溫泉。酒店同時配備溫泉、公共浴池、Spa、餐廳等設施，並提供免費私人停車場。

琵琶湖花街道（BIWAKO HANAKAIDO）

房價：人均HK$1,173起（雙床房；包早餐及晚餐）

地址：滋賀縣大津市雄琴1丁目1-3

交通：雄琴溫泉站車程5分鐘

琵琶湖花街道搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

琵琶湖酒店推介【8】裏湯昔話 雄山莊（Yuzanso）

裏湯昔話 雄山莊（Yuzanso）於大津雄琴，鄰近雄琴神社及雄琴溫泉，從京都站乘坐電車20分鐘即可到達，地理位置優越。酒店於1973年開幕、2024年翻新，擁有105間日式客房，大部分客房附有露天浴池及湖景露台，最多可容納4人入住。酒店同時配備室外游泳池、溫泉、公共浴池、餐廳等設施，並提供免費私人停車場及穿梭巴士服務。

裏湯昔話 雄山莊（Yuzanso）

房價：人均HK$802起（星之滴；包早餐）

地址：滋賀縣大津市雄琴1丁目9-28

交通：雄琴溫泉站車程4分鐘

裏湯昔話 雄山莊搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

琵琶湖酒店推介【9】雄琴温泉湯元館旅館（Yumotokan）

雄琴温泉湯元館旅館（Yumotokan）位於大津琵琶湖旁邊，鄰近溫泉觀光公園及雄琴温泉。酒店於1929年開幕、2024年翻新，現提供71間客房。酒店客房分為日式及和洋室房型，大部分配備私人露天溫泉、湖景露台、寬敞浴室及浴缸、平板電視等設施。酒店另提供溫泉、公共浴池、遊戲室、餐廳等設施，並提供免費穿梭巴士及免費停車場。

雄琴温泉湯元館旅館（Yumotokan）

房價：人均HK$1,015起（普通房間）

地址：滋賀縣大津市苗鹿2丁目30-7

交通：雄琴溫泉站車程6分鐘

雄琴温泉湯元館旅館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

琵琶湖酒店推介【10】雄琴温泉 琵琶湖綠水亭温泉酒店（Biwako Ryokusuitei）

雄琴温泉 琵琶湖綠水亭温泉酒店（Biwako Ryokusuitei）坐落於賭城大道，鄰近雄琴湖岸綠地、溫泉觀光公園、雄琴溫泉等景點。酒店於1996年開幕、2023年翻新，擁有69間客房。酒店提供智能電視、景觀窗、私人露天溫泉、湖景露台，最多可容納8人入住。酒店同時配備溫泉、公共浴池、餐廳等設施，並提供免費私人停車場及車站送送服務。

雄琴温泉 琵琶湖綠水亭温泉酒店（Biwako Ryokusuitei）

房價：人均HK$793起（碧之章標準雙床房；包早餐）

地址：滋賀縣大津市雄琴6-1-6

交通：雄琴溫泉站車程5分鐘

雄琴温泉 琵琶湖綠水亭温泉酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

