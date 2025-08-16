旅遊注意｜搭飛機勿戴AirPods？空姐籲3件事機上勿做　網民爆共鳴

你搭飛機時，會做什麼事情消遣呢？



一名空服員分享，在飛機上最好不要做3件事，因為會帶來極大的困擾。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名空服員在社群平台「Threads」表示，請大家不要在飛機上做3件事，分別為「使用AirPods」、「戴透明牙套，在吃飯時拆下來放在餐盤上」、「在下降到落地時換SIM卡」，他直言「這些東西容易消失在飛機上無盡的黑洞裡，接著就會看到空服員拿手電筒，無濟於事的趴在地板上尋找黑洞」。

貼文一出後，不少過來人都爆共鳴，紛紛表示，

「才剛發生完……在飛機上戴著耳機睡著，一支直接飛到後面，但實在不好意思問後方的人或空服員，只好等全部人下飛機才開始找」

「我就是有一次拿下耳機吃飯，然後整盤進入推車裡。下飛機後，全部只剩下我跟一群空服員，她們又是拆椅子、又是翻餐車，在放棄之餘，總算在餐車裡一群餐盤裡找到了耳機」



此外，還有網友提到曾用Gucci耳環換SIM卡，

「SIM卡沒丢，Gucci耳環一下子滑到不知哪兒去了，在下降到落地的時候都在找後排的椅子，結果它躺在前一排椅子的下方」



更甚者，還有網民坦言曾把護照搞丟，

「有次我坐商務艙，躺平時護照掉到椅子縫隙裡……下了飛機發現護照沒了衝回去，也是拆椅子，裡面除了我的護照，還有手機啥的雜七雜八」



