上野美食推介9大｜鴨to葱拉麵必朝聖！$7壽司＋和牛燒肉+天婦羅

上野美食地圖｜上野必吃｜到訪上野，除了逛博物館、動物園，這裡的美食也絕對不容錯過！有當地人都愛的鴨肉拉麵、CP值超高的壽司、50年歷史的老字號涮涮鍋及壽喜燒專門店等等，《香港01》好食玩飛記者為你精選了9大必吃美食，即看下文啦！



上野美食｜【1】ローストビーフとステーキ YOSHIMI——烤北海道牛肉丼

上野的「ローストビーフとステーキ YOSHIMI」是一間主打烤牛肉和牛排的專門店，位於PARCO_ya上野的6樓。餐廳提供多種以北海道食材為主的餐點，例如烤牛肉丼、牛排拼烤牛肉丼、牛五花拼烤牛肉丼等。烤牛肉丼這款菜色為店內的經典之作，烤牛肉經過真空低溫烹調，口感非常濕潤柔軟，而且還搭配店家特製的洋蔥醬汁，以及新鮮雞蛋，混合後味道更濃郁！價錢為1,782日圓（約$94）。

ローストビーフとステーキ YOSHIMI

地址：東京都台東区上野3-24-6 パルコヤ上野 6F

交通：都営大江戸線上野御徒町駅步行約2分鐘／地下鉄銀座線上野広小路駅步行約2分鐘



上野美食｜【2】ワインバル 八十郎——日式葡萄酒餐酒館／$238品嚐11道菜

位於東京上野的「ワインバル 八十郎」以親民價格提供高品質的葡萄酒和美味菜餚，，是一間日式葡萄酒餐酒館，深受當地人和遊客的喜愛！推薦大家點選11道菜套餐，套餐包括來自西班牙的生火腿、主菜、綜合拼盤、黑松露與鵝肝奶油燉飯、甜點等，價錢為4,500日圓（約$238）。黑松露與鵝肝奶油燉飯口感綿密滑順，奶油香氣十足！至於綜合拼盤包括鵝肝慕斯、義大利麵包沙拉、醃漬蔬菜等，種類相當豐富。

ワインバル 八十郎

地址：東京都台東区上野3-24-4 PARCO_ya 6F

交通：都営大江戸線上野御徒町駅步行約2分鐘／地下鉄銀座線上野広小路駅步行約2分鐘



上野美食｜【3】金沢まいもん寿司——$19起！甜蝦／日本海螺／本鮪魚大腹

「金沢まいもん寿司」來自石川縣金澤市的高級迴轉壽司店，在日本多地都設有分店。最大的特色是堅持使用來自北陸地區（金澤港和七尾港）每日直送的新鮮刺身。壽司會由專業職人在顧客面前即時捏製，提升互動之餘品質還有保證！壽司價錢363日圓（約$19）起，壽司包括喉黑魚、白蝦、甜蝦、日本海螺、本鮪魚大腹、加能蟹等。加能蟹是北陸冬季的特產，蟹肉口感Q彈！

金沢まいもん寿司

地址：東京都台東区上野3-24-6 PARCO_ya(パルコヤ) 6F 口福回廊

交通：JR山手線御徒町駅步行約1分鐘／東京メトロ銀座線上野広小路駅步行約1分鐘／都営地下鉄大江戸線上野御徒町駅步行約1分鐘／東京メトロ日比谷線仲御徒町駅步行約5分鐘／東京メトロ千代田線湯島駅步行約5分鐘／京成電鉄京成上野駅步行約7分鐘



上野美食｜【4】燒肉陽山道——和牛套餐／68年老字號燒肉店

「燒肉陽山道」是日本上野地區一家創業於昭和32年（1957年）的老字號燒肉店，提供到日本A5級黑毛和牛！和牛套餐包括和牛炙燒壽司、和牛生肉、泡菜拼盤、沙拉、上牛舌、肩肉、三角肉、和牛上肋條涮涮鍋、和牛菲力、甜點等，價格位11,000日圓（約$583）。店內提供的和牛油花分布均勻且細緻，霜降紋理分明。

燒肉陽山道

地址：東京都台東区上野6-5-3

交通：JR禦徒町站步行2分鐘／地鐵銀座線上野站步行5分鐘／地鐵日比穀線上野站步行5分鐘



上野美食｜【5】天ぷら新宿つな八——百年老店！天婦羅定食／天婦羅炸冰淇淋

「天ぷら新宿つな八」是一間專營天婦羅的百年老店，創立於1924年，總店位於新宿。餐廳以江戶前天婦羅聞名，油炸技術非常講究。除了傳承傳統技藝，也有創新菜品，例如天婦羅炸冰淇淋。天婦羅定食包含蝦、魚類、蔬菜、海鰻和雜錦炸物等，會搭配白飯、味噌湯和醃漬小菜。

天ぷら新宿つな八

地址：東京都台東区上野3-24-6 パルコヤ 6F

交通：JR山手線御徒町站步行1分鐘／東京地鐵銀座線上野廣小路站步行1分鐘／都營地下鐵大江戶線上野御徒町站步行1分鐘／東京地鐵日比谷線仲御徒町站步行5分鐘／東京地鐵千代田線湯島站步行5分鐘／京成電鐵京成上野站步行7分鐘



上野美食｜【6】手打ちそば みや川——$82起／江戶吃法

餐廳特色在於傳承了江戶時代的「蕎麥前（そば前）」文化，即是先享用小菜配酒，最後再以蕎麥麵作結。店家堅持每天在店內以石臼研磨成蕎麥粉，再由熟練的職人手工製作成風味濃郁、口感滑順的蕎麥麵。除了蕎麥麵，店家也精心製作湯底，鰹魚、鯖魚和宗田鰹，再加上昆布，熬製出清澈的蕎麥麵湯底。此外，季節性的天婦羅和其他小菜也是店家的亮點！蕎麥麵價格為1,540日圓至2,530日圓（約$82至$134）。

手打ちそば みや川

地址：東京都台東区上野3-24-6 上野フロンティアタワー 6F

交通：從上野廣小路站步行5分鐘／從御徒町站步行5分鐘



上野美食｜【7】大江户回轉壽司——$7起！職人現捏壽司！

「大江戶」最大的特色在於「職人現捏」的用餐模式！雖然是迴轉壽司店，但迴轉帶上的壽司都是由在吧檯內的師傅們現捏，確保新鮮度！如果迴轉帶上沒有你喜歡的菜品，也可以直接跟師傅點餐，即時為你製作！不少顧客都稱讚性價比高。大部分壽司價格相當實惠，每盤價格一般在140日圓到280日圓（約$7至$15）。店內也標榜快速翻桌，用餐時間有限制，因此即使人潮多，通常也不用等太久！

大江户回轉壽司

地址：東京都台東区上野6-12-14 JR高架下

交通：從JR上野站步行2分鐘



上野美食｜【8】らーめん 鴨to葱——超人氣拉麵店！$57品嚐鴨肉拉麵

「らーめん 鴨to葱」是上野御徒町一帶的超人氣拉麵店，以鴨肉拉麵聞名，吸引了大量當地人和遊客前來朝聖！餐廳特色在於堅持用最純粹的鴨、蔥、水3種食材熬製湯頭，不使用任何化學調味料，品嚐食材最原始的味道！麵條方面，是使用了日本生產的全麥粉和小麥混合製成，口感彈牙、有嚼勁！價錢為1,080日圓（約$57）起，特上款都只是1,580日圓（約$83），吃到飽！除了湯麵，也有沾麵款，價錢為1,100日圓至1,600日圓（約$58至$85）。

らーめん 鴨to葱

地址：東京都台東区上野6-4-15

交通：JR山手線、京浜東北線、常磐線快速、東北本線、高崎線、新幹線「上野站」不忍口步行約6分鐘



上野美食｜【9】Hachinoki 鉢の木——50年的老字號！涮涮鍋＋壽喜燒

「Hachinoki 鉢の木」是一間在上野經營超過50年的老字號涮涮鍋及壽喜燒專門店。名字取自日劇《鉢の木》，秉承「以心待客」的精神。餐廳主打高品質的和牛涮涮鍋與壽喜燒，主要選用A4及A5級別的日產和牛，有時也會提供山形牛和松阪牛等高級肉品。肉片每天從東京著名的芝浦市場新鮮進貨，份量十足，每片肉都切得相當大片！

Hachinoki 鉢の木

地址：東京都台東区上野4-7-3 コムロビル ２Ｆ．３Ｆ

交通：JR御徒町站北口步行3分鐘／JR上野站不忍口步行5分鐘



