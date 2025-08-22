札幌溫泉酒店10間｜新開幕／無邊際溫泉／一泊二食／人均$217起

札幌溫泉酒店推介2025｜北海道札幌每年從11月開始會有初雪，雪季持續至3月。在寒冷天氣下當然要浸溫泉！《香港01》「好食玩飛」整合10間札幌溫泉酒店，大部分酒店設有私人溫泉及一泊二食，有酒店更配備無邊際溫泉，人均只需$217起！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

札幌溫泉酒店推介【1】格蘭貝爾札幌酒店（SAPPORO HOTEL by GRANBELL）

格蘭貝爾札幌酒店（SAPPORO HOTEL by GRANBELL）於2025年全新開幕，坐落於札幌市中心，鄰近札幌市鐘樓、札幌啤酒博物館及札幌站地下步行空間。酒店擁有605間客房，房間均位於高層，採光十足、景觀開揚、設備齊全。酒店同時配備溫泉、桑拿、健身室、餐廳及酒吧等設施。

格蘭貝爾札幌酒店（SAPPORO HOTEL by GRANBELL）

房價：人均HK$375起（大床房）

地址：北海道札幌市東區北6條東2丁目2番2號

交通：札幌站步行11分鐘

格蘭貝爾札幌酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

札幌溫泉酒店推介【2】札幌由緣温泉日式旅館（Onsen Ryokan Yuen Sapporo）

札幌由緣温泉日式旅館（Onsen Ryokan Yuen Sapporo）從大通地鐵站1號出口步行僅需8分鐘即達，位置方便。酒店設有露天浴池套房，還有獨特的拱形天花板設計，可以泡湯同時賞星，在冬天晚上更可以看雪在空中飄！酒店鄰近大通公園和北海道大學，步行僅15分鐘，還有與札幌狸小路商店街僅0.7公里，適合喜愛購物的女生！

札幌由緣温泉日式旅館（Onsen Ryokan Yuen Sapporo）

房價：人均HK$522起（高樓層大床房）

地址：北海道札幌市中央區南9條西5丁目1-1

交通：中島公園站步行約4分鐘

札幌由緣温泉日式旅館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

札幌溫泉酒店推介【3】薄野格蘭貝拉酒店（Susukino Granbell Hotel）

薄野格蘭貝拉酒店（Susukino Granbell Hotel）於2021年開幕，地理位置優越，鄰近豐川稻荷札幌別院、狸小路商店街、大通公園等景點。酒店配備300間客房，房間均為雙人房房型，帶有乾濕分離浴室、採光窗、床頭電源插座等設備。酒店亦附設健身室、戶外溫泉、大眾浴場、餐廳及酒吧等設施。

薄野格蘭貝拉酒店（Susukino Granbell Hotel）

房價：人均HK$217起（雙床間）

地址：北海道札幌市中央區南5條西2丁目6-2

交通：豐水薄野站步行3分鐘

薄野格蘭貝拉酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

札幌溫泉酒店推介【4】JR札幌日航酒店（JR Tower Hotel Nikko Sapporo）

JR札幌日航酒店（JR Tower Hotel Nikko Sapporo）是位於札幌站旁邊的五星級酒店。酒店曾於2018年翻新，目前供應330間客房，分為單人及雙人房，房內均提供大床、大面積景觀窗、乾濕分離浴室及浴缸等。酒店亦配備溫泉、桑拿、公共浴池、Spa、餐廳及酒吧等設施。

JR札幌日航酒店（JR Tower Hotel Nikko Sapporo）

房價：人均HK$469起（中等大床房）

地址：北海道札幌市中央區北5條西2-5

交通：JR札幌站步行3分鐘

JR札幌日航酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

札幌溫泉酒店推介【5】SONEKA

SONEKA在2024年開幕，距離札幌站僅2站距離，十分方便！酒店擁有4座高級溫泉別墅，面積約1,500呎，設有兩間睡房、浴室、客廳、飯廳、廚房及戶外平台，且附帶私人無邊際溫泉、熱水浴池、私人桑拿、篝火等設施。部分房價亦包含廚師發辦的早晚餐，可以在別墅內或戶外用餐，廚師會在用餐時間前30分鐘到別墅準備料理，非常奢華！

SONEKA

房價：人均HK$4,269起（Nupu）

地址：北海道北広島市大曲307-1

交通：北廣島站轉乘酒店專車

SONEKA搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com

札幌溫泉酒店推介【6】定山溪常青藤木屋（Chalet Ivy Jozankei）

定山溪常青藤木屋（Chalet Ivy Jozankei）在亞洲百大溫泉酒店中排名第13．僅提供26間套房，設有客廳、臥室、景觀浴室及休息區，坐擁江景或河景，配備景觀浴缸、免費迷你吧、特長睡床等。酒店亦配備健身室、桑拿、Spa、溫泉、公共浴池、餐廳及酒吧等設施，並提供騎馬、免費停車場等，房價亦包含日式早餐及懷石料理晚餐。

定山溪常青藤木屋（Chalet Ivy Jozankei）

房價：人均HK$2,426起（豪華套房；包早餐及晚餐）

地址：北海道札幌市南區定山渓温泉東3丁目231

交通：澡巖山麓站車程36分鐘

定山溪常青藤木屋搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

札幌溫泉酒店推介【7】定山溪悠樂草菴酒店（Jozankei Onsen Yurakusoan）

定山溪悠樂草菴酒店（Jozankei Onsen Yurakusoan）在2022年開業，在Trip.com評選中獲得札幌豪華酒店第1名！酒店被山谷和樹林圍繞，提供41間客房，環境清幽。房間內均配備天然私人溫泉，坐擁樹林景觀，四季都有不同景色！酒店亦設有桑拿、溫泉、公共浴池等設施，並提供免費停車場及免費穿梭巴士服務來往車站，交通超方便！

定山溪悠樂草菴酒店（Jozankei Onsen Yurakusoan）

房價：人均HK$925起（標準雙床間／私人溫泉）

地址：北海道札幌市南區定山溪温泉東3-228-1

交通：澡巖山麓站車程34分鐘

定山溪悠樂草菴酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

札幌溫泉酒店推介【8】奧定山溪温泉佳松御苑（Okujozankei Onsen Kasho Gyoen）

奧定山溪温泉佳松御苑（Okujozankei Onsen Kasho Gyoen）雖然與溫泉街有一段距離，但所需要的亦一應俱全，有廣大庭園、森林環繞、大型泉池、精緻早晚餐。所有客房亦均備有森林觀景浴池，泉水則採用碳酸氫鹽泉，可以獨佔天然溫泉和窗外廣闊的太古森林！酒店亦配備免費私人停車場及免費酒店接駁巴士，交通十分方便！

奧定山溪温泉佳松御苑（Okujozankei Onsen Kasho Gyoen）

房價：人均HK$1,962起（奢華自然和洋式無煙温泉景觀浴室客房；包早餐及晚餐）

地址：札幌市南區定山溪857

交通：JR札幌站北口團體巴士站搭乘免費接駁巴士

奧定山溪温泉佳松御苑搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

札幌溫泉酒店推介【9】蘇伊甘酒店（Suigan）

蘇伊甘酒店（Suigan）是一間私隱度非常高的溫泉酒店。酒店希望旅客可以在房間內度過舒適時光，因此房間採用日式居家風格，明確劃分了客廳、飯廳等空間，全部客房均帶有私人溫泉，旅客亦可在房間內用餐，務求客人能有「家的感覺」。雖然酒店較偏遠，但可以搭乘免費穿梭巴士來往車站，非常方便！

蘇伊甘酒店（Suigan）

房價：人均HK$2,003起（標準套房303｜私人溫泉；包早餐）

地址：札幌市南區定山溪温泉西1丁目86

交通：於地鐵大通站1號出口，昭和大廈前乘坐免費接駁巴士

蘇伊甘酒店酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

札幌溫泉酒店推介【10】定山溪幸福大酒店（Grand Blissen Hotel Jozankei）

定山溪幸福大酒店（Grand Blissen Hotel Jozankei）於2021年開幕，坐落於札幌定山溪，鄰近定山溪二見公園及定山溪溫泉公園。酒店擁有68間客房，房間配備智能電視、景觀私人風呂、乾濕分離浴室等設施。酒店亦附設無邊際溫泉、公共浴池、桑拿、兒童遊樂場、餐廳及酒吧。

定山溪幸福大酒店（Grand Blissen Hotel Jozankei）

房價：人均HK$1,187起（雙床房帶温泉觀景浴池；包早餐及晚餐）

地址：札幌市南區定山溪溫泉東4丁目328

交通：澡巖山麓站車程35分鐘

定山溪幸福大酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

更多日本溫泉酒店推薦👇

由布院溫泉酒店｜洞爺湖溫泉酒店｜定山溪溫泉酒店｜登別溫泉酒店｜鬼怒川溫泉酒店｜有馬溫泉酒店｜草津溫泉酒店｜銀山溫泉酒店｜別府溫泉酒店｜東京溫泉酒店｜東京星野溫泉飯店｜大阪溫泉酒店｜京都溫泉酒店｜箱根溫泉酒店｜熱海溫泉酒店｜白馬溫泉酒店｜黑川溫泉酒店｜富士山溫泉酒店｜霧島溫泉酒店｜和歌山溫泉酒店｜輕井澤溫泉酒店｜道後溫泉酒店｜城崎溫泉酒店｜武雄溫泉酒店｜北海道溫泉酒店｜嬉野溫泉酒店