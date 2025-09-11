湯澤酒店5間推介｜私人半露天溫泉/單棟式公寓/包早餐/人均$408起

湯澤酒店推介2025｜湯澤市位於秋田縣，一年四季都是旅遊熱點， 在冬天有多個滑雪場可以自由自在地滑雪，在非雪季則可搭乘高原纜車欣賞山景！《香港01》「好食玩飛」整合5間位於湯澤市的酒店，有酒店配備天然溫泉，而且私隱度高、環境清幽，人均只需$408起！



湯澤酒店推介【1】湯霧之宿稻住温泉酒店（Yukemuri No Yado Inazumi Onsen）

湯霧之宿稻住温泉酒店（Yukemuri No Yado Inazumi Onsen）於2019年開幕，坐落於湯澤市的山丘上，四周有山林環繞，環境清幽。酒店擁有49間客房，房間均為和洋室房型，配有私人浴室、浴缸、榻榻米空間等，大部分房型更設有天然半露天溫泉！酒店亦提供公共浴池、大眾溫泉、餐廳等設施，在秋冬兩季到訪更可以邊賞楓葉或雪景邊浸溫泉！

湯霧之宿稻住温泉酒店（Yukemuri No Yado Inazumi Onsen）

房價：人均HK$1,063起（雙人間）

地址：秋田縣湯澤市秋之宮字三階野11號

交通：JR橫堀站車程23分鐘

湯澤酒店推介【2】Momotose Plants

Momotose Plants是位於千年公園對面的單棟式公寓。公寓設計新穎舒適，融入大自然木系元素，空間寬敞。公寓分為兩層，配備開放式廚房、園景客廳、私人戶外平台、室內風呂等設施，最多可容納6人入住。酒店房價亦包含免費傳統日式早餐。

Momotose Plants

房價：人均HK$1,636起（單棟式公寓；包早餐）

地址：秋田縣湯澤市巖崎160

交通：JR橫堀站車程23分鐘

湯澤酒店推介【3】湯澤大酒店（Yuzawa Grand Hotel）

湯澤大酒店（Yuzawa Grand Hotel）於1989年開幕，坐落於JR湯澤站旁邊，是湯澤市的老牌酒店之一。酒店提供52間客房，分為日式及西式房型，最多可容納四人入住。酒店亦配備餐廳及咖啡室。

湯澤大酒店（Yuzawa Grand Hotel）

房價：人均HK$458起（標準雙床房；包早餐）

地址：秋田縣湯澤市材木町1-1-1

交通：JR湯澤站步行3分鐘

湯澤酒店推介【4】湯澤皇家酒店（Yuzawa Royal Hotel）

湯澤皇家酒店（Yuzawa Royal Hotel）於1979年開幕，坐落於湯澤市中心，鄰近木村酒造、清涼寺、中央公園等景點，距離湯澤站則約14分鐘步程。酒店提供56間客房，房間均為西式房型，配有私人浴室及浴缸。雖然房間偏舊偏小，但整體乾淨衛生。酒店另配備健身室、洗衣房、餐廳、咖啡室等設施。

湯澤皇家酒店（Yuzawa Royal Hotel）

房價：人均HK$408起（小型雙人房）

地址：秋田縣湯澤市田町2-2-38

交通：JR湯澤站步行14分鐘

湯澤酒店推介【5】多郎兵衞日式旅館（Ryokan Tarobee）

多郎兵衞日式旅館（Ryokan Tarobee）位於湯澤的山上，鄰近小安峽不動瀑布及小安溫泉共同浴場，環境僻靜舒適。酒店於2013年開幕，僅提供20間客房，分為日式及和洋式房型，大部分日式房型帶有陽台，和洋式房則可容納多達6人入住。酒店另提供室內及戶外的大眾溫泉、公共浴池、餐廳等設施。

多郎兵衞日式旅館（Ryokan Tarobee）

房價：人均HK$431起（日式高級房；包早餐）

地址：秋田縣湯澤市皆瀬字湯元121-5

交通：JR三關站車程33分鐘

