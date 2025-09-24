吉隆坡美食10推薦｜1米長網紅甜脆餅+超足料肉骨茶！附3酒店推介

吉隆坡美食推薦｜馬來西亞漸漸成為亞洲最新的熱門旅遊國家，據當局透露，截至2025年6月已有約2,100萬海外旅客到訪。吉隆坡除了擁有歷史與現代兼備的景點外，還有以多元化美食而聞名，如肉骨茶、椰漿飯、叻沙、印度煎餅等。《香港01》好食玩飛頻道將已為大家搜羅10大吉隆坡必吃的美食餐廳，準備到訪吉隆坡的朋友必看！



吉隆坡美食【1】TG's Bistro⸺1米長網紅甜脆餅／爆紅印度菜

TG's Bistro為一間近年在網絡上爆紅的印度餐廳，位置鄰近亞羅美食街，除了傳統的印度咖哩、炒麵、炸雞飯外，餐廳還有到店必叫的鎮店之寶甜脆餅（roti- tisu），甜脆餅不但味道香甜酥脆，且超過一米長的體積相當打able，吸引不少遊客專程到訪。

地址：Jalan Alor, Bukit Bintang, 50200 Kuala Lumpur, 馬來西亞



吉隆坡美食【2】Durian BB Park⸺1個套餐試盡5款榴槤

來吉隆坡怎可以不吃榴槤？鄰近熱門購物景點柏威年廣場的Durian BB Park，絕對是榴槤控的天堂！不但有多款高質榴槤，如貓山王、黑刺榴槤等任均選擇，而且價錢豐儉由人，如果想做「貪心的小狗」，還可點「榴槤拼盤」，一個套餐試盡5款榴槤。此外，店舖還提供榴槤凍乾、爆谷等手信，可順道一併購買！

地址：15, Jalan Kamuning, Imbi, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 馬來西亞



吉隆坡美食【3】阿喜肉骨茶⸺超足料老火肉骨茶

吉隆坡最為熟悉的美食，肯定非肉骨茶莫屬！餐廳開業超過30年，主打熬煮6小時的足料肉骨茶，店家每天採用16種中藥材，包括黨參、當歸、川芎、甘草、肉桂、八角等，湯頭濃郁兼夾帶草藥香氣，排骨更燉煮至骨肉分離，惹味無比。阿喜肉骨茶更在2023年獲得米芝蓮必比登推介，是到訪吉隆坡必去的餐廳之一。

地址：33A, Medan Imbi, Imbi, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 馬來西亞



吉隆坡美食【4】 Village Park Restaurant⸺被稱為吉隆坡最好吃的炸雞椰漿飯

Village Park Restaurant雖然位置距離市區稍遠，但絕對值得花時間前往品嘗他們的椰漿飯。餐廳位於Petaling Jaya，鄰近敦依斯邁花園地鐵站（TTDI），被稱為吉隆坡最好吃的炸雞椰漿飯。酥脆的炸雞搭配椰香四溢的椰漿飯，加上辛辣的參巴醬，味道超有層次，若然怕吃膩，還可點一杯清爽的薏米水！

地址：33A, Medan Imbi, Imbi, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 馬來西亞



吉隆坡美食【5】Bungkus Kaw Kaw⸺高性價經典小吃

如果想品嘗各式各樣的馬來西亞經典美食，不少當地人也會選擇Bungkus Kaw Kaw。餐廳在吉隆坡及雪蘭莪等熱門地區也有分店，而且價錢便宜，一個地方便可吃到娘惹糕、豬腸粉、米暹、咖椰吐司等經典小吃，也有椰漿飯、紅咖哩等主食，性價比高且味道正宗！

地址：餐廳分店眾多，店舖位置可瀏覽官方網站



吉隆坡美食【6】海腳人·魚頭米⸺米芝蓮推介足料海鮮粉

海腳人·魚頭米曾獲米芝蓮必比登推介，主打各款海鮮食材製作的美食，如海鮮粉、魚頭米、炸魚餅和海蜇涼拌等，海鮮粉湯底帶有濃濃奶香味，且配菜豐富，有蝦、蟹、蜆、八爪魚等，麵量更是毫不吝嗇！另外魚頭米也是店家招牌名菜！

地址：餐廳分店眾多，店舖位置可瀏覽官方網站



吉隆坡美食【7】Damascus⸺大排長龍的沙威碼專門店

位處吉隆坡市中心的沙威碼專門店Damascus，店舖經常大排長龍。餐廳以中東風格裝修，擺有各式各樣帶有彩繪圖案的器皿和家具，非常有視覺效果，可邊吃邊打卡。推介菜式包括土耳其薄餅、土耳茶茶、沙威碼三文治等，想品嘗正宗中東風味美食的朋友必試！

地址：111, Jln Sultan Ismail, Bukit Bintang, 50250 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 馬來西亞



吉隆坡美食【8】Nadeje⸺千層蛋糕入口即化

來自馬六甲的千層蛋糕專門店Nadeje，堪稱馬來西亞最好吃的千層蛋糕，經典的原味千層蛋糕經常很快便售罄，蛋糕層與層之間的忌廉輕盈綿密，入口即化，而且不會太甜，吃完也不會覺得有負擔！

地址：G-23,25 & 27 Jalan PM4, Plaza Mahkota, Malacca City, 馬來西亞



吉隆坡美食【9】褟記瓦煲雞飯⸺必比登推薦煲仔飯 炭香味十足

曾獲米芝蓮必比登推薦的煲仔飯專門店禤記瓦煲雞飯，是一間逾40年歷史的老字號，也是當地人的平民飯堂，招牌菜式瓦煲雞飯以炭火烹調，米飯夾帶濃濃炭香，還有飯焦！另外胡椒豬肚湯同樣也是熱門菜式之一，值得一試！

地址：OS402, Level 4, Suria, City Centre, 50088 Kuala Lumpur, 馬來西亞／LG 227, Nadeje The Gardens Mall, Lingkaran Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur, 馬來西亞／



吉隆坡美食【10】何九海南茶店⸺打卡60年代舊建築 海南早餐文化體驗

想品嘗馬來西亞的地道早餐，這間何九海南茶店就不能錯過。茶店共有兩層，保留了不少60年代的舊式建築特色，例如南洋風格的磚牆、水彩畫，以及仿照舊新聞報紙設計的餐牌等，在裡面用餐別有一番風味。其中必試的美食是加央吐司、海南茶、咖哩經濟粉、咖哩豬腸粉，可說是體驗海南早餐文化的必吃美食！

地址：1, Jalan Balai Polis, City Centre, 50000 Kuala Lumpur, 馬來西亞



吉隆坡酒店推介

準備到訪吉隆坡的朋友，除了可選擇住在鄰近雙峰塔的地段之外，還可以選擇鄰近地鐵站的地方，更加方便尋覓美食！以下有3間交通方便，且配套完善的吉隆坡酒店推介給大家！

吉隆坡酒店推介【1】吉隆坡市中心帝國公寓（Imperial Lexis Kuala Lumpur）

吉隆坡市中心帝國公寓（Imperial Lexis Kuala Lumpur）於2024年3月全新開幕，地理位置極佳，鄰近城中城水族館、錯覺博物館、雙峰塔等熱門景點，來往康萊站亦僅需4分鐘步程。酒店提供客房及套房，全部房間都配備小露台及私人景觀游泳池，部分房型亦帶有浴缸。房間可以觀看電影，床頭部分亦有充足電源插座。酒店亦附設頂層無邊際泳池、景觀健身室，地標景觀一覽無遺！

吉隆坡市中心帝國公寓（Imperial Lexis Kuala Lumpur）

房價：人均HK$753起（行政泳池房／私人游泳池；包早餐）

地址：15, Jalan Kia Peng, Kuala Lumpur

交通：康萊站步行4分鐘

吉隆坡市中心帝國公寓搶先預訂優惠

吉隆坡酒店推介【2】吉隆坡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Kuala Lumpur）

吉隆坡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Kuala Lumpur）座落於著名的金三角地區，鄰近錯覺博物館、吉隆坡會展中心、阿羅街、成功時代廣場主題樂園等景點，來往地鐵站亦只需步行5分鐘，觀光出行都十分方便。酒店客房設計奢華有格調，全部客房均配備浴缸，浴室更是以華麗的白色雲石打造，非常打卡able！房間設備齊全，有不同規格的電源插座、洗漱用品及迷你吧等。酒店亦附帶室外游泳池、SPA、桑拿、健身室等設施。

吉隆坡麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Kuala Lumpur）

房價：人均HK$466起（豪華特大床房）

地址：168, Jalan Imbi, Kuala Lumpur

交通：武吉免登站步行5分鐘

吉隆坡麗思卡爾頓酒店搶先預訂優惠

吉隆坡酒店推介【3】如瑪酒店（The RuMa Hotel and Residences）

如瑪酒店（The RuMa Hotel and Residences）坐落在吉隆坡金三角地帶，鄰近地鐵站及著名景點雙峯塔、城中城水族館、吉隆坡塔等，附近亦有不少購物中心。酒店獲得Trip.com上的吉隆坡豪華酒店第5名，旅客評價亦相當高。客房新中式的時尚裝修風格別具特色，擁有特大床、景觀浴缸、免費迷你吧、各規格電源插座等，設備齊全。酒店亦附設高層無邊際泳池、健身室、酒吧等，更提供免費私人停車場！

如瑪酒店（The RuMa Hotel and Residences）

房價：人均HK$514起（豪華大床房）

地址：7,Jalan Kia Peng, Kuala Lumpur

交通：康萊站步行7分鐘

如瑪酒店搶先預訂優惠

