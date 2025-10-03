札幌美食10推介｜湯咖哩/壽喜燒/燒肉　一間拉麵當地人推介TOP 1

札幌美食推介2025｜札幌除了可以滑雪、浸溫泉，更有許多必嚐的代表性美食！《香港01》「好食玩飛」整合10大值得一試的札幌美食，除了有湯咖哩、雞白湯拉麵、壽喜燒，更有遊客少、本地人強烈推薦的燉烏冬、傳統爐端燒、飯後聖代等餐廳！即看內文！



札幌美食推介【1】SHO-RIN —— 深夜必食湯咖哩名店！

SHO-RIN是深受當地人歡迎的湯咖哩名店，由於營業到凌晨3時，因此也是深夜必吃美食之一！SHO-RIN主打雞肉、成吉思汗烤羊肉、豬肉湯咖哩，咖哩全部現點現做，可以自由選擇辣度，湯頭也不是濃稠的口感，容易入口。搭配現炸蔬菜及帶有奶香味的薑黃飯，口感十分豐富！

SHO-RIN

地址：北海道札幌市中央區南5條西3-10桂和樓1F

交通：薄野站步行1分鐘



札幌美食推介【2】雞白湯そば燠 —— 本地人強烈推薦TOP 1拉麵！

札幌拉麵是日本三大拉麵之一，除了鹽味及味噌拉麵，雞白湯拉麵近年來也越來越受歡迎，其中「雞白湯そば燠」則為本地人強烈推薦的雞白湯拉麵專賣店。除了經典雞白湯，店內亦有味噌雞白湯、鹽味雞白湯、辣雞白湯等選擇。雞白湯拉麵的拉麵麵條較一般拉麵粗，每一條都掛滿湯汁，搭配以雞骨熬製的濃郁雞白湯底，口感層次更豐富！

雞白湯そば燠

地址：北海道札幌市白石區菊水6條1-1-22

交通：菊水站步行7分鐘



札幌美食推介【3】うどん亭 —— 48年老字號／必食手打燉烏冬！

「うどん亭」創業已經48年，是長久以來受到琴似居民喜愛的名店，由於不是遊客區，餐廳內的食客大多為本地人。餐廳主打手打燉烏冬，上菜是還是冒煙狀態！燉烏冬麵有雞肉蛋花湯底、醬油湯底或咖哩湯底可以選擇，並自由加配天婦羅、玉子、野菜等配菜。餐廳另有提供鍋燒烏冬及冷烏冬，無論夏天還是冬天都可以品嘗到當地的特色烏冬！

うどん亭

地址：北海道札幌市西區琴似3条2丁目1-13 日の出ビル2F

交通：琴似站步行5分鐘



札幌美食推介【4】炉ばた焼ウタリ —— 創業70年／阿伊努族傳統爐端燒

「炉ばた焼ウタリ」創業於昭和29年，是札幌最古老的爐端燒店，店內店外都具有歷史感。餐廳至今仍然維持著阿伊努族傳統的爐端燒製法，在爐邊以木炭火烤製海鮮、蔬菜等食材，每道菜都可以品嘗到食材的新鮮度！店內的招牌是花鯽魚、喜知次、柳葉魚等各類烤魚，以及烤北海道帝王蟹、烤甜蝦。除了燒物外，魚卵蓋飯、鹽辛、刺身也值得推薦！

炉ばた焼ウタリ

地址：北海道札幌市中央區南5條西5丁目1-7

交通：薄野站步行3分鐘



札幌美食推介【5】舌とハラミ 肉猿 —— 超高人氣牛舌專門店！

在Google獲得4.2評分的「舌とハラミ肉猿」是札幌的超人氣燒肉店，主打燒牛舌、海膽及壽司。招牌的牛舌拼盤可以一次品嘗到舌根、舌中、舌尖、舌底的牛舌，每一款都有不同口感及味道，更可以搭配檸檬、香蔥、鹽等多款醬汁及或調味料享用！此外，餐廳另有提供生牛肉壽司、海膽等料理，同樣值得推薦！

舌とハラミ 肉猿

地址：北海道札幌市中央區南五座西4-4-2 京和大廈20號1樓

交通：薄野站步行3分鐘



札幌美食推介【6】世壱屋 —— 最高級生海膽！必食五大海膽拼丼

北海道是日本捕撈海膽量最多的地區，在札幌就能輕鬆吃到來自北海道各地的新鮮海膽！海膽專門店「世壱屋」除了可以品嘗到最高級的生海膽，更有極受歡迎的「五大海膽拼丼」！拼丼內有檜山紫海膽、烤馬糞海膽、壽都紫海膽、馬糞海膽及嘉福紫海膽，每一種都十分鮮甜且肉質結實，海膽控絕對不能錯過！餐廳亦有提供其他海鮮丼飯，值得一試！

世壱屋

地址：北海道札幌市中央區南二条東1-1-5｜北海道札幌市中央區南五座西6-9-3新京和大廈1F

交通：大通站步行4分鐘｜薄野站步行3分鐘



札幌美食推介【7】三光舍壽喜燒 —— 開業108年！代代相傳秘製壽喜燒

三光舍壽喜燒創業於大正六年（1917年），是已經有108年歷史的壽喜燒名店。餐廳的壽喜燒使用代代相傳的獨特秘製味噌，融入壽喜燒醬汁中，有微甜發酵的風味，搭配嚴選的黑毛和牛，口感油潤且帶有柔和的奶香！此外，壽喜燒亦有專人服務，能讓客人專心品嚐美食！餐廳另有提供涮涮鍋、牛排等其他黑毛和牛料理。

三光舍壽喜燒

地址：北海道札幌市中央區南4條西2丁目RECOLTE SAPPORO 2F

交通：薄野站步行3分鐘



札幌美食推介【8】Parfait Shop NANAKAMADOU —— 深夜甜品天堂！

北海道以「飯後聖代」（Parfait）聞名，將冰淇淋與北海道鮮乳、當地水果的結合，搭配咖啡或酒作為一天結尾。坐落於札幌的「Parfait Shop NANAKAMADOU」是札幌人的深夜甜品天堂，餐廳會根據季節而推出不同聖代口味，且均選用日本北海道當地的水果製成，搭配不同層次的配料，味道新鮮、分量十足，而且更非常打卡able！

Parfait Shop NANAKAMADOU

地址：北海道札幌市中央區南4条西5丁目10番地第四藤井大樓2樓

交通：薄野站步行4分鐘



札幌美食推介【9】日晴堂 —— 昭和咖啡店／打卡招牌卡士達布丁！

日晴堂是一家位於狸小路後街的昭和咖啡店及酒吧，在白天提供布丁、司康、可麗餅等午餐與甜點，夜晚則會搖身一變為提供酒精飲品和輕食的酒吧。該店的必食推介包括「招牌北海道卡士達布丁」，帶焦香的焦糖液搭配蘭姆酒漬葡萄乾鮮奶油，味道獨特、口感實在。此外，餐廳的司康及可麗餅也是人氣之選。

日晴堂

地址：北海道札幌市中央區南4條西1丁目13-2 No.5米卡埃爾大樓1樓

交通：薄野站步行5分鐘



札幌美食推介【10】Aube Le Coeur —— 超可愛雪球鳥可麗餅+雪糕！

「Aube Le Coeur」是位於中之島站附近的外帶專用甜點店，主打使用北海道當地食材製作、造型可愛的動物甜點，例如：蛋糕、可麗餅及雪糕等，當中以有「雪球鳥」之稱的長尾山雀造型可麗餅最受歡迎，除了可以打卡留念，可麗餅上更可以放上自己喜歡的小蛋糕，味道及外型都獨一無二！

Aube Le Coeur

地址：北海道札幌市豊平區中の島1條2-2-8

交通：中島公園站步行2分鐘



札幌酒店推介 新開幕／近車站／露天溫泉／人均$217起

札幌酒店推介【1】格蘭貝爾札幌酒店（SAPPORO HOTEL by GRANBELL）

格蘭貝爾札幌酒店（SAPPORO HOTEL by GRANBELL）於2025年全新開幕，坐落於札幌市中心，鄰近札幌市鐘樓、札幌啤酒博物館及札幌站地下步行空間。酒店擁有605間客房，房間均位於高層，採光十足、景觀開揚、設備齊全。酒店同時配備溫泉、桑拿、健身室、餐廳及酒吧等設施。

格蘭貝爾札幌酒店（SAPPORO HOTEL by GRANBELL）

房價：人均HK$375起（大床房）

地址：北海道札幌市東區北6條東2丁目2番2號

交通：札幌站步行11分鐘

札幌酒店推介【2】札幌由緣温泉日式旅館（Onsen Ryokan Yuen Sapporo）

札幌由緣温泉日式旅館（Onsen Ryokan Yuen Sapporo）從大通地鐵站1號出口步行僅需8分鐘即達，位置方便。酒店設有露天浴池套房，還有獨特的拱形天花板設計，可以泡湯同時賞星，在冬天晚上更可以看雪在空中飄！酒店鄰近大通公園和北海道大學，步行僅15分鐘，還有與札幌狸小路商店街僅0.7公里，適合喜愛購物的女生！

札幌由緣温泉日式旅館（Onsen Ryokan Yuen Sapporo）

房價：人均HK$522起（高樓層大床房）

地址：北海道札幌市中央區南9條西5丁目1-1

交通：中島公園站步行約4分鐘

札幌酒店推介【3】薄野格蘭貝拉酒店（Susukino Granbell Hotel）

薄野格蘭貝拉酒店（Susukino Granbell Hotel）於2021年開幕，地理位置優越，鄰近豐川稻荷札幌別院、狸小路商店街、大通公園等景點。酒店配備300間客房，房間均為雙人房房型，帶有乾濕分離浴室、採光窗、床頭電源插座等設備。酒店亦附設健身室、戶外溫泉、大眾浴場、餐廳及酒吧等設施。

薄野格蘭貝拉酒店（Susukino Granbell Hotel）

房價：人均HK$217起（雙床間）

地址：北海道札幌市中央區南5條西2丁目6-2

交通：豐水薄野站步行3分鐘

