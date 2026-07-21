清遠溫泉酒店10間推介｜高評分！新開幕/私人玻璃泳池/人均$282起

撰文：陳映蓉
出版：更新：

清遠溫泉酒店推介2026｜清遠被譽為「中國溫泉之鄉」，清新區和佛岡擁有豐富的天然溫泉資源，非常適合短途旅遊！《香港01》「好食玩飛」整合10間位於清遠的溫泉酒店，不但擁有私人溫泉，還有泳池、燒烤區、水上樂園等設施，人均只需$282起！

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清遠溫泉酒店推介【1】清遠連州溫德姆溫泉度假酒店

清遠連州溫德姆溫泉度假酒店於2025年7月全新開幕，緊鄰「瑤安·瑤鄉洛神谷」AAA級旅遊景區。酒店共有110間客房，絕大部分房間配備私人露天溫泉、露台及半開放式浴室，空間舒適奢華。酒店另設室外無邊際游泳池、多種大眾溫泉、健身室、兒童遊樂場等設施，並提供免費私人停車場。

清遠連州溫德姆溫泉度假酒店
房價：人均HK$327起（高級雙床房；包早餐）
地址：廣東省清遠市連州市瑤安瑤族鄉S346
交通：清遠高鐵站車程56分鐘
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清遠溫泉酒店推介【2】清遠英德積慶裏仙湖溫泉度假酒店

清遠英德積慶裏仙湖溫泉度假酒店於2024年開幕，地處國家4A級積慶裏仙湖旅遊度假區。酒店擁有168間客房，全部均設有私人湖景或山景温泉及大露台，空間寬敞、設備齊全。酒店亦設有廣東版「斯里蘭卡」的萬畝茶園、湖畔無邊際泳池、温泉區、健身室、西餐廳等設施，並提供騎馬、射擊、皮划艇等活動體驗。

清遠英德積慶裏仙湖溫泉度假酒店
房價：人均HK$396起（湖畔園景雙床房）
地址：橫石塘鎮積慶裏仙湖旅遊度假區同心島東南方向100米
交通：英德西站車程39分鐘
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清遠溫泉酒店推介【3】清遠安野.佩樂温泉民宿

清遠安野.佩樂温泉民宿於2024年開幕，坐落於清遠歷史溫泉名鎮三坑，鄰近河中温泉及三坑温泉花海。民宿僅提供21間客房，房間設計簡約舒適，均配備私人景觀溫泉，可以盡情打卡！部分房間另設有榻榻米和室及戶外庭園。民宿同時設有室外游泳池、燒烤區、兒童俱樂部、餐廳等設施。

清遠安野.佩樂温泉民宿
房價：人均HK$335起（全景觀温泉泡池雙床房｜私人溫泉；包早餐）
地址：清遠市清新區三坑鎮布坑崗邊一村93號
交通：飛霞站車程39分鐘
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清遠溫泉酒店推介【4】清遠新世界酒店

清遠新世界酒店是瑰麗集團旗下奢華酒店，由日本團隊打造日本傳統露地風格與未來村落的建築，擁有217間客房。房內配有景觀浴缸、露台、半開放浴室及寬敞起居室，木系元素設計完美融入大自然，環境舒適。酒店亦擁有日本認證的弱鹼性溫泉，提供多個外溫泉池、兒童俱樂部、健身室、泳池、餐廳等設施，並提供桌球、射箭、網球等娛樂活動。

清遠新世界酒店
房價：人均HK$512起（豪華大床房）
地址：清遠市清新區三坑鎮新麗路1號
交通：飛霞站車程35分鐘
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清遠溫泉酒店推介【5】清遠三禾稻裏溫泉度假村

清遠三禾稻裏溫泉度假村於2023年開幕，由民國時期的村落三和村老宅並融入現代設計改建而成，曾獲多個設計獎項！酒店擁有42間客房，均配備小庭園或露台，部分房型亦配備私人露天溫泉，環境寧靜舒適。酒店引用天然的弱鹼性溫泉泉眼，提供多種溫泉池、公共浴池、室外游泳池、兒童遊樂場、健身室、餐廳及停車場等設施。

清遠三禾稻裏溫泉度假村
房價：人均HK$589起（園景大床房；包早餐）
地址：清遠市清新區三坑鎮安慶村委員會三禾村15棟
交通：飛霞站車程34分鐘
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清遠溫泉酒店推介【6】清遠·河中溫泉VLOG酒店

清遠·河中溫泉VLOG酒店於2022年開幕，坐落於國家4A級旅遊景區，鄰近河中温泉及三坑温泉花海。酒店擁有52間客房，房間均配備私人溫泉、戶外平台、免費迷你吧等設施，部分別墅房型更帶有私人戶外玻璃泳池，非常奢華！酒店同時設有室外游泳池、露天溫泉池、餐廳及酒吧等設施。酒店建築更採用摩洛哥的異域風情設計，非常適合打卡！

清遠·河中溫泉VLOG酒店
房價：人均HK$575起（森林墅·園景大床房｜私人溫泉；包早餐）
地址：清遠市清新區三坑鎮泉谷路2號
交通：飛霞站車程34分鐘
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清遠溫泉酒店推介【7】清遠熹樂谷温泉度假酒店

清遠熹樂谷温泉度假酒店於2015年開幕，鄰近星球無動力樂園及熹樂谷水世界。酒店擁有多達1,000間客房，設計帶有度假風情，配備超大景觀露台及獨立温泉泡池，別墅房型另設私人花園，親子主題房型則設有兒童玩具及設施。酒店另提供室外無邊際玻璃游泳池、大型溫泉區、球場、健身室、餐廳等設施。

清遠熹樂谷温泉度假酒店
房價：人均HK$495起（悦泉苑區-悦泉苑高級雙床房｜私人溫泉；包早餐）
地址：佛岡湯塘鎮熹樂谷温泉度假區熹谷路28號
交通：洲心站車程53分鐘
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清遠溫泉酒店推介【8】清遠水上雲朵酒店

清遠水上雲朵酒店於2025年開幕，坐落於三坑鎮近郊、佔地約426畝。酒店擁有124間種客房與別墅，提供多種房型，房間均配備獨立溫泉泡池及寬敞的大露台，別墅房型更配備私人游泳池、客廳及花園，可容納多達6人入住！酒店同時配備森林泳池、滑草場、小童遊樂區、溫泉、篝火與燒烤區等，帳篷營地、觀景吧及動物互動樂園等設施將陸續開放。

清遠水上雲朵酒店
房價：人均HK$593起（雲隱景觀房｜私人溫泉；包早餐）
地址：清遠市清新區三坑鎮布坑村委會坑頭村四村自編2
交通：清城站車程57分鐘
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清遠溫泉酒店推介【9】英德巧克力王國酒店

英德巧克力王國酒店於2020年開幕，坐落於奧園巧克力王國內，鄰近奧園巧克力王國、泉林水世界和茶與巧克力莊園等景區。酒店共有301間客房，均配備寬敞露台、半開放浴室及浴缸。酒店另設有戶外溫泉、室內游泳池、小童樂園、健身中心、2間餐廳等設施。

英德巧克力王國酒店
房價：人均HK$309起（豪華大床房；包早餐）
地址：英紅鎮奧園大道1號
交通：英德西站車程38分鐘
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清遠溫泉酒店推介【10】清遠佛岡特蘭諾温泉度假酒店

清遠佛岡特蘭諾温泉度假酒店位於佛岡湯塘黃花湖，附近環境清幽寧靜。酒店於2021年開幕，擁有14間客房，大部分房型設有巨幕投影儀、露台、景觀露台及私人温泉。酒店同時設有室外游泳池、温泉泡池、室內KTV、桑拿房、炭火燒烤、健身設施等設施，並設有免費私人停車場。

清遠佛岡特蘭諾温泉度假酒店
房價：人均HK$282起（雙床房·慕雲觀山；包早餐）
地址：清遠市佛岡縣湯塘鎮黃花湖船屋別墅
交通：洲心站車程51分鐘
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