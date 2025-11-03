飛機座位怎麼選？專家警告勿選1個位　集3大缺點！選錯隨時遲落機

飛機座位怎麼選｜飛機座位視野｜搭飛機本應是件開心事，但只要做錯決定、揀錯位便會變成一場煎熬！其中一排都被4位旅遊專家公認為「死亡陷阱」！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了這一排的3大缺點，並教你如何避開這些最差的位置，即看下文啦！



飛機座位｜專家怎樣說？

搭飛機前，揀座位是尤其重要的一步！綜合多位旅遊達人，分別有機場接送平台Transfeero專家Andrea Platania、英國旅遊公司Thomas Cook Holidays數位總監Nicholas Smith、旅遊部落Izzy Nicholls以及行李寄存公司 Stasher 的執行長 Jacob Wedderburn-Day的意見，他們都一致認為尾位是最「伏」！

旅遊專家們都一致認為尾位是最「伏」！（AI生成圖）

飛機座位｜又嘈又晃？

專家們指尾位區域噪音大、晃動感強，而且還緊鄰廁所與廚房，他們建議如果尋求寧靜、平穩飛行體驗的旅客應該避開尾位啦！

飛機座位｜遲遲先有餐嚟？

在傳統的服務流程中，經濟艙會從前排開始向後發餐，所以坐在機尾的乘客確實會比較晚拿到飛機餐。不過如果是乘坐大型客機的經濟艙，有時會分成兩組發餐，一組從前段往後發，另一組從後段往前發。如果堅持坐機尾的大家，就要注意你所乘坐的客機是什麼型號了！

飛機座位｜最後先落機？

在絕大多數情況下，乘客是從最靠近艙門的座位開始，即是由前排至後排依序下機，而機尾座位距離艙門出口最遠，因此需要等候前方所有乘客離開後才能移動。專家們建議如果需要快速轉機、想爭取時間離開機艙的旅客，則要避開這座位啦！

坐機尾最後先有得落機？（《衝上雲霄》劇照）

除了不要選機尾位置之外，《香港01》好食玩飛記者還整理了7大選位小技巧，只要掌握這些小技巧，便能讓飛行體驗大大加分！即看專家警告7禁忌 千萬不要坐頭排 隨時被疲勞轟炸！

飛機座位｜經濟艙什麼位置最好坐？內行點名1座位

那麼大家可能會問，究竟機位應該選哪裡？根據《Forbes》報道，Podcast節目「Sleep Science Today」的主持人Andrew Colsky建議，搭機想要睡覺的旅客最好選擇靠窗的座位，同時也要注意沒有坐在靠近廁所的位置。

雖然選位可能需要額外支付費用，但這樣一來，不僅能讓旅客在航程睡覺時，將頭倚靠在牆，也能根據適合睡眠的光線來調整窗簾。

（全文完）