新宿商場8大推介｜LUMINE/伊勢丹/高島屋　日本百貨退稅+95折攻略

新宿商場推介2026｜去得東京旅行當然一定要有新宿逛街行程！但新宿百貨公司林立，花一日時間都未必行得曬！《香港01》「好食玩飛」整合新宿8大重點商場詳情，一文看清邊個商場適合你行！



新宿商場推介【1】NEWoMan 新宿

NEWoMan 新宿是位於新宿車站南口的地標商場，主打成熟、高質感的風格，適合喜歡小眾設計師品牌或追求生活品味的旅客。商場樓高7層，2至4樓分別有MAISON KITSUNE、CHANEL Beauty Bar、CONVERSE TOKYO、URBAN RESEARCH、Plage等必逛品牌，而且更可以在商場直接退稅，十分方便！

餐飲方面，除了有超人氣的Blue Bottle Coffee及Bakery & Restaurant SAWAMURA，商場的6樓「ROSEMARY'S TOKYO」更是女生們必打卡餐廳，絕美的空中花園露台搭配精緻的意大利料理，可以盡情享受美好時光！

NEWoMan 新宿

營業時間：11:00 – 20:30（平日）；11:00 – 21:00（周末及假日）

地址：東京都新宿區新宿4-1-6

交通：JR新宿站步行1分鐘

退稅櫃台位置：4／F



新宿商場推介【2】LUMINE EST

LUMINE EST擁有超過250家商店，生活用品、時尚服飾、咖啡店、餐廳等都一應俱全，是年輕潮流時尚與美食的旅客絕對不能錯過的百貨聖地！商場內有年輕人最愛的BEAMS、LOWRYS FARM、WEGO、STUSSY、Onitsuka Tiger等品牌，無論男女都一定可以買到心頭好，仲可以退稅！

逛累了可以選擇人氣下午茶HARBS、BAKE；日式燒烤YAKINIKU Boucherie及和風定食WIRED CHAYA等，有超多餐廳任你選擇！

LUMINE EST

營業時間：11:00 – 22:00（平日）；10:30 – 22:00（周末及假日）

地址：東京都新宿區新宿3丁目38-1

交通：東京Metro新宿三丁目站A4出口步行1分鐘

退稅櫃台位置：6／F



新宿商場推介【3】LUMINE 1

LUMINE 1位於新宿車站旁，是一家以30至35歲「成熟都會女子」為主要客群的時尚百貨，主打高品質服飾品牌、精緻美妝及雜貨，是上班族必去的商場之一！當中包括大人系時尚與選物店TOMORROWLAND、UNITED ARROWS、Aesop、Demi-Luxe BEAMS等，雖然商品單價較高，但退稅後價格與香港買衣服的價差不大。

美食及餐廳方面，可以選擇B2樓層的AFURI柚子鹽拉麵、だし茶漬け えん的茶泡飯、法式麵包與甜點等快速輕食；如果想坐下來慢慢享用，日式定食的「大かまど飯 寅福」、泰式料理Mango Tree Cafe等。

LUMINE 1

營業時間：11:00 – 22:00（平日）；10:30 – 22:00（周末及假日）

地址：東京都新宿區西新宿1-1-5

交通：JR新宿站步行1分鐘

退稅櫃台位置：5／F



新宿商場推介【4】LUMINE 2

LUMINE 2引進了許多在國際上具有高知名度，且深受日本人喜愛的品牌，是主打潮流、時尚風格的商場，更是不少日本人日常消遣的好去處！LUMINE 2的人氣商店包括近期爆紅的芭蕾舞鞋品牌「Le Talon GRISE」、中價位首飾品牌「TEN」、國際知名女裝名牌「SNIDEL」等。大部分品牌集中在2樓，與退稅櫃台同層，這樣逛街就更方便！

除了服飾美妝及生活雜貨，LUMINE 2更擁有號稱最強的美食戰區，包括人氣比利時鬆餅「MR.waffle」、濃湯專賣店「Soup Stock Tokyo」、法式貴婦下午茶「RITUEL Cafe」等，琳瑯滿目任君選擇！

LUMINE 2

營業時間：11:00 – 22:00（平日）；10:30 – 22:00（周末及假日）

地址：東京新宿區新宿3-38-2

交通：JR新宿站步行1分鐘

退稅櫃台位置：2／F



新宿商場推介【5】新宿高島屋

新宿高島屋是日本數一數二的高級百貨公司，有SK-II、CLARINS、CHANEL等超過30個專櫃化妝品；LV、Tiffany & Co.GUCCI、等奢侈品品牌；日本趣味雜貨及伴手禮東急Hands等，更可以歎到老字號手打蕎麥麵「小松庵總本家」的人氣「鴨蒸籠」及奢華料理「京料理福祿壽」的經典菜色國產牛石燒套餐！

港人到新宿高島屋購屋除了享有匯率差價外，商場更提供外國旅客限定的95折購物優惠，旅客需憑護照到11樓免稅櫃台領取「Takashimaya Shopper's Card」，並在指定櫃位消費滿3,000日元即可享95折！

新宿高島屋

營業時間：10:30 - 19:30

地址：東京都澀谷區千肽谷5-24-2

交通：JR新宿站步行1分鐘

退稅櫃台位置：11／F



新宿商場推介【6】新宿丸井

新宿丸井亦稱為OIOI，分為本館、ANNEX、MEN合共三館，提供年輕流行服飾、居家雜貨、動漫周邊和男性服飾。其中ANNEX館有哥斯拉商店、知名公仔模型二手店「駿河屋」、百元商店「Seria」等。

本館則以女性服飾及生活用品為主，例如有日本著名包包品牌「Samantha Thavasa」、Lululemon、《海賊王》全新官方旗艦店等；至於MEN館則有Porter、Paul Smith等男士品牌。

新宿丸井

營業時間：11:00 - 20:00

地址：東京新宿區新宿3-30-13（本館）；東京都新宿區新宿 3-1-26（ANNEX）；東京都新宿區新宿 5-16-4（MEN）

交通：JR新宿站步行5分鐘

退稅櫃台位置： 1／F；8／F



新宿商場推介【7】新宿伊勢丹

新宿伊勢丹分為「本館」以及「男士館」，其中本館的女裝部分為奢華女裝、摩登女裝、潮流女裝共3層，美妝及香水的樓層更是日本最大的規模！伊勢丹不時會有限定的色號、限定販賣或復刻跟先行販賣的專櫃品牌美妝，愛美的女士們絕對不能錯過！

新宿伊勢丹內亦有許多日式料理餐廳，老字號鰻魚料理、人氣蕎麥麵店、懷石料理等都有得食！外國觀光客更可攜帶護照到免稅服務台領取95折優惠貴賓卡！

新宿伊勢丹

營業時間：10:00 – 20:00

地址：東京都新宿區新宿3丁目14-1

交通：東京Metro新宿三丁目站步行1分鐘

退稅櫃台位置： 6／F



新宿商場推介【8】京王百貨店新宿店

從新宿車站出站便可直達的新宿京王百貨，雲集各類時裝、伴手禮、化妝品及人氣餐廳，還有不少日本老牌和名店，喜歡吃日本零食的，相信對久世福商店並不陌生，在這裡也可找得到。

百貨公司樓高8層，還設有中地階層及地下一樓，甚至有專為外國旅客服務的免稅專櫃，遊客只要出示護照後，就可以獲得5%紙本折扣優惠券，在這裡可盡情安心購買，還可考慮到底層購買送禮一流的ISHIYA G菓子伴手禮，是來東京必逛的百貨公司！

京王百貨店新宿店

營業時間：10:00 – 20:00

地址：東京都新宿區西新宿1-1-4

交通：JR新宿站步行1分鐘

退稅櫃台位置： 2／F



