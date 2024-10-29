新宿格拉斯麗哥斯拉酒店　哥斯拉主題房/零距離燈光秀/送獨家周邊

格拉斯麗新宿酒店是位於歌舞伎町中心的四星級酒店，因為酒店的巨型哥斯拉擺設而成為新宿區受歡迎的酒店之一！《香港01》「好食玩飛」頻道整合格拉斯麗新宿酒店與哥斯拉打卡的入住全攻略！人均$439起！



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格拉斯麗新宿酒店 1比1哥斯拉模型景觀客房

格拉斯麗新宿酒店於2015年開幕，坐落在新宿最熱鬧、最繁華的歌舞伎町中心，鄰近新宿黃金街、東急歌舞伎町TOWER、Bic camera、花園神社等景點，距離JR新宿站及西武新宿站分別5分鐘及3分鐘步程，觀光及交通都十分方便！酒店內更擺放了一個12米高的哥斯拉頭部模型！

格拉斯麗新宿酒店設置了12米高的巨型哥斯拉頭部模型（圖片來源：格拉斯麗新宿酒店）

格拉斯麗新宿酒店樓高30層，擁有970間客房，分為單人、雙人及三人房房型。酒店房間採用現代日式設計，均配備乾濕分離浴室及浴缸、小型床、空調及暖氣、床頭電源插座及燈光控制等設施，設備齊全。

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哥斯拉主題客房 入住即送限定周邊商品

酒店除了有6間「哥斯拉景觀客房」外，在30樓的哥斯拉樓層更有一間隱藏版的「哥斯拉主題客房」！在哥斯拉樓層中，從電梯至走廊一路延伸都佈滿了哥斯拉自1954年誕生開始的電影海報編年史及裝飾，在該樓層的房內更可以看到1:1巨型哥斯拉頭部模型景觀！

至於「哥斯拉主題客房」則是雙床房，規格與普通客房無異，但一進門便有一整隻哥斯拉歡迎你，地板及牆壁鋪上了俯視感的東京城景，非常立體！睡房及浴室的牆壁上更掛滿了歷代哥斯拉電影的海報及場景，亦可以與終結第一代哥吉拉的武器「氧氣破壞裝置」打卡，超多細節！

此外，床頭部分飾有1:1的哥吉拉右手，更有一個特別的按鈕，按了之後電視上會開始報導哥斯拉入侵東京的新聞，房內的燈光更會因應報導而改變，床會伴隨吼叫聲震動，互動性及臨場感十足！入住哥斯拉主題客房更可獲得一份哥斯拉與格拉斯麗酒店聯名的限定周邊商品以及客製紀念金幣，在退房後亦會將印有哥斯拉圖案的房卡送給訪客作為紀念！

哥斯拉與格拉斯麗酒店聯名限定周邊商品（圖片來源：格拉斯麗新宿酒店）

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晚上限定哥斯拉燈光秀 哥斯拉主題商店

「哥斯拉主題客房」僅在官網開放預訂，而且非常搶手，不過即使預訂不了哥斯拉主題客房亦不要緊，因為酒店各處都可以看到哥斯拉來過的痕跡！從酒店入口抵達8樓大堂，即可看到超大的哥斯拉與城市佈景模型，大堂亦展示了過去的電影海報、哥斯拉主題商店、哥斯拉主題餐點等，全部都超打卡able！

此外，酒店內的1:1哥斯拉頭部模型亦會在指定時間開放予住客拍照，更會在中午12時至晚上8時期間，每1小時噴煙及發出雷射光，在晚上更會有燈光秀，聲光效果超震撼！哥斯拉迷必訪！

格拉斯麗新宿酒店哥斯拉燈光秀（圖片來源：格拉斯麗新宿酒店）

格拉斯麗新宿酒店（Hotel Gracery Shinjuku）

房價：人均HK$435起（標準雙人房）

地址：新宿區歌舞伎町1-19-1

交通：JR線新宿站東口步行5分鐘；西武新宿線西武新宿站步行3分鐘

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