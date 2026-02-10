Debit Card扣賬卡9張比較　海外簽賬$0手續費+8%回贈｜附申請推薦

Debit Card扣賬卡比較｜準備去旅行或經常上外國網站網購？又不想被銀行收取高昂匯率差價，就必備一張「多貨幣扣賬卡」！這類卡的最大優勢，是可以隨時在手機App趁低位兌換外幣、鎖定匯率，海外簽賬時直接扣除戶口內的外幣餘額，真正做到0%外幣交易手續費！《香港01》好食玩飛頻道為大家嚴選香港9張最強多貨幣扣賬卡，部份申請門檻極低，有張更限時推廣高達8%現金回贈、簽賬任何貨幣都免手續費！即睇哪張是你的旅行慳錢神器！



Debit Card是什麼？有什麼好處？其實Debit Card又稱為扣賬卡，簽賬時會直接從銀行戶口扣除金額，好處用完即止，無需承擔債務。（unsplash）

多貨幣扣賬卡推介【1】星展DBS —— 支援14種貨幣／高達8%現金回贈／免外幣手續費

DBS星展銀聯鑽石扣賬卡是香港現時唯一一張銀聯的多貨幣扣賬卡，支援多達14種貨幣可供選擇，當中更支援丹麥克朗、挪威克朗、瑞典克朗，但不支援泰銖。由於本身是銀聯系統的關係，即使簽賬的外幣非以上14種支援貨幣，亦不會加收手續費，不過要留意銀聯的匯率一般會比Mastercard遜色。

新客戶除了可解鎖任務（包括申請卡、確認卡、把卡添加到Apple Wallet等等）可獲得豐富的迎新禮遇外，簽賬更可享高達8%現金回贈。而且銀聯鑽石卡消費滿指定金額，更可獲高達2張LoungeKey使用通行證優惠，​使用全球1,600+機場或中國高鐵貴賓室。

14種貨幣包括：港元、人民幣、美元、日圓、新加坡元、英鎊、歐元、澳元、加拿大元、瑞士法郎、紐西蘭元、丹麥克朗、挪威克朗、瑞典克朗。

迎新及環球消費獎賞

推廣期：即日起2026年3月31日



多貨幣扣賬卡推介【2】滙豐銀行 —— 支援12種貨幣／0.4%簽賬回贈／可申請附屬卡

滙豐Mastercard扣賬卡是香港市面上較早期推出的多貨幣扣賬卡，支援12種貨幣，而且所有合資格簽賬免收外幣交易費之餘，更可享0.4％現金回贈，亦可免手續費於全球滙豐自動櫃員機提取現金。滙豐綜合理財戶口客戶（滙豐卓越或滙豐One戶口）可以在HSBC HK App申請扣賬卡，亦可以為親友申請最多6張附屬扣賬卡。

12種貨幣包括：港元、人民幣、美元、日圓、泰銖、新加坡元、英鎊、歐元、澳元、加拿大元、瑞士法郎、紐西蘭元。

多貨幣扣賬卡推介【3】花旗銀行Citibank —— 支援12種貨幣／0.5%簽賬回贈／限時10%現金回贈

Citibank同樣是香港市場上較早期推出多貨幣扣賬服務的銀行，所有持有Citibank Mastercard扣賬卡或Citibank Cirrus®提款卡客戶，都可以使用Citibank Global Wallet的服務，進行12種貨幣簽賬交易。

扣賬卡支援Apple Pay®、Samsung Pay等電子錢包，方便客戶以手機付款。而且所有簽賬都可享0.5%回贈，現時憑Citibank Mastercard扣賬卡進行Citibank Global Wallet外幣消費更可享高達10%回贈，最高可獲$2,500現金回贈！

12種貨幣包括：港元、人民幣、美元、日圓、泰銖、新加坡元、英鎊、歐元、澳元、加拿大元、瑞士法郎、紐西蘭元。

Citibank Global Wallet外幣消費高達10%現金回贈

推廣期：即日起至2026年3月31日



多貨幣扣賬卡推介【4】中銀香港 —— 支援12種貨幣／0.5%簽賬回贈／可申請附屬卡

中銀Mastercard扣賬卡支援12種貨幣，只需連結外匯寶賬戶，便可直接於本地/海外消費及提款，更可綁定電子錢包消費。如果是私人財富、中銀理財、智盈理財的客戶，更可享兌換外幣優惠。最高可以申請4張附屬卡，申請年齡低至11歲起。

12種貨幣包括：港元、人民幣、美元、日圓、泰銖、新加坡元、英鎊、歐元、澳元、加拿大元、瑞士法郎、紐西蘭元。

私人財富客戶高達1%無上限現金回贈

推廣期：即日起至2026年3月31日



多貨幣扣賬卡推介【5】恒生銀行 —— 支援12種貨幣／高達0.5%簽賬回贈／獨家支援南非蘭特／可申請附屬卡

恒生多貨幣Mastercard扣賬卡支援12種貨幣，更是香港目前唯一一張支援南非蘭特的多貨幣扣賬卡，兼且配備泰銖，去泰國都可以用！而且簽賬更可享高達0.5%簽賬回贈（優越理財客戶可享0.5%；優進理財客戶可享0.4%）。不過申請資格需擁有恒生單名優進理財、優越理財和優越私人理財戶口，不過附屬扣賬卡就無需持有恒生戶口都可以申請（需年滿12歲或以上，持有香港身份證或護照），最多可以申請6張附屬扣賬卡與親友一同使用。

12種貨幣包括：港元、人民幣、美元、日圓、泰銖、英鎊、歐元、澳元、加拿大元、瑞士法郎、紐西蘭元、南非蘭特。

多貨幣扣賬卡推介【6】渣打銀行 —— 支援11種貨幣／0.5%現金回贈

渣打多貨幣Mastercard扣賬卡支援11種貨幣，不支援泰銖。可以預先透過SCMobile App兌換外幣，扣賬卡的提款及消費會直接從外幣戶口扣除。所有簽賬都可享0.5%基本現金回贈。

11種貨幣包括：港元、人民幣、美元、日圓、新加坡元、英鎊、歐元、澳元、加拿大元、瑞士法郎、紐西蘭元。

多貨幣扣賬卡推介【7】大新銀行 —— 支援11種貨幣／0.5%現金回贈

大新多貨幣 Mastercard扣賬卡支援11種貨幣，當中缺少泰銖，如果去泰國的朋友就要留意。除了可以擁有指定貨幣消費免手續費、無扣賬卡年費、無本地及海外提款手續費外，更支援 Apple Pay及 Google Pay手機錢包簽賬。利用扣賬卡簽賬更可擁有基本0.6%現金回贈，而VIP銀行服務及優易理財客戶首3個月可享迎新優惠，高達1.3%現金回贈。

11種貨幣包括：港元、人民幣、美元、日圓、新加坡元、英鎊、歐元、澳元、加拿大元、瑞士法郎、紐西蘭元。

多貨幣扣賬卡推介【8】中信銀行 —— 支援10種貨幣／0.2%簽賬回贈／兌換外幣及定期優惠

中信銀行(國際)多幣扣賬卡屬Mastercard扣賬卡，支援10種貨幣，缺少瑞郎、泰銖兩款較熱門的旅遊貨幣。憑卡可於全球中信銀行(國際)、JETCO 和 Mastercard網絡自動櫃員機免手續費提取現金，而所有合資格消費可獲得無上限0.2%的現金回贈，雖然消費的現金回贈不高，不過inMotion的外幣兌換及定期均有回贈優惠。

10種貨幣包括：港元、人民幣、美元、日圓、新加坡元、英鎊、歐元、澳元、加拿大元、紐西蘭元。

多貨幣扣賬卡推介【9】東亞 —— 支援11種貨幣／0.5%現金回贈／限時抽機票

東亞Mastercard扣賬卡支援11種貨幣，而且更支援支付寶手機錢包，但不支援 Apple Pay / Google Pay 的手機錢包。簽賬回贈有2種可供選擇，預設有0.5%無上限現金回贈，如果是信用卡用戶，就可以更改選擇為HK$1=1獎分，換取禮品或里數。現時申請，迎新更有高達$220現金回贈或48,000獎分，完成指定迎新任務可獲更加碼限時賞，包括免費享用環亞機場貴賓室服務1次及參加雙人東京來回機票大抽獎！

11種貨幣包括：港元、人民幣、美元、日圓、新加坡元、英鎊、歐元、澳元、加拿大元、瑞士法郎、紐西蘭元。

東亞Mastercard扣賬卡推廣活動

推廣期：即日起至2026年4月30日



使用多貨幣扣賬卡3大須知

【1】申請門檻：先開戶，後開卡

大部份多貨幣扣賬卡並非獨立申請，必須先擁有該銀行的綜合存款戶口（Integrated Account），並已開通外幣儲蓄服務，才可申請及連結扣賬卡。

【2】交易陷阱：餘額不足會「硬食」匯率

交易前請確保外幣戶口內有充足餘額，否則將會從港幣賬戶即時兌換整筆購物交易或現金提款金額。

例子如購買10,000日圓商品，但戶口只有9,000日圓。

系統不會只扣除差額，而是會將整筆交易（10,000日圓）由港幣戶口直接兌換扣數，將無法享受預先鎖定的靚匯率。同時間，大部份銀行更會即時加收1.95%外幣交易手續費（FCC）。

【3】 收費注意：非支援貨幣收 1.95%

如在非支援貨幣的國家簽賬 (例如韓圜、台幣)，銀行會按該卡卡種（如Mastercard或銀聯）匯率折算，並加收 1.95% 外幣交易手續費（FCC），變相更貴！

如果扣賬卡不支援該貨幣，建議改用 高回贈旅行信用卡，賺取現金回贈抵銷手續費。

🔗 詳情可參考：旅遊信用卡11大比較｜免費入貴賓室／海外簽免手續費

