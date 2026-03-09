清遠美食推介10大｜必試桑拿雞+荔枝柴燒鵝！這間陶窯雞皮脆如紙

清遠美食推介｜有「廣州後花園」之稱的清遠，不但景色秀麗，而且美食繁多，其中以「清遠雞」最為聞名，有桑拿雞、窯烤雞... ...各式雞的美食，另外還有荔枝柴燒鵝、農家菜等清遠名物。《香港01》好食玩飛頻道為大家推介10大清遠美食，讓大家前往清遠覓食時更方便！



清遠美食推介【1】大燚果木燒鵝——陳皮果木烤製燒鵝

大燚果木燒是當地人熟知的老店，餐廳採用清遠烏鬃鵝製作燒鵝，其肉質鮮美、皮下脂肪適中，做到肥而不膩、皮脆肉香，且充滿肉汁的特色。而廚師亦以陳皮果木烤製燒鵝，讓鵝肉帶有獨特的焦香，再搭配秘製燒鵝汁，非常惹味！另外，餐廳的化皮五花燒腩，皮脆肉香，同樣值得一試！

大燚果木燒鵝

地址：清遠區北江四路1號文塔寮

交通：由清遠站出發，搭乘的士約30分鐘便可到達

人均價格：¥62



清遠美食推介【2】陽山冬瓜雞——冬瓜燉雞湯底勁鮮甜

陽山冬瓜雞主打以冬瓜盅燉煮的雞煲，湯底相當足料，有薏米、茨實、紅棗、杞子、瑤柱等，再配以清遠馳名的走地雞，皮脆肉實，味道鮮甜，還夾帶冬瓜的清爽感。而冬瓜雞煲更是即叫即煮，且燉煮冬瓜盅的湯底更可用作「打邊爐」，人均都只是¥48左右，非常抵食！

陽山冬瓜雞

地址：清遠市濱江路新城東4號區24棟金貴苑首層B

交通：由清遠站出發，搭乘的士約25分鐘便可到達

人均價格：¥48



清遠美食推介【3】品味園山庄——主打農家菜／沙薑雞、碌鵝必試

清遠農家菜也是非常受歡迎的菜系，特色是強調食材的原味道，主打「清淡中帶鮮香」，當地有不少農家菜菜館，其中品味園山庄便是數一數二的餐廳。招牌菜式包括沙薑雞、碌鵝、紅蔥頭蒸腐竹等。沙薑雞雞肉緊實，雞皮爽脆，而碌鵝亦肥而不膩。

品味園山庄

地址：清遠市清城區269省道沙溪管理區定安肉菜市場旁邊

交通：由清遠站出發，搭乘的士約30分鐘便可到達

人均價格：¥52



清遠美食推介【4】湖邊邊媽媽的菜——湖邊看日落／招牌柴火炒雞必吃

湖邊邊媽媽的菜位於紅樹林公園內，環境寫意，在湖邊還可以看到日落。而餐廳的招牌菜有柴火炒雞、老娘叉燒、養生豆腐、豆角紫蘇茄子等粵菜，其中柴火炒雞的雞肉經柴火烹煮後，具有濃郁的炭燻香氣，雞肉緊實有嚼勁，味道醇厚入味！

湖邊邊媽媽的菜•清遠雞•家宴

地址：清城區鳳翔大道鳳凰村82號（紅樹林公園內）

交通：由清遠站出發，搭乘的士約20分鐘便可到達

人均價格：¥60



清遠美食推介【5】超燃一品燒·圍爐土窯烤雞——著名老字號／陶窯高溫燜烤／皮脆如薄紙

小紅書網民不時推介的清遠網紅餐廳超燃一品燒·圍爐土窯烤雞，是當地的老字號，其招牌的窯烤雞以柴火與陶窯高溫燜烤，讓全雞受熱均勻，成品色澤金黃，皮脆如薄紙，還夾帶濃郁炭香，非常惹味。另外餐廳還有客家生燜豆腐、炸魚塊也是推介菜式。

超燃一品燒·圍爐土窯烤雞

地址：清遠市清城4號區濱江路富華大廈B幢1層101號／清城區峽江西路北／清遠區東城大道

交通：以上分店由清遠站出發，搭乘的士約20分鐘便可到達

人均價格：¥47



清遠美食推介【6】竹園牛庄——主打桑拿牛／現切牛肉超鮮嫩

清遠除了著名的桑拿雞，還有一間餐廳主打桑拿牛，同樣備受當地人熱捧。餐廳的現切牛肉，同樣以桑拿雞的製法烹調。牛肉放在竹匾上蒸兩分鐘就可開吃，肉質鮮嫩多汁，吃完還可品嘗濃湯，相當滿足！

竹園牛庄

地址：清遠市清城區東城街道白石塘村2巷4號

交通：清遠站出發，搭乘的士約30分鐘到達

人均價格：¥56



清遠美食推介【7】鴿皇餐廳——16年老字號／必試爆汁燒乳鴿

去清遠除了吃雞之外，鴿亦是必吃的美食。鴿皇餐廳是當地16年的老字號，主打不同烹調方式的燒乳鴿，例如沙薑啫乳鴿、紅燒乳鴿、鴿子煲等，紅燒乳鴿一口咬下去便會爆汁，非常Juicy！而鴿子煲的湯亦十分有質素，乳鴿經燉煮後，肉質軟糯可口，又是另一種美味。餐廳另外還有臘味煲仔飯，同樣是招牌菜。

鴿皇餐廳

地址：清遠市清城區東城大道68號東方明珠花園1樓門面

交通：東城大道與海逸路交叉口，步行約3分鐘

人均價格：¥65



清遠美食推介【8】村長土雞大飯堂——馳名農家菜／每日新鮮水庫運送大頭魚

村長土雞大飯堂是清遠馳名的農家菜餐廳，已紮根在當地二十多年。餐廳的招牌菜包括瓦煲啫土雞、清蒸筆架山瘦身魚、北江河鮮等，其中清蒸筆架山瘦身魚採用每日新鮮從水庫運送的大頭魚（鱅魚），其肉質細嫩無腥味，清蒸後鮮味更為突出，值得一試！

村長土雞大飯堂

地址：清遠市清城區龍塘鎮銀盞大道東A6商業樓1層

交通：地鐵磁浮旅遊專線湖蝶灣站出入口，步行約8分鐘

人均價格：¥32



清遠美食推介【9】馬記廣式茶點——早餐店食品¥3起／燉湯一律¥9.9

馬記廣式茶點是當地著名的早茶店，每逢假日便會大排長龍。餐廳價格親民，單品食物約¥3-8不等，人均不到¥30便能吃到飽。餐廳的招牌燉湯一律¥9.9，有花膠瑤柱土雞湯、老椰子燉雞湯、牛鞭湯等選擇，另外亦有手工蝦餃皇、金銀蒜蒸排骨、紫菜卷等點心。

馬記廣式茶點

地址：清遠市清城區沿江路九座首層西北第三卡（清遠特色早餐茶點小吃）

交通：清遠站出發，搭乘的士約30分鐘到達。

人均價格：¥32



清遠美食推介【10】知味桑拿雞——皮脆肉嫩桑拿雞／足料濃雞湯

桑拿雞是清遠的特色菜之一，可說是到清遠必吃。這間知味桑拿雞，不少食客都讚其桑拿雞做法正宗。雞肉經去骨切薄片後，放到鍋子的上層以高溫蒸氣快速蒸熟，令味道極致嫩滑、皮脆肉嫩。而其精華會在蒸煮的過程中流入下層的雞湯中，吃完上層的蒸雞肉後，還可喝到濃郁雞湯，做到一雞兩食。店家的雞湯亦十分足料，除了有雞骨外，還加入紅蘿蔔、粉葛、冬瓜、鹿茸菇等，十分滋補。

知味桑拿雞

地址：清遠市清新區中山路南一街2號／清遠市清城區飛來南路恆祥華苑1號樓3號

交通：從清新公園出發，步行約10分鐘／從萬達廣場出發，步行約15分鐘

人均價格：¥56



