清遠酒店10間推介｜新開幕！無邊際玻璃泳池+私人溫泉/人均$102起

清遠酒店推介2026｜清遠市位於廣東省北部，有「廣州後花園」之稱，除了有山水景色，也有溫泉養生、文化建築等景點。《香港01》「好食玩飛」整合10間清遠酒店，大部分在2025年才開幕，亦有部分提供私人溫泉及奢華娛樂體驗，人均只需$102起！



清遠酒店推介【1】喆·啡酒店（清遠大道清城輕軌站店）

喆·啡酒店（清遠大道清城輕軌站店）於2025年開幕，坐落於清遠大道。酒店共有105間客房，融合了英倫復古風格設計及現代化的商務生活配套，配備私人咖啡角、掛耳咖啡及優眠床墊，結合智能設備單體空調與恆溫熱水系統等，方便舒適，部分房型亦設有浴缸。酒店另提供健身室及免費停車場。

喆·啡酒店（清遠大道清城輕軌站店）

房價：人均HK$102起（醇享生活大床房）

地址：清遠清城區清遠大道25號

交通：清遠高鐵站車程19分鐘

清遠酒店推介【2】清遠連州溫德姆溫泉度假酒店

清遠連州溫德姆溫泉度假酒店於2025年開幕，緊鄰「瑤安·瑤鄉洛神谷」AAA級旅遊景區。酒店共有110間客房，絕大部分房間配備私人露天溫泉、露台及半開放式浴室，空間舒適奢華。酒店另設室外無邊際游泳池、多種大眾溫泉、健身室、兒童遊樂場等設施，並提供免費私人停車場。

清遠連州溫德姆溫泉度假酒店

房價：人均HK$350起（高級雙床房；包早餐）

地址：廣東省清遠市連州市瑤安瑤族鄉S346

交通：清遠高鐵站車程56分鐘

清遠酒店推介【3】清遠水上雲朵酒店

清遠水上雲朵酒店於2025年開幕，坐落於三坑鎮近郊、佔地約426畝。酒店擁有124間種客房與別墅，提供多種房型，房間均配備獨立溫泉泡池及寬敞的大露台，別墅房型更配備私人游泳池、客廳及花園，可容納多達6人入住！酒店同時配備森林泳池、滑草場、小童遊樂區、溫泉、篝火與燒烤區等，帳篷營地、觀景吧及動物互動樂園等設施將陸續開放。

清遠水上雲朵酒店

房價：人均HK$581起（雲隱景觀房｜私人溫泉；包早餐）

地址：清遠市清新區三坑鎮布坑村委會坑頭村四村自編2

交通：清城站車程57分鐘

清遠酒店推介【4】清遠新世界酒店

清遠新世界酒店是瑰麗集團旗下奢華酒店，由日本團隊打造日本傳統露地風格與未來村落的建築，擁有217間客房。房內配有景觀浴缸、露台、半開放浴室及寬敞起居室，木系元素設計完美融入大自然，環境舒適。酒店亦擁有日本認證的弱鹼性溫泉，提供多個外溫泉池、兒童俱樂部、健身室、泳池、餐廳等設施，並提供桌球、射箭、網球等娛樂活動。

清遠新世界酒店

房價：人均HK$544起（豪華大床房；包早餐）

地址：清遠市清新區三坑鎮新麗路1號

交通：飛霞站車程35分鐘

清遠酒店推介【5】清遠熹樂谷温泉度假酒店

清遠熹樂谷温泉度假酒店於2015年開幕，鄰近星球無動力樂園及熹樂谷水世界。酒店擁有多達1,000間客房，設計帶有度假風情，配備超大景觀露台及獨立温泉泡池，別墅房型另設私人花園，親子主題房型則設有兒童玩具及設施。酒店另提供室外無邊際玻璃游泳池、大型溫泉區、球場、健身室、餐廳等設施。

清遠熹樂谷温泉度假酒店

房價：人均HK$418起（悦泉苑高級大床房｜私人溫泉；包早餐）

地址：佛岡湯塘鎮熹樂谷温泉度假區熹谷路28號

交通：洲心站車程53分鐘

清遠酒店推介【6】清遠三禾稻裏溫泉度假村

清遠三禾稻裏溫泉度假村於2023年開幕，由民國時期的村落三和村老宅並融入現代設計改建而成，曾獲多個設計獎項！酒店擁有42間客房，均配備小庭園或露台，部分房型亦配備私人露天溫泉，環境寧靜舒適。酒店引用天然的弱鹼性溫泉泉眼，提供多種溫泉池、公共浴池、室外游泳池、兒童遊樂場、健身室、餐廳及停車場等設施。

清遠三禾稻裏溫泉度假村

房價：人均HK$471起（園景大床房；包早餐）

地址：清遠市清新區三坑鎮安慶村委員會三禾村15棟

交通：飛霞站車程34分鐘

清遠酒店推介【7】清遠人民路希爾頓歡朋酒店

清遠人民路希爾頓歡朋酒店地處清遠市政府旁，是希爾頓集團旗下的國際連鎖商務酒店。酒店樓高25層，擁有105間客房。酒店客房均為雙人房房型，設計簡約舒適，配備免費迷你吧，且坐擁城市景觀，部分房型亦設有浴缸。酒店同時配備健身房、自助洗衣房、餐廳等空間及設施。

清遠人民路希爾頓歡朋酒店

房價：人均HK$170起（舒適大床房）

地址：清遠清城區洲心街道永安社區人民三路26號寧通大廈

交通：清城站車程20分鐘

清遠酒店推介【8】億豪酒店（清遠長隆森林王國店）

億豪酒店（清遠長隆森林王國店）於2025開幕，坐落於清遠市清城區龍塘鎮，距離清遠長隆森林王國車程僅10分鐘，周邊購物、影院、KTV娛樂配備齊全。酒店擁有93間客房，均為雙人房房型。房間採用藝術輕奢風格設計，配有半開放浴室及智能客控，另設親子主題房型。酒店同時設有中西式自助餐廳、洗衣房、免費停車場、健身房等設施。

億豪酒店（清遠長隆森林王國店）

房價：人均HK$140起（悦享大床房）

地址：清遠清城區龍塘鎮廣清大道美食坊旁

交通：龍塘鎮站車程7分鐘

清遠酒店推介【9】清遠清城北江大橋楓渡酒店

清遠清城北江大橋楓渡酒店於2025年開幕，坐落於清遠市北江河畔，鄰近北江公園及江濱公園。酒店共有83間客房，房間設計帶有商務感，配備語音AI智能控制系統，提供科技感的住宿體驗。酒店同時提供健身中心、匹克球瑜伽室、棋牌室、恆溫游泳池等康體空間，以及餐廳、免費停車場等設施。

清遠清城北江大橋楓渡酒店

房價：人均HK$130起（祕境大床房）

地址：清遠清城區北江二路35號北江明珠首層04號

交通：清城站車程17分鐘

清遠酒店推介【10】清遠元禾麗呈美季酒店

清遠元禾麗呈美季酒店於2025年開幕，定位為大灣區內的輕奢商務及旅遊型酒店。酒店擁有82間客房，房間以現代簡約風格設計，配有乾濕分離衞浴、串流媒體服務及智能客控，部分房型亦設有浴缸及4K影視功能。酒店亦設有健身房、會議室、自助洗衣房、棋牌室以及夏季游泳池等娛樂設施，以及餐廳、免費停車場等配套。

清遠元禾麗呈美季酒店

房價：人均HK$115起（商務雙床房）

地址：清遠清城區橫荷街清遠大道西38號凱旋國際廣場6層01號

交通：清城站車程11分鐘

