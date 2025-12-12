新宿溫泉酒店7間｜日式澡堂/私人風呂/近車站/人均$232晚起

新宿溫泉酒店｜秋冬最適合就是浸溫泉！隨著日本機票價格回落，不少港人都會趁周末快閃東京，想趁這次短行順道泡溫泉放鬆身心？《香港01》好食玩飛頻道將會為大家介紹7間新宿酒店，部份酒店不單有大浴場，更有天然溫泉！想知道是哪一間？立即往下看！



東京溫泉酒店推介【1】新宿苑溫泉日式旅館（Onsen Ryokan Yuen Shinjuku）

2019年開業的「新宿由緣溫泉酒店」，距離新宿御苑前站和新宿三丁目站僅需步行8分鐘。酒店設計融合了許多傳統的日式元素，最大亮點是頂層的露天溫泉，有室內和露天浴池，所有的溫泉都是從箱根直送而來，客人可以一邊泡著溫泉，一邊欣賞新宿鬧市的美景。酒店提供的普通雙人客房面積為129至215平方呎，還提供3、4人同住的日式客房，每房可免費容納一名5歲或以下的小童，是近年極受歡迎的網紅酒店。酒店有提供洗衣機跟乾衣機。酒店對面就是便利店，附近也有很多餐廳。

新宿苑溫泉日式旅館 （Onsen Ryokan Yuen Shinjuku）

房價：人均$713起

地址：東京都新宿區新宿 5-3-18

交通：乘搭都營地下鐵丸之內線至新宿三丁目站，由C8號出口徒步9分鐘。

新宿苑溫泉日式旅館酒店：Trip.com｜Booking.com

東京溫泉酒店推介【2】新大久保伽洛酒店（Galois Hotel Shinokubo）

新大久保伽洛酒店（Galois Hotel Shinokubo）鄰近新大久保站，距離新宿站只有1站距離，附近更有便利店、超級市場，非常方便。酒店設有兩個浴場，男湯、女湯各1個，分2段開放時間，分別是清晨5時至早上10時半及下午3時至凌晨3時，即使晚了回酒店也可以泡澡驅除身體的疲勞。酒店更有提供免費咖啡、漱洗用品。

新大久保伽洛酒店（Galois Hotel Shinokubo）

房價：人均$534/晚起（中型雙床房）

地址：東京都新宿區百人町2丁目4番9號

交通：JR新大久保站步行約3分鐘；JR大久保駅步行約8分鐘

新大久保伽洛酒店預訂：Trip.com｜Klook｜Booking.com｜Agoda

東京溫泉酒店推介【3】Stay SAKURA 東京 新宿百藏（Stay Sakura Tokyo Shinjuku Hyakukura）

步行2分鐘即可到達大久保站，附近有Donki、超市，也有不少食肆，非常便利。酒店以日式旅館裝修，僅提供17間套房，當中不得不提位於3樓的豪華套房，面積約為365呎，而且客房內自帶露天風呂！客房內還有簡易廚房、餐具可供煮食。

Stay SAKURA 東京 新宿百藏（Stay Sakura Tokyo Shinjuku Hyakukura）

房價：人均$232/晚（閣樓房）

地址：東京都新宿區百人町2丁目24-30

交通：JR大久保駅步行約5分鐘

東京新宿百藏搶先預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

東京溫泉酒店推介【4】新宿歌舞伎町超級酒店(Super Hotel Shinjuku Kabukicho)

新宿歌舞伎町超級酒店(Super Hotel Shinjuku Kabukicho)鄰近JR西武新宿、新大久保站，非常方便出入。酒店提供129間商務風格客房。而且還有大浴場，提供高濃度人工炭酸泉，不過要留意男性和女性是交替使用同一個浴場，所以要留意入浴時間，避免產生不必要的誤會和尷尬。Super Hotel更會提供免費自助早餐，而且款式非常豐富。

新宿歌舞伎町超級酒店(Super Hotel Shinjuku Kabukicho)

房價：人均$448/晚（標準雙人房）

地址：東京都新宿區歌舞伎町2-39-9

交通：JR西武新宿步行約6分鐘

新宿歌舞伎町超級酒店搶先預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

東京溫泉酒店推介【5】安心小宿新宿（Anshin Oyado Shinjuku Ekimaeten）

安心小宿新宿（Anshin Oyado Shinjuku Ekimaeten）是一間位於新宿的膠囊酒店，由於位置正正就在JR新宿站對面，所以吸引不少前往近郊地區遊玩的旅客短暫住宿。酒店設有大浴場，提供溫泉、桑拿室，休息區亦有按摩椅可供免費使用，而酒店每天早上更提供免費咖哩飯、凌晨提供免費拉麵！不過這間膠囊酒店只限男性入住。

安心小宿新宿（Anshin Oyado Shinjuku Ekimaeten）

房價：$293/晚（上排膠囊）

地址：東京都新宿區新宿4-2-10

交通：JR新宿站步行約5分鐘

安心小宿新宿搶先預訂：Agoda｜Trip.com

東京溫泉酒店推介【6】三井花園酒店神宮外苑東京普米爾（Mitsui Garden Hotel Jingugaien Tokyo Premier）

三井花園酒店神宮外苑東京普米爾（Mitsui Garden Hotel Jingugaien Tokyo Premier）屬於四星級酒店，地理位置非常好，步行至都營大江户線國立競技場站約1分鐘路程。酒店提供362間客房，全部房間都帶有陽台，面積由270呎起。酒店9樓設有日式澡場，非常適合喜歡泡湯的朋友入住。浴場以檜木材裝潢，播放著輕柔悅耳的音樂，非常適合放鬆心情。

三井花園酒店神宮外苑東京普米爾（Mitsui Garden Hotel Jingugaien Tokyo Premier）

房價：人均$639/晚（標準房）

地址：東京都新宿區霞岳町11-3

交通：JR千馱谷站步行約5分鐘

三井花園酒店神宮外苑東京普米爾搶先預訂：Agoda｜Trip.com

東京溫泉酒店推介【7】APA飯店新宿御苑前（APA Hotel Shinjuku Gyoemmae）

APA飯店新宿御苑前（APA Hotel Shinjuku Gyoemmae）位置非常方便，從地鐵新宿御苑前步行3分鐘直達，酒店設有自己入住、退房機，可以節省登記、退房手續。酒店風格主打商務風，房間內電視、桌、雪櫃等基本設施，亦有私人浴缸可以浸浴，亦以到酒店的大澡堂享受泡湯的滋味，澡堂分為男湯、女湯，所有住客都可以使用。

APA飯店新宿御苑前（APA Hotel Shinjuku Gyoemmae）

房價：人均$251/晚（雙人房）

地址：日本東京都新宿區新宿2-2-8

交通：地鐵東新宿步行約3分鐘

APA飯店新宿御苑前搶先預訂：Agoda｜Booking.com｜Klook

（全文完）

