深圳美甲美睫5推介｜小紅書人氣店/日系手繪/修復殘甲/¥128全包

深圳美甲扮靚｜深圳美甲美睫｜深圳做指甲款式新、手藝精細、價錢親民，已成為不少人扮靚必試之選。深圳美甲店多不勝數，難以選擇？《香港01》好食玩飛記者為大家精選5間深圳性價比高的美甲店，包括港人最常去的福田及南山區，人均低至¥128 ，複雜手繪款式都不會肉痛，即看下文啦！



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深圳美甲推介——福田區

深圳美甲推介【1】Celins Nail瑟琳日式美甲美睫——日系風格／地鐵直達

位於深圳福田CBD的「Celins Nail瑟琳日式美甲美睫」是很多港人或外國人都喜歡的店舖，地鐵直達、ins高空環境舒適。店內技師專業，甲型修飾後超顯手長，美睫亦自然，零異物感，人均 ¥188 起，性價比高。

+ 2

收費：

1.日式純色美甲¥158

2.本甲簡單款式¥288

3.半貼甲片延長¥150



除了美甲項目，還有美睫、脚部美甲和足部護理。

額外項目：

1.美睫基礎款¥158

2.純色腳部美甲¥150

3.足部護理¥50



Celins Nail瑟琳日式美甲美睫（會展中心店）

地址：深圳市福田區福田街道崗廈社區福華三路88號財富大廈15C

交通：地鐵1/4號線會展中心站C口步行約2分鐘，出站即達

營業時間：10:00-22:00（需要提前預約）



深圳美甲推介【2】蘭花芷國風·美甲美睫——國風美學／修復咬殘變型甲

蘭花芷是一間位於福田區崗廈城的美甲店，主打國風美學，將傳統東方元素融入美甲設計中。除了提供延長本甲，還有專門修復咬殘甲的水晶矯正項目¥398，很多女生習慣咬手指導致指甲變形，想變回修長美手無難度。此外也有國風主題的美睫服務（如中式自然款、輕柔羽感款），搭配手部護理、簡易中式茶點，全程無硬銷。店內還有貓貓店長，喜歡玩貓的不要錯過。

+ 3

收費：

1.純色美甲¥168

2.本甲養護建構¥88

3.咬殘甲水晶修復¥398

4.簡約款式美甲¥238／輕奢款¥298



除了美甲項目，還有美睫、手部護理、面部護理項目。

額外項目：

1.美睫： 新客做「可揉搓自然上睫毛」¥187，首次送下睫毛。泰式／狐系／漫畫／兔系款式¥397，同樣送下睫毛

2.面部深層清潔：工作日特享¥19.9

3.腳部美甲：夏日限定精緻足部純色¥128（含兩指跳色）



蘭花芷國風·美甲美睫（崗廈店）

地址：深圳市福田區崗廈城E座1606室

交通：地鐵10號線／1號線崗廈站B口步行210米

營業時間：10:00-22:00（建議提前預約，國風款較熱門）



深圳美甲推介【3】法蘭黎美甲美睫——短甲寶藏／來圖還原度高

法蘭黎是一間位於福田區福田CBD附近人氣頗高的美甲美睫店，款式選擇豐富，單色、暈染、貓眼、手繪、鑽飾都可做，來圖還原度高，特別是喜歡做短指甲的可以大膽試試！美睫主打輕盈自然，毛質柔軟不刺激，妝感偽素顏，日常上班超合適。環境乾淨舒適，工具高溫消毒、清潔衞生。

收費：

1.純色美甲¥128

2.本甲簡單款式含建構¥178

3.半貼甲片延長¥100



除了美甲項目，還有美睫、足部美甲項目。

額外項目：

1.美睫基礎款¥158

2.純色腳部美甲¥150

3.足部護理¥50



法蘭黎美甲美睫（金中環店）

地址：深圳市福田區金田路3037號金環球商務大廈A座1131室

交通：地鐵1/4號線會展中心 C口步行約3分鐘

營業時間：10:00-22:00（需要提前預約）



深圳美甲推介【4】野禾美睫美甲藝術研究院——小紅書人氣店／日系輕奢質感

位於車公廟的野禾美睫美甲藝術研究院，走日系輕奢質感路線，專注建構塑形、高級暈染與自然感美睫，憑著穩定技術與舒適體驗，成為小紅書高評價人氣店。擅長高級感、輕奢鑽款與簡約手繪，審美好配色高級。美睫主打自然嬰兒彎、漫畫睫、輕柔單根，妝感自然不誇張，敏感眼都能適應。

+ 1

收費：

1.輕奢款式含建構¥207

2.本甲含建構¥138

3.高定款式含建構¥238



除了美甲項目，還有更多美睫、脚部美甲項目。

額外項目：

1.美睫嬰兒彎¥217

2.新中式狐系美睫¥258

3.足部美甲¥118起



野禾美睫美甲藝術研究院（車公廟店)

地址：深圳市福田區車公廟深南大道6007號創建大廈A座15樓1508室

交通：地鐵1/7/9/11號線車公廟站B口步行約3分鐘

營業時間：10:00-22:00（需要提前預約）



深圳美甲推介——南山區

深圳美甲推介【5】花岐美甲HUAQI Nail——採用日本進口甲油膠／送日式光療罐裝建構與前置護理

位於南山區萬象天地旁的花岐美甲HUAQI Nail，主打高級複雜款與日式精緻風格，堅持日式標準流程，來圖高還原度，價格透明。開店14年，是南山年輕人與港人的心水之選，人均¥138起，免費包含日式光療罐裝建構與前置護理，全店使用日本進口甲油膠，敏感甲也能安心體驗。

+ 2

收費：

1.日式基礎純色含光療建構¥167

2.建構流行款式¥287（可帶圖問價）

3.建構精緻款式¥427



額外項目：

1.私人定制修眉¥20

2.環保柔軟超定型嫁接美睫¥287

3.日式網紅款式美睫¥327



花岐美甲HUAQI Nail（萬象天地店）

地址：深圳市南山區粵海街道大沖新城花園2棟1D座2512室（萬象天地旁）

交通：地鐵1號線高新園站A口步行 8分鐘

營業時間：10:30-22:00（需要提前預約）



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