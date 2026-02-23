香港人在珠海｜尖沙咀美甲店疫後生意暴跌一半　反攻內地搶港澳客

【香港斬殺線系列．北上珠海脫離斬殺線二】「美國斬殺線」是去年起反映美國貧困問題的詞彙，意旨美國平民財務狀況崩塌後難再翻身，陷入流離失所，甚至死亡的困境。其實「斬殺線」的概念也適用於本港部份的中產階層，看似光鮮亮麗的生活，每日卻耗盡心力維繫，一旦家庭出現變故則「一夜回到解放前」，墜落斬殺線的風險，北上定居成為他們保持中產生活的唯一出路。



馮小姐與妹妹共同經營尖沙咀美甲店多年，原以為新冠疫情結束後港人的消費意欲回升，在銅鑼灣開設分店，惟整體生意相比疫情期間暴跌一半，最後分店只營運約一年便結業。其後她抵受不住香港沉重的壓力，定居珠海脫離斬殺線，卻意外拓展財路，如今旗下深圳店主攻香港客，而珠海店的澳門顧客則佔七成，租金更比深圳便宜，她正計劃再在珠海開設兩至三間店，未來進軍中山及廣州等地。



馮小姐（左）在珠海的生活漸上軌道後，在居所附近的商廈開設內地第二間店。（廖雁雄攝）

前文提到港人馮小姐為逃離斬殺線北上定居，最終她緩解財政壓力之餘，同時解決家庭和諧等問題。其實對於香港創業者而言，北上也是擴展業務的出路，馮小姐畢業後加入美容業，專攻美甲及美睫方向，其後她與妹妹自立門戶，2015年在尖沙咀開設樓上舖，高峰期更聘用10多名員工。

港人掀北上消費熱潮 香港美甲店生意疫後暴跌一半

直至2023年新冠疫情結束，馮小姐以為本港經濟將會逐漸復蘇，市民消費意欲回升，再在銅鑼灣開設分店，惟慘遭「滑鐵爐」，由於港人掀起北上消費熱潮，整體生意不升反跌，相比疫情期間暴跌一半，最終銅鑼灣店只堅持約一年便結業，只餘下尖沙咀店營運，員工數量亦裁減至4人左右。

你突然間睇到個業績係十萬十萬咁跌囉，真係好誇張，我以前十幾個女仔，𠵱家都係得返三四個。 北上港人馮小姐

訪問當日馬年將至，馮小姐到市集購買揮春等賀歲用品回店佈置。（廖雁雄攝）

進軍深圳開設內地首店 意外發現顧客全是港人

有見港人的消費力不斷北移，馮小姐與妹妹去年嘗試闖進大灣區，內地首店選址深圳國貿，意外發現人流不錯，幾乎所有顧客都是港人，於是她在珠海的生活漸上軌道後，再在居所附近的商廈開設內地第二間店，再度發現新財路。

馮小姐將揮春掛在美甲店門外。（廖雁雄攝）

定居珠海再開內地第二間店 澳門客佔約七成

馮小姐透露，雖然港人只佔珠海店約一成顧客，惟澳門人佔高達七成，部份是澳門大學橫琴校區的學生，其餘顧客為本地人及外地人，而珠海店的租金也是三地最便宜，佔地約600平方呎的樓上舖，月租僅人民幣3,500元（折合約3,941港元），若按相近面積對比，香港銅鑼灣及深圳國貿分別索價兩萬多元及一萬多元。

馮小姐考慮到深圳美容行業已經飽和，期望先在珠海開設兩至三間店。（廖雁雄攝）

內地店顧客信任香港品牌 尖沙咀店絕不關閉

至於員工開支方面，珠海及深圳人均約一萬元，香港人均約兩萬元。不過馮小姐指出，雖然內地的租金及人力成本遠低於香港，但收費根據當地物價水平調整，因此目前香港店的生意額仍然保持最高，再加上內地兩店因標榜香港品牌，才可取得顧客信心，強調香港尖沙咀店不會關閉。

珠海店是一間佔地約600平方呎的樓上舖，月租僅人民幣3,500元（折合約3,941港元）。（廖雁雄攝）

內地開店成本低 美容院高級按摩椅人民幣4000直運到店

此外，雖然在內地開設美甲店的門檻高於香港，包括需要申請衞生牌照，店主亦要持有居民證，並要通過身體檢查等，惟開店成本遠低於香港。馮小姐透露，店內的設施大部份在淘寶或拼多多購入，例如集合洗手洗腳及躺卧功能的美容院按摩椅，人民幣只需約4,000元，更可免費直運到店。

馮小姐計劃未來推出LED美睫課程，圖為LED裝置。（廖雁雄攝）

擬未來珠海再擴展門店 發展新賽道推LED美睫課程

馬年將至，馮小姐新一年有何計劃？她考慮到深圳美容行業已經飽和，期望先在珠海開設兩至三間店，其後到廣州、中山及東莞等地插旗，未來或發展新賽道，向內地人推出LED美睫課程，期望將美甲店打造成香港連鎖品牌。