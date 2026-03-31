深圳新超市6大推介｜南山、福田地鐵出站即達　激抵濕紙巾¥7.5包

深圳超市6大推介｜港人北上掃貨必備！近年深圳新開很多超市，不但貨品種類多，生活用品比香港平一大截。今日《香港01》為大家精選深圳6間性價比超高超市，除了人氣滿滿的胖東來，還有新開業Ole靈感驛站，有些更無需入會便可購物，詳情即睇下文！



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深圳超市推介【1】Olé靈感驛站概念店（深圳灣萬象城店）｜生活美學體驗型精品超市

Olé靈感驛站概念店於2025年9月30日登場，落戶深圳灣萬象城二期，Olé突破傳統零售場景創新概念店，更似一個美食驛站，概念店採用「無邊界」設計，購物體驗舒適又Chill。

店內以「美食、烘焙咖啡、禮品、健康、快樂」五大主題靈感驛站為核心，匯集近80個國家嘅超萬款精品好物，無論係高端食材、進口零食，還是健康護理、禮品首選都應有盡有。

地址：南山區粵海街道海珠社區海德一道1218號C棟深圳灣萬象城C區

交通：深圳地鐵2/11號線後海站F口步行約300米



深圳超市推介【2】超盒算NB（寶安肆坊廣場店）｜平價折扣超市

超盒算NB是今年3月27日全新開業，盒馬旗下硬折扣超市，主打「平靚正」，60%為自有品牌，通過工廠直接採購、精簡包裝壓低價格，比傳統超市便宜30%。超盒算NB約600至800平方米空間，精選1,500款商品，涵蓋生鮮、零食、日用品，必買推薦包括洗衣液¥17.8就有5kg，相對比香港超市的$70至$80便宜一大半。

地址：深圳市寶安區肆坊廣場

交通：深圳地鐵10號綫



深圳超市推介【3】永輝超市（嘉樂道店）｜深圳「胖東來」超市

位於南山區嘉樂道德永輝超市在2025年9月26日全新開業，永輝打造「胖東來模式」被譽為「平價版胖東來」，商品與胖東來相似度高達80%，多款胖東來經典貨品同步上架。

該店主打新鮮生鮮、日常用品，晚上水果切盤更是有4折、6折、8折價格，保證新鮮，更設港客專屬支付優惠區，不少人直言「不用去河南，在深圳都可以體驗胖東來服務」。必買推薦洗面巾¥8.1每包，濕紙巾¥7.5一包，幾元就可以用幾個月，平過香港一大截。

地址：深圳市南山區粵海街道文心六路4號保利文化廣場C區

交通：深圳地鐵2/8/11/13號線後海站E/E2口直達



深圳超市推介【4】沃爾瑪（福田花樣年社區店） ｜首家與小紅書聯名社區超市

2026年2月初全新開業，沃爾瑪與小紅書聯合打造的首家「瑪薯社區店」，約500平方米精緻空間，圍繞「一日五餐」精選2,000款商品，生鮮、零食、日用品齊全，價格親民，店內很多「瑪薯」主題公仔、粉紫明亮的視覺設計，打卡拍照都很適合，買餸不用兜圈，10分鐘搞定。

地址 ：深圳市福田區沙頭街道金碧社區濱河大道

交通：深圳地鐵1號線 /7號線至車公廟站



深圳超市推介【5】新萬悅超市（中洲灣店）｜必買金枕頭¥16.9一斤

萬悅超市在2026年1月13日盛大開業，是港人北上福田掃貨的平靚正之選，面積約數千平方米，設有現做熟食區與就餐區，可即買即食，該店還支持支付寶、微信、雲閃付，港人手機支付無障礙。空間明亮舒適、貨架整齊不擁擠，適合港人過關後補貨、買早餐或購買日常用品，鄰近商場餐飲豐富，購物後可直接用餐。還有生鮮區7A生蠔¥6.9一隻，泰國金枕頭榴蓮¥16.9一斤，價格是香港的五分之一。

地址：深圳市福田區濱河大道 9283 號中洲灣商場負二層

交通：深圳地鐵9號線至下沙B出口，或乘1/7號線至車公廟站面



深圳超市推介【6】山姆會員商店（福田店）

山姆會員商店隸屬美國沃爾瑪旗下，是會員制倉儲超市，需付260元人民幣年費辦理會員方可入場。山姆福田是2025年11月底翻新裝修店后，店內面積擴張，貨架高達9米，通道寬敞不擁擠，主打大份裝、高性價比，貨品覆蓋生鮮、凍品、零食、家電、進口商品等，應有盡有。

必買清單推介包括瑞士卷、招牌烤雞、牛肉卷、挪威三文魚、進口堅果、冷凍海鮮、烘焙點心，大份包裝適合家庭囤貨，價錢比香港的便一半。

地址：福田區香蜜湖街道農林路69號印力中心1-2樓

交通：福田口岸A2出口有免費接駁巴士，地鐵2號線僑香站A出口步行



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