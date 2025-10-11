台灣手信｜8款韓星都在吃的零食：ITZY推義美小泡芙　GD愛喝這款

台灣的零食不只多樣化還很好吃，有許多外國藝人到台灣辦見面會都會指定要珍珠奶茶跟鳳梨酥，幾乎可以說是台灣之光了。



本番JUKSY就盤點了那些來台韓星們愛的台灣零食們，來看看跟你平常零食櫃裏的一不一樣呢？

韓星喜歡的台灣零食

1. ITZY 禮志、少女時代 秀英｜義美小泡芙

南韓女團ITZY隊長禮志早前受邀來台參加時尚品牌的活動，在活動結束後禮志也開心開直播與粉絲們互動，並分享自己在台灣購買的零食們，直播中她捧著好幾盒不同口味的「義美小泡芙」，不斷開心向粉絲們炫耀，看來禮志真的很喜歡義美小泡芙呢！

少女時代成員秀英早前到台灣舉行「My Muse」個人粉絲海內外巡迴見面會，而活動結束後秀英也曬出多張後台的照片，除了有粉絲送的眾多禮物，秀英還拍了自己手拿「義美小泡芙」的照片，還標註了同團成員潤娥表示：「不吃嗎？」可見小泡芙的魅力征服了少時的兩位成員，真是太強了！

2. BTS 防彈少年團 V、TWICE 子瑜｜波的多蚵仔煎洋芋片

火遍全球的韓國男子團體防彈少年團BTS在全球巡演的紀錄片中，記錄著他們到每個國家舉辦演唱會的過程，紀錄台灣站時，也驚喜地在歐巴們的飯店座椅上看見了非常熟悉的身影，一個是湖池屋的海苔鹽洋芋片，另一個就是大家都喜歡的「波的多蚵仔煎洋芋片」，這兩款洋芋片在台灣都是熱賣商品，男神們真是懂吃！

+ 1

韓國女團TWICE台灣籍成員子瑜因為甜美外貌及可愛個性受到全球眾多粉絲喜愛，一次子瑜在與粉絲聊天時一邊分享媽媽從台灣寄給她的零食，還一邊開心的打開來吃，而這款餅乾一看就是「波的多蚵仔煎洋芋片」，這款洋芋片也是小編平常會囤貨的零食之一，魅力真是無法擋！

3. GD｜光泉巧克力牛奶

第三個就是早前備受討論的GD（G-Dragon）也有喜歡的台灣零食呢～

+ 1

這個畫面來自一部以GD為主題的演唱會紀錄片，紀錄片中男神起床居然不是去吃飯店早餐，而是抽根煙然後倒一杯「光泉巧克力牛奶」回床上喝，只能說這款巧克力牛奶讓志龍拿了看起來都變時髦了！

4. Seventeen Hoshi｜真魷味

男團Seventeen成員Hoshi也被粉絲直擊在機場等候時腿上放著超local的台味餅乾「真魷味」，讓粉絲們又驚又喜，沒想到韓國人也會喜歡這麼道地紅燒口味的餅乾！

5. Hightlight 梁耀燮｜義美榛果巧克力酥片

Highlight美聲主唱梁耀燮在今年到台灣與粉絲見面時，更上演了台灣零食吃播，吃了許多不同款的零食，黑糖麥芽餅、巧克力餅乾等等，引起許多粉絲討論。

因為耀燮吃的都是比較冷門的零食，這款「義美榛果巧克力酥片」是許多人心中的前幾名吧，耀燮真的懂選！

6. EXO 世勳｜浪味仙

人氣非常高的韓團EXO世勳一樣也喜歡超道地的台灣餅乾「浪味仙」，不只一次向粉絲表示自己真的覺得浪味仙很好吃，直播時也會拿出來大肆的稱讚。

也因為如此EXO後來到台灣開演唱會時，都會有粉絲專門拿一堆浪味仙丟到台上給世勳，世勳也會開心得像小孩一樣收下呢！

7. (G)I-DLE 舒華｜科學麵

超人氣女團(G)I-DLE的台灣籍成員舒華也超愛台灣，今年初(G)I-DLE到台灣表演時舒華也帶著成員們品嚐了許多台灣美食。

+ 1

而在某一次直播，舒華則和粉絲分享自己喜歡的台灣零食，除了經典的蚵仔煎洋芋片，她非常喜歡童年回憶「科學麵」，更向大家認真介紹，看得出來真的很喜歡，科學麵應該是所有人都喜歡的吧！

8. 姜河那｜佳德鳳梨酥

韓國演員姜河那演過許多高人氣韓劇「繼承者們」、「步步驚心：麗」等等，在台灣也擁有許多劇迷。

在來台灣舉辦粉絲見面會的時候，收到粉絲送的鳳梨酥更是笑得合不攏嘴，還用手緊緊抱著，而這個鳳梨酥就是台灣的鳳梨酥王者「佳德鳳梨酥」，是許多外國人來台灣都指定要買的知名伴手禮！

以上就是8款擄獲韓星胃口的台灣零食！蚵仔煎洋芋片跟義美小泡芙果然厲害，在台灣是大家的心頭愛，也讓韓星們無法抗拒！

延伸閱讀：

盤點 10 個韓星認證台灣美食：(G)I-DLE 50 嵐、BLACKPINK 湛露！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】