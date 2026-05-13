現金券優惠7大推介｜一粥麵/鴻福堂/恆香/GODIVA/龍島　低至41折

現金券優惠推介2026｜現在有不少餐廳、茶飲店、零售商戶等都推出電子兌換券優惠吸客，《香港01》「好食玩飛」為大家蒐羅7大電子現金券優惠，包括一粥麵、鴻福堂、恆香餅家的端午糭電子套票、龍島及GODIVA朱古力等，即看內文！



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現金券優惠推介【1】鴻福堂——自家湯+涼茶+燒賣+端午糭兌換券／低至41折！

鴻福堂是著名的健康連鎖品牌，主打無添加自家湯、涼茶、特色小食及健康飯餐，健康飯餐營養均衡；自家涼茶及湯水選用天然食材，真材實料熬製；特色小食選擇豐富，包括杞子醬汁燒賣、豬腳薑、龜苓膏等。現在更推出快閃買三送二優惠券，折合低至41折，平均$10起！👉限時買3送2

鴻福堂亦推出端午糭電子套票快閃買一送一優惠，糉類款式眾多，包括原隻鮑魚瑤柱豚肉裹蒸糉、黑松露金腿瑤柱冬菇豚肉糉、陳皮豆沙蓮子百合梘水糉、養生五穀豚肉糭、中山蘆兜糭、牛肝菌姬松茸素糭、梅菜五花肉紹興糭，平均$68就有一隻！👉限時買1送1

鴻福堂

自家湯套票（買3送2）：$150／5張｜平均$30／張｜原價$300

自家涼茶套票（買3送2）：$75／5張｜平均$15／張｜原價$150

杞子醬汁燒賣套票（買3送2）：$50／5張｜平均$10／張｜原價$80

自家喜慶豬腳薑套票（買3送2）：$200／5張｜平均$40／張｜原價$340

正品藥製龜苓膏套票（買3送2）：$125／5張｜平均$25／張｜原價$300

鴻福堂端午糭電子套票（買1送1）：$136起／2隻｜平均$68起／隻｜原價$440起

＊禮券到期日：2026年10月31日（端午糭禮券為2026年6月8日至6月14日）



現金券優惠推介【2】龍島——本地製作比利時朱古力＋馬卡龍9折

龍島創立於1976年，已經擁有近50年歷史，至今仍然保留著傳統本地製作工藝。龍島主打精緻比利時朱古力、立體蛋糕、馬卡龍曲奇及特色口味曲奇，更會不定時推出聯乘系列，是熱門的送禮與精緻甜點選擇！龍島現在更推出電子現金禮券9折優惠！

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龍島

$50電子現金禮券：$45｜原價$50

$100電子現金禮券：$90｜原價$100

＊禮券到期日：2027年6月30日



現金券優惠推介【3】GODIVA——頂級朱古力品牌！禮盒9折入手

GODIVA是世界頂級朱古力品牌，自1926年創立，以精湛工藝、優質原料及經典松露朱古力聞名世界，更是比利時皇室認證供應商！GODIVA除了提供各款特色朱古力外，亦有餅乾、咖啡、軟雪糕等選擇，款款精緻奢華，用來送禮也絕不失禮！現在除了有電子現金禮券，更有特別版片裝朱古力禮盒及顆裝松露朱古力禮盒9折優惠，$135入手！

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GODIVA

$50 電子現金禮券：$50

$100 電子現金禮券：$100

軟雪糕或飲品電子禮券：$59

片裝巧克力禮盒（9片裝；特別版）：$135｜原價$149

松露巧克力禮盒（8顆裝；特別版）：$135｜原價$149

＊禮券到期日：2026年6月30日



現金券優惠推介【4】Mrs. Fields Cookies——美國人氣軟曲奇專門店！$50現金券9折

美式曲奇餅專門店Mrs. Fields Cookies，創立於1977年，主打每日新鮮烘焙的軟心曲奇餅。經典產品包括美式軟曲奇、布朗尼朱古力批及鬆餅，在地鐵沿線有多間分店，購買點方便，且包裝精美。現時$50電子現金券更有9折優惠！

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Mrs. Fields Cookies

$50電子現金禮券：$45｜原價$50

＊禮券到期日：2026年7月31日



現金券優惠推介【5】Paul Lafayet——純人手法式焦糖燉蛋／馬卡龍／嫁喜禮券套票

Paul Lafayet是創立於2010年的法式精緻糕餅店，堅持以高品質、純人手的方式製作，高度還原法式烘焙傳統。Paul Lafayet提供多款精緻小蛋糕及甜品，其中招牌法式焦糖燉蛋選用100% 新鮮雲呢拿豆製作，口感滑嫩且香氣濃郁；馬卡龍則採用頂級杏仁粉製作，口感鬆脆而且口味選擇豐富。Paul Lafayet更精心推出每張價值$50或$100婚禮禮券！

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Paul Lafayet

$50嫁喜禮券套票（1套10張）：$500｜平均$50／張

$100嫁喜禮券套票（1套5張）：$500｜平均$100／張

＊禮券到期日：2026年8月24日



現金券優惠推介【6】恆香老餅家——4款精選糭低至58折

香港百年唐餅老字號恆香老餅家，推出端午糭優惠！4款精選糭包括：金腿蛋黃鹹肉粽，以優質泰國糯米、綠豆、金華火腿；以及頂級原隻鹹蛋黃製成；恆香白蓮蓉梘水粽，則採用頂級湘蓮以古法銅鑊炒煮，味道細膩甘香；陳皮紅豆沙梘水粽，精選上等新會陳皮，散發淡淡陳皮回甘。

恆香另有黑芝麻梘水粽及梅菜扣肉蛋黃粽兩款特色糭子，黑芝麻梘水粽味道醇厚濃郁；梅菜扣肉蛋黃粽則以傳統客家風味製作，腩肉更是以秘製醬汁慢火燉煮，軟腍惹味。4款精選糭現時更有低至58折優惠！

👉即搶低至58折優惠！

恆香老餅家

金腿蛋黃鹹肉粽（280克）：$58｜原價$98

恆香白蓮蓉梘水粽（250克）：$40｜原價$68

陳皮紅豆沙梘水粽（250克）：$40｜原價$68

黑芝麻梘水粽（250克）：$40｜原價$68

梅菜扣肉蛋黃粽（280克）：$45｜原價$50

＊禮券到期日: 2026年6月14日



現金券優惠推介【7】一粥麵——端陽獻禮端午糭套裝／$168四隻糭

中式連鎖快餐店一粥麵推出「端陽獻禮端午糭套裝」優惠，套裝提供4款糭各一隻，包括金華火腿糭，用上等金華火腿及精選鹹蛋黃入饌；五香鹹肉糭，以原隻鹹蛋黃配上豬肉及五香調味；黑糯米豆沙糭，口感煙韌兼帶有淡淡桂花；以及蓮蓉鹼水糭，蓮蓉綿密細滑，甜而不膩。套裝優惠價只需$168！

👉套裝優惠價只需$168！

一粥麵——端陽獻禮端午糭套裝（官方圖片）

一粥麵

端陽獻禮端午糭套裝：$168｜平均$42／隻

＊禮券到期日：2026年6月21日



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