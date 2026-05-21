遊台注意｜搭飛機一個位嚴禁手機拍照！新條例實施最高重罰15萬

遊台注意｜相信不少港人去旅行搭飛機，都會習慣性拿出手機拍下窗外藍天白雲或者航機起飛一刻打卡。不過，原來這個舉動並非百無禁忌，一不小心分分鐘會觸犯法例，甚至惹上官非與面臨嚴重罰款！



近日有遊台網民在網上討論區發文，指自己搭飛機準備起飛時，突然聽到機艙廣播嚴厲警告起降階段禁止拍攝，令他大感震驚。貼文隨即引來大批網民熱議，不少人驚呼：「去了這麼多次旅行，搭咗廿年飛機都真係完全唔知！」到底背後藏了什麼秘密？



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遊台注意｜打卡險中伏！軍民合用機場成關鍵

早前，有網友在Dcard平台發文，表示第一次知道台灣機場在飛機上不能拍照，事主發現從台北松山機場搭飛機時，聽到機艙廣播嚴厲提醒起降期間嚴禁拍照。帖文一出，隨即引發熱議！

網友紛紛在底下留言：「竟然！搭飛機20幾年第一次聽說。大部分都飛桃機，桃機不是軍用沒有這個限制」。更有網民大爆恐怖經歷：「上次搭日航飛松山機場，日航沒有提醒不能拍照，我在飛機上還被隔壁一個大叔罵超兇，下飛機後他還打電話跟他朋友炫耀在飛機上罵我的事（我就走他後面）從此不想飛松山，問了身邊10個同事只有一位知道松山不能拍照。」

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事實上，大家常去的松山機場並非一般民航機場，而是不折不扣的軍民兩用機場！在管制區範圍內，未經許可絕對禁止進行任何測量、描繪、用望遠鏡觀察，甚至是簡單的拍攝或錄影。

遊台注意｜新條例上路！違規最高重罰15萬台幣

千萬不要以為空姐的勸喻只是講笑，台灣已於2025年8月1日起，正式施行全新的《軍事營區安全維護條例》，根據最新條例，全台灣多個軍民合用機場已被明確納入管制範圍。如果旅客在未經許可下，擅自進入管制區，或者對軍事設施、戰機等進行拍攝或錄影，將會面臨新台幣3萬元至15萬元（折合約7,457港元至37,286港元）的巨額罰款。

遊台注意｜拆解4大自保關鍵

綜合《軍事營區安全維護條例》與中國民航信息官方平台航旅叢橫的文章，為大家整理好打卡自保懶人包，去旅行想開開心心返香港，就要認清以下4大搭飛機影相安全守則啦：

1. 必須認清軍民合用機場

出發前先做功課，台灣目前有6個主要機場屬於軍民合用，包括台北松山、台中清泉崗、台南、嘉義、花蓮及澎湖。除了台灣，還有很多港人常去的熱門旅遊地，例如韓國的釜山金海機場、泉州晉江機場等等，都是當地的軍民合用機場，禁止拍攝。

2. 避開所有敏感軍事設施

無論是在停機坪、跑道滑行，還是剛起飛的低空階段，窗外如果看到類似軍用機庫、雷達、戰機或防空陣地，千萬不要因為一時好奇而舉起手機拍攝，否則隨時會被當成涉嫌間諜行為處理！

3. 留意空姐終極暗示

關閉遮光板這是最簡單的指標。如果航機準備起飛或降落時，當你聽到機長特別廣播，或者看到空姐逐個座位提醒乘客必須拉下遮光板，這就是最強烈的安全訊號。這時候請乖乖放下手機，切勿偷偷打開遮光板偷拍。

4. 上機打醒十二分精神聽廣播

不要一上機就戴上降噪耳機與世隔絕，飛機在滑行時，機艙廣播往往會宣讀該地區的特殊法律限制。如果聽到起降階段嚴禁攝影，就要立刻收好相機。

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